Qué hacer con la calabaza en dulce: recetas fáciles, económicas y deliciosas

Preparada tradicionalmente con piloncillo y canela, puede aprovecharse en una gran variedad de platillos; permite transformar este postre mexicano en nuevas opciones

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La calabaza en dulce es uno de los postres tradicionales de la gastronomía mexicana, especialmente durante el otoño y las celebraciones del Día de Muertos. Su preparación con piloncillo, canela y, en algunas recetas, clavo de olor le proporciona un sabor característico que puede aprovecharse en otras elaboraciones sin necesidad de gastar demasiado.

Si quedó calabaza después de preparar una ofrenda o simplemente se busca darle un uso diferente a este alimento, existen diversas alternativas para convertirla en nuevos postres y opciones para el desayuno. Las empanadas, el panqué, los hot cakes y el pay son algunas de las preparaciones que permiten utilizar la pulpa cocida, mientras que el atole y la avena son opciones para quienes prefieren bebidas o alimentos calientes.

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La clave está en retirar las semillas y la cáscara, cuando corresponda, y controlar la cantidad de líquido y azúcar, ya que la calabaza en dulce suele contener miel de piloncillo. Con estos cuidados, es posible preparar recetas sencillas y aprovechar mejor los ingredientes disponibles en casa.

Empanadas rellenas de calabaza en dulce

Las empanadas son una alternativa para transformar la calabaza cocida en un postre horneado que puede servirse durante la merienda o compartirse con familiares y amigos.

Para prepararlas se necesitan dos tazas de calabaza en dulce sin cáscara ni semillas, aproximadamente 500 gramos de masa para empanadas o pasta de hojaldre, un huevo batido y canela en polvo al gusto.

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Las empanadas rellenas de calabaza en dulce son una alternativa para aprovechar este postre tradicional mexicano. La pulpa cocida con piloncillo y canela aporta un relleno dulce y aromático, ideal para preparar en casa durante la temporada de otoño

El primer paso consiste en machacar la pulpa con un tenedor y retirar el exceso de miel para evitar que el relleno humedezca demasiado la masa. Después, se extiende la pasta y se cortan círculos del tamaño deseado.

En el centro de cada porción se coloca una cucharada de calabaza; posteriormente, se dobla la masa y se sellan las orillas con ayuda de un tenedor. Las empanadas se barnizan con huevo y se hornean a 180 grados Celsius durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que estén doradas.

Hot cakes de calabaza en dulce

Otra opción consiste en incorporar la calabaza a la mezcla de hot cakes para obtener un desayuno con el sabor de la canela y el dulzor del piloncillo.

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Los ingredientes son una taza de harina preparada para hot cakes, media taza de calabaza machacada, un huevo, media taza de leche aproximadamente y canela en polvo.

Para elaborarlos, se mezclan la harina, el huevo, la leche, la pulpa de calabaza y la canela hasta obtener una preparación homogénea. Si la mezcla queda demasiado espesa, se puede añadir un poco más de leche.

Después, se calienta una sartén ligeramente engrasada con mantequilla y se vierte una porción de la mezcla. Los hot cakes se cocinan a fuego medio-bajo y se voltean cuando aparezcan burbujas en la superficie.

Debido a que la calabaza ya contiene azúcar, conviene probar la preparación antes de añadir algún endulzante adicional.

Pay de calabaza en dulce

El pay es una alternativa para quienes desean preparar un postre para varias personas y aprovechar una cantidad considerable de pulpa cocida.

Para esta receta se requieren dos tazas de calabaza machacada, una base para pay, dos huevos, media taza de leche evaporada, media cucharadita de canela y una cucharada de fécula de maíz, en caso de que el relleno tenga demasiado líquido.

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El pay de calabaza en dulce es una alternativa para transformar este postre tradicional mexicano en una preparación ideal para compartir en familia durante el otoño

Primero, se precalienta el horno a 180 grados Celsius. Después, se licúan o mezclan la calabaza, los huevos, la leche evaporada y la canela hasta obtener una preparación uniforme.

Si la mezcla está demasiado líquida, se incorpora la fécula de maíz para ayudar a espesarla. El relleno se vierte sobre la base y se hornea durante 35 a 45 minutos, hasta que el centro esté casi firme.

Antes de cortarlo, es importante dejar que el pay se enfríe para facilitar que conserve su forma.

Atole de calabaza en dulce

El atole de calabaza es una bebida caliente que puede acompañarse con pan dulce o pan de muerto durante la temporada de otoño.

Para prepararlo se necesita una taza de calabaza en dulce, tres tazas de leche o agua, una raja de canela y dos cucharadas de masa de maíz disueltas en media taza de agua. Como alternativa, se puede utilizar una cucharada de fécula de maíz.

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El procedimiento comienza al licuar la calabaza con una taza de líquido. Mientras tanto, se calienta el resto de la leche o el agua con la canela.

Posteriormente, se agrega la mezcla de calabaza y se incorpora poco a poco la masa disuelta o la fécula previamente mezclada con agua fría. La preparación debe cocinarse a fuego bajo durante aproximadamente ocho a 12 minutos, sin dejar de mover para evitar que se pegue.

Cuando alcance la consistencia deseada, se retira la canela y se sirve caliente.

Panqué de calabaza y canela

El panqué es una opción para aprovechar la pulpa de calabaza en una preparación que puede conservarse para consumir durante varios días, siempre que se almacene adecuadamente.

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Los ingredientes son una taza y media de harina de trigo, una taza de calabaza en dulce hecha puré y escurrida, dos huevos, un tercio de taza de aceite vegetal, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de canela.

Para comenzar, se precalienta el horno a 180 grados Celsius y se engrasa un molde. Después, se baten los huevos con el aceite y se incorpora la calabaza.

En otro recipiente se mezclan la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato y la canela. Los ingredientes secos se agregan a la preparación húmeda y se mezclan hasta integrarlos, sin batir en exceso.

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La masa se vierte en el molde y se hornea durante 40 a 50 minutos. Para comprobar que está listo, se introduce un palillo en el centro: debe salir sin masa cruda.

Avena caliente con calabaza en dulce

Para quienes buscan una alternativa sencilla para el desayuno o la cena, la avena con calabaza permite aprovechar el sabor del postre tradicional sin preparar otra receta elaborada.

Se necesita media taza de avena, una taza de leche, media taza de agua, media taza de calabaza machacada y canela al gusto. También se pueden añadir nueces o semillas.

La avena caliente con calabaza en dulce es una opción sencilla para el desayuno o la cena. Se prepara con leche, canela y pulpa de calabaza cocida con piloncillo, y puede acompañarse con nueces para darle textura y sabor

En una olla se calientan la leche y el agua. Cuando comiencen a calentarse, se agrega la avena y se cocina durante cinco a ocho minutos, con movimientos ocasionales.

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Posteriormente, se incorpora la calabaza junto con la canela y se cocina durante dos minutos más. La preparación puede servirse caliente y acompañarse con nueces o semillas.

Si la calabaza tiene suficiente miel de piloncillo, no es necesario agregar azúcar.

Gelatina cremosa de calabaza

La gelatina cremosa es una alternativa para servir un postre frío después de la comida. Su preparación combina la pulpa de calabaza con leche evaporada y grenetina sin sabor.

Los ingredientes son una taza de calabaza en dulce escurrida, una lata de leche evaporada, media taza de leche, 14 gramos de grenetina sin sabor, media taza de agua fría y canela al gusto.

Primero, se hidrata la grenetina en el agua fría durante cinco a diez minutos. Mientras tanto, se licúan la calabaza, las dos leches y la canela.

Después, se derrite la grenetina hidratada siguiendo las instrucciones del empaque, sin dejar que hierva, y se incorpora a la mezcla. Una vez que los ingredientes estén integrados, se vierte la preparación en un molde y se refrigera durante al menos cuatro horas, hasta que cuaje.

Helado casero de calabaza en dulce

El helado es una opción para quienes desean aprovechar la calabaza en una preparación fría y diferente. Para elaborarlo se necesita una taza de puré de calabaza en dulce, dos tazas de crema para batir fría, media taza de leche condensada —ajustable según el dulzor— y media cucharadita de canela.

El primer paso consiste en escurrir y triturar la calabaza hasta conseguir un puré fino. Después, se bate la crema fría hasta que forme picos suaves.

En otro recipiente se mezcla el puré con la leche condensada y la canela. Posteriormente, se incorpora la crema batida con movimientos envolventes para conservar una textura aireada.

La preparación se coloca en un recipiente con tapa y se lleva al congelador durante aproximadamente seis horas, o hasta que esté firme. Antes de servir, se recomienda dejarla reposar unos minutos a temperatura ambiente.

Consejos para aprovechar la calabaza en dulce

Antes de elegir una receta, es importante revisar la consistencia de la calabaza. Si tiene demasiada miel de piloncillo, conviene escurrirla para evitar que las masas, los pasteles o las preparaciones cremosas queden demasiado líquidas.

También es recomendable probar la pulpa antes de añadir azúcar, leche condensada u otros ingredientes dulces. El sabor puede variar según la cantidad de piloncillo utilizada durante la cocción.

Las empanadas, el pay y el panqué son buenas alternativas para preparar postres horneados, mientras que el atole y la avena permiten aprovechar la calabaza en opciones calientes. Por su parte, la gelatina y el helado ofrecen una forma distinta de servir este ingrediente.

En todos los casos, la calabaza cocida debe mantenerse refrigerada en un recipiente limpio y cerrado si no se consume de inmediato. No se recomienda dejarla a temperatura ambiente durante periodos prolongados.