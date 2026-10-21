México

Aracely Arámbula contó que Ricky Martin le “bajó” a su novio: Ana María Alvarado revive vieja polémica

La periodista contradice la versión de Eduardo Verástegui y sostiene que tuvo un romance con el cantante

Aracely Arámbula contó que Ricky Martin le “bajó” a su novio: Ana María Alvarado revive vieja polémica
Aracely Arámbula contó que Ricky Martin le “bajó” a su novio: Ana María Alvarado revive vieja polémica
Guardar

La periodista Ana María Alvarado revivió una vieja polémica tras contar una anécdota en la que Aracely Arámbula supuestamente había dicho que Ricky Martín le “bajó” a Eduardo Verastegui, pese a que este último lo ha negado rotundamente.

Durante el programa de Sale el Sol, la periodista contradijo las declaraciones de Verastegui, quien recientemente fue cuestionado por la prensa por este viejo rumor, de hace más de 20 años.

PUBLICIDAD

Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui protagonizaron un romance mediático a finales de 1998 durante las grabaciones de la telenovela “Soñadoras”, y de acuerdo con la versión de Alvarado, Ricky Martin habría sido la razón de la ruptura.

Aracely Arámbula habría confesado que Ricky Martin le “bajó” a Eduardo Verástegui

Sabotaje de Eduardo Verástegui contra el Super Bowl termina en burlas sobre su presunto romance con Ricky Martin (Fotos: RS)
Sabotaje de Eduardo Verástegui contra el Super Bowl termina en burlas sobre su presunto romance con Ricky Martin (Fotos: RS)

La periodista aseguró durante la emisión del programa Sale el Sol que presenció el momento en que Arámbula habría señalado a Ricky Martin como responsable del fin de su noviazgo con Verástegui. El episodio ocurrió durante un concierto del cantante puertorriqueño en un recinto de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

“Un día que estábamos en un concierto de Ricky Martin, estaba Fabián Lavalle, estaba Aracely Arámbula y estaba yo. Estábamos en un balconcito viendo un show de Ricky Martin”, relató Alvarado. Según su versión, Arámbula volteó y comentó: “Y pensar que ese que está ahí cantando me quitó a mi novio”.

PUBLICIDAD

La periodista insiste en que no se trata de una invención. “La verdad yo lo viví, él dice que fue mentira, pero yo lo viví”, declaró Ana María Alvarado. Admite que Aracely Arámbula podría no recordar el comentario o no querer confirmarlo actualmente, pero sostiene que ocurrió tal como lo narra desde hace 20 años.

En Soñadoras interpretaron a una pareja que la ficción trasladó a la vida real

Eduardo Verástegui y Aracely Arámbula protagonizaron la telenovela “Soñadoras” (Fotos: Televisa)
Eduardo Verástegui y Aracely Arámbula protagonizaron la telenovela “Soñadoras” (Fotos: Televisa)

Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui dieron vida a Jacqueline y Manuel en “Soñadoras”, telenovela de Emilio Larrosa estrenada en 1998. El romance de ficción se trasladó a la vida real y los convirtió en una de las parejas mediáticas del momento.

El truene se dio entre versiones de infidelidad por parte de Verástegui. Con los años circuló también la versión de que Ricky Martin “interfirió” en la relación y que el actor comenzó a salir con el cantante, algo que Verástegui ha negado de forma reiterada.

En mayo pasado, Arámbula y Verástegui se reencontraron en la fiesta de cumpleaños del actor, 28 años después del melodrama que los unió. Leonardo García compartió en redes un video donde se ve a Verástegui cantar junto a Arámbula “Dile que la amo”, tema de Kairo, el grupo musical del que formó parte el actor antes de dedicarse al cine.

Eduardo Verástegui niega la versión y pide “más creatividad” a la prensa

Eduardo Verástegui creará un partido político de ultraderecha tras no conseguir la candidatura independiente a la Presidencia de México
El actor ultraderechista arremetió contra el INE e incluso solicitó prórrogas para conseguir apoyo. Foto: Facebook/Eduardo Verástegui

Cuestionado en el aeropuerto de la Ciudad de México, Eduardo Verástegui rechazó que Arámbula haya hecho tal señalamiento. “Ella nunca ha opinado ni ha confirmado absolutamente eso, sobre todo que es una mentira y ustedes lo saben, obviamente; llevan 20 años preguntándome lo mismo, sean más creativos”, respondió ante los cuestionamientos de la prensa.

El actor describió su vínculo actual con Arámbula como una amistad de casi 30 años. “Es mi amiga, una amiga de casi 30 años de amistad, conozco a su familia, conoce a mi familia y somos muy buenos amigos; a Aracely la quiero mucho y es una gran mujer a la que admiro mucho”, expresó.

Eduardo Verástegui, dedicado desde hace años a la castidad y a causas católicas y políticas de derecha, sostuvo que no le preocupa lo que la gente piense de él y su sexualidad. “Yo sé lo que soy, si estuviera preocupado por lo que la gente piense de mí... sé quién soy y eso te da una seguridad en tus convicciones y en lo que defiendas”, explicó.

No hay confirmación directa de Aracely Arámbula sobre el comentario que le atribuyen

Aracely Arámbula
Aracely Arámbula (Foto: @aracelyarambula)

Hasta el momento, Aracely Arámbula no se ha pronunciado públicamente para confirmar ni desmentir la frase que le atribuye Alvarado. El actor, convertido en productor de “Sound of Freedom” tras dejar atrás su carrera como galán de telenovelas, ha sido el único de los involucrados en salir a responder directamente a los medios.

El episodio del balcón en el concierto de Ricky Martin sigue sin resolución oficial. Mientras Ana María Alvarado se mantiene firme en su relato como testigo presencial, Verástegui atribuye el señalamiento a una historia repetida durante dos décadas sin sustento.

Temas Relacionados

Ricky MartinAracely ArámbulaEduardo Verásteguinoviopolémicamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estalla otro escándalo en la Conade: Rommel Pacheco nombra a masajista como administrador de la dependencia

Carlos Robleda no cumpliría con el perfil, ya que es licenciado en Terapia Física y Rehabilitación por la Universidad Privada de la Península

Estalla otro escándalo en la Conade: Rommel Pacheco nombra a masajista como administrador de la dependencia

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Capturan a dos directores municipales de Seguridad Pública de Zacatecas: son acusados de secuestro y facilitación delictiva

Las corporaciones federales atraparon a cuatro personas en total durante las intervenciones

Capturan a dos directores municipales de Seguridad Pública de Zacatecas: son acusados de secuestro y facilitación delictiva

Más armas en cárceles de Sinaloa: aseguran 16 en revisión al penal de Aguaruto, junto con una granada antidisturbios y otros ilícitos

El decomiso llega en medio de la crisis que detonó 12 homicidios en Mazatlán y la construcción de un nuevo complejo carcelario en la entidad

Más armas en cárceles de Sinaloa: aseguran 16 en revisión al penal de Aguaruto, junto con una granada antidisturbios y otros ilícitos

En medio de protestas de trabajadores del IMSS, Sheinbaum y gobernadores analizan avances del IMSS-Bienestar

La mandataria federal encabezó el encuentro en Palacio Nacional

En medio de protestas de trabajadores del IMSS, Sheinbaum y gobernadores analizan avances del IMSS-Bienestar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Más armas en cárceles de Sinaloa: aseguran 16 en revisión al penal de Aguaruto, junto con una granada antidisturbios y otros ilícitos

Familiares de mineros de La Concordia denuncian omisiones de la Fiscalía y piden una audiencia de control

Fiscalía CDMX obtiene nuevas vinculaciones a proceso contra el líder de “La Glendisa” y un operador identificado como “El Esfera” por homicidio

Capturan en Cancún a Robert Skojo, líder de los Hells Angels buscado por la policía de Canadá desde 2010

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro alista demanda contra Gala Montes por presuntas amenazas hacia su hija

Joanna Vega-Biestro alista demanda contra Gala Montes por presuntas amenazas hacia su hija

Mariana Ochoa desea protagonizar una telenovela, pero no hay propuestas de Televisa

Alejandro Fernández y su lucha contra la depresión: Karla Laveaga cuenta cómo apoya al cantante

Peritajes y acusaciones de fraude: el primer pleito judicial que enfrentaron Sebastián Rulli y Cecilia Galliano

Festival Sinergia reúne a Ximbo, Electrify y nuevas bandas de rock, hip hop y música alternativa en una edición de sonidos emergentes

DEPORTES

Chicago Bears vs New England Patriots: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el thursday night de la NFL

Chicago Bears vs New England Patriots: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el thursday night de la NFL

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar buscan los tres puntos de visita contra el Ararat-Armenia en la Europa League: hora y dónde ver

Voz autorizada: Ricardo Lavolpe exhibe las deficiencias que tiene Malagón en la portería

¿Quiénes son los 15 mexicanos que han ganado la Serie Mundial de la MLB?

Lista completa de atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026