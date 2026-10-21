Aracely Arámbula contó que Ricky Martin le “bajó” a su novio: Ana María Alvarado revive vieja polémica

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La periodista Ana María Alvarado revivió una vieja polémica tras contar una anécdota en la que Aracely Arámbula supuestamente había dicho que Ricky Martín le “bajó” a Eduardo Verastegui, pese a que este último lo ha negado rotundamente.

Durante el programa de Sale el Sol, la periodista contradijo las declaraciones de Verastegui, quien recientemente fue cuestionado por la prensa por este viejo rumor, de hace más de 20 años.

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Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui protagonizaron un romance mediático a finales de 1998 durante las grabaciones de la telenovela “Soñadoras”, y de acuerdo con la versión de Alvarado, Ricky Martin habría sido la razón de la ruptura.

Aracely Arámbula habría confesado que Ricky Martin le “bajó” a Eduardo Verástegui

Sabotaje de Eduardo Verástegui contra el Super Bowl termina en burlas sobre su presunto romance con Ricky Martin (Fotos: RS)

La periodista aseguró durante la emisión del programa Sale el Sol que presenció el momento en que Arámbula habría señalado a Ricky Martin como responsable del fin de su noviazgo con Verástegui. El episodio ocurrió durante un concierto del cantante puertorriqueño en un recinto de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

“Un día que estábamos en un concierto de Ricky Martin, estaba Fabián Lavalle, estaba Aracely Arámbula y estaba yo. Estábamos en un balconcito viendo un show de Ricky Martin”, relató Alvarado. Según su versión, Arámbula volteó y comentó: “Y pensar que ese que está ahí cantando me quitó a mi novio”.

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La periodista insiste en que no se trata de una invención. “La verdad yo lo viví, él dice que fue mentira, pero yo lo viví”, declaró Ana María Alvarado. Admite que Aracely Arámbula podría no recordar el comentario o no querer confirmarlo actualmente, pero sostiene que ocurrió tal como lo narra desde hace 20 años.

En Soñadoras interpretaron a una pareja que la ficción trasladó a la vida real

Eduardo Verástegui y Aracely Arámbula protagonizaron la telenovela “Soñadoras” (Fotos: Televisa)

Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui dieron vida a Jacqueline y Manuel en “Soñadoras”, telenovela de Emilio Larrosa estrenada en 1998. El romance de ficción se trasladó a la vida real y los convirtió en una de las parejas mediáticas del momento.

El truene se dio entre versiones de infidelidad por parte de Verástegui. Con los años circuló también la versión de que Ricky Martin “interfirió” en la relación y que el actor comenzó a salir con el cantante, algo que Verástegui ha negado de forma reiterada.

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En mayo pasado, Arámbula y Verástegui se reencontraron en la fiesta de cumpleaños del actor, 28 años después del melodrama que los unió. Leonardo García compartió en redes un video donde se ve a Verástegui cantar junto a Arámbula “Dile que la amo”, tema de Kairo, el grupo musical del que formó parte el actor antes de dedicarse al cine.

Eduardo Verástegui niega la versión y pide “más creatividad” a la prensa

El actor ultraderechista arremetió contra el INE e incluso solicitó prórrogas para conseguir apoyo. Foto: Facebook/Eduardo Verástegui

Cuestionado en el aeropuerto de la Ciudad de México, Eduardo Verástegui rechazó que Arámbula haya hecho tal señalamiento. “Ella nunca ha opinado ni ha confirmado absolutamente eso, sobre todo que es una mentira y ustedes lo saben, obviamente; llevan 20 años preguntándome lo mismo, sean más creativos”, respondió ante los cuestionamientos de la prensa.

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El actor describió su vínculo actual con Arámbula como una amistad de casi 30 años. “Es mi amiga, una amiga de casi 30 años de amistad, conozco a su familia, conoce a mi familia y somos muy buenos amigos; a Aracely la quiero mucho y es una gran mujer a la que admiro mucho”, expresó.

Eduardo Verástegui, dedicado desde hace años a la castidad y a causas católicas y políticas de derecha, sostuvo que no le preocupa lo que la gente piense de él y su sexualidad. “Yo sé lo que soy, si estuviera preocupado por lo que la gente piense de mí... sé quién soy y eso te da una seguridad en tus convicciones y en lo que defiendas”, explicó.

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No hay confirmación directa de Aracely Arámbula sobre el comentario que le atribuyen

Aracely Arámbula (Foto: @aracelyarambula)

Hasta el momento, Aracely Arámbula no se ha pronunciado públicamente para confirmar ni desmentir la frase que le atribuye Alvarado. El actor, convertido en productor de “Sound of Freedom” tras dejar atrás su carrera como galán de telenovelas, ha sido el único de los involucrados en salir a responder directamente a los medios.

El episodio del balcón en el concierto de Ricky Martin sigue sin resolución oficial. Mientras Ana María Alvarado se mantiene firme en su relato como testigo presencial, Verástegui atribuye el señalamiento a una historia repetida durante dos décadas sin sustento.