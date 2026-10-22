México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 21 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Consulta el precio de este día. (Infobae)
Consulta el precio de este día. (Infobae)
Guardar

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 99,6 dólares por barril este miércoles 21 de octubre, de acuerdo con los datos actualizados todos los días por la página web oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

PUBLICIDAD

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Novio de Galilea Montijo expone detalles de su vida íntima y la pone nerviosa en pleno programa

La conductora reaccionó al comentario de su actual pareja tras hacer una videollamada durante la última emisión del programa Hoy

Novio de Galilea Montijo expone detalles de su vida íntima y la pone nerviosa en pleno programa

Temblor hoy 21 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 21 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4 en Oaxaca

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 21 de octubre: tormenta tropical Vance se localiza a 835 km al sur de Acapulco, Guerrero

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 21 de octubre: tormenta tropical Vance se localiza a 835 km al sur de Acapulco, Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Encuentran un túnel clandestino de presunto huachicol a solo 20 metros de ductos de Pemex en Nuevo León

Los policías ejecutaron una orden judicial en la colonia Cosmópolis, donde localizaron el pasadizo subterráneo

Encuentran un túnel clandestino de presunto huachicol a solo 20 metros de ductos de Pemex en Nuevo León
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Más armas en cárceles de Sinaloa: aseguran 16 en revisión al penal de Aguaruto, junto con una granada antidisturbios y otros ilícitos

Familiares de mineros de La Concordia denuncian omisiones de la Fiscalía y piden una audiencia de control

Fiscalía CDMX obtiene nuevas vinculaciones a proceso contra el líder de “La Glendisa” y un operador identificado como “El Esfera” por homicidio

Capturan en Cancún a Robert Skojo, líder de los Hells Angels buscado por la policía de Canadá desde 2010

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Yolanda Andrade actualiza el estado de la conductora ante especulaciones sobre su salud

Hermana de Yolanda Andrade actualiza el estado de la conductora ante especulaciones sobre su salud

Édgar Vivar se someterá a una cirugía y deja listo su testamento: quiénes serían sus familiares beneficiados

Novio de Galilea Montijo expone detalles de su vida íntima y la pone nerviosa en pleno programa

Aracely Arámbula contó que Ricky Martin le “bajó” a su novio: Ana María Alvarado revive vieja polémica

Joanna Vega-Biestro alista demanda contra Gala Montes por presuntas amenazas hacia su hija

DEPORTES

Chicago Bears vs New England Patriots: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el thursday night de la NFL

Chicago Bears vs New England Patriots: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el thursday night de la NFL

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar buscan los tres puntos de visita contra el Ararat-Armenia en la Europa League: hora y dónde ver

Voz autorizada: Ricardo Lavolpe exhibe las deficiencias que tiene Malagón en la portería

¿Quiénes son los 15 mexicanos que han ganado la Serie Mundial de la MLB?

Lista completa de atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026