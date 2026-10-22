Jorge Álvarez Máynez sostuvo que las acciones del PRI no ayudan a resolver la crisis del agua en el estado. Crédito: X/@AlvarezMaynez

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Luego de que el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Mancilla, increpara de forma violenta al dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, un día después la Cámara de Diputados anunció medidas para atender el altercado en San Lázaro.

Con una queja formal que será revisada por el Comité de Ética y nuevas restricciones de acceso al recinto legislativo, la decisión abre la puerta a posibles sanciones para los involucrados.

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Comité de Ética deberá analizar la queja de Movimiento Ciudadano

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Ricardo Monreal Ávila, condenaron los hechos de violencia registrados en el recinto y acordaron solicitar una atención urgente al Comité de Ética.

La instancia, instalada en noviembre del año pasado, deberá revisar la queja que Movimiento Ciudadano presentó por lo ocurrido y determinar si existen elementos para imponer sanciones. La resolución no será automática: el procedimiento contempla notificar a las personas acusadas, recibir pruebas y permitir que presenten sus argumentos antes de tomar una decisión.

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Bolaños-Cacho Cué sostuvo que la Cámara no permitirá que las diferencias políticas se conviertan en agresiones y defendió el diálogo como la vía para resolver los conflictos dentro del Poder Legislativo.

Tras trifulca iniciada por Carlos Mancilla, diputados dejan sanciones en manos del Comité de Ética. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

El caso pone ahora el foco en el alcance de las medidas disciplinarias que pueden aplicarse a los legisladores involucrados y en la capacidad de las autoridades de San Lázaro para evitar que un enfrentamiento similar vuelva a ocurrir.

¿Qué sanciones podrían recibir los involucrados?

El presidente de la Cámara explicó que el Código de Ética contempla tres tipos de sanciones, cuya aplicación dependerá de la queja, las pruebas y los alegatos que se presenten durante el procedimiento.

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Amonestación: una llamada de atención formal por la conducta señalada.

Remoción de un cargo legislativo: la pérdida de una posición que la persona ocupe en el desempeño de sus funciones parlamentarias.

Descuento en la dieta: una reducción en la remuneración que recibe el legislador.

Por ahora, no se ha anunciado una sanción definitiva contra Carlos Mancilla ni contra otros posibles involucrados. Será el Comité de Ética el que determine qué medidas corresponden, una vez que analice los hechos y cumpla las etapas previstas en el reglamento.

La Mesa Directiva y la Jucopo, explicó Bolaños-Cacho Cué, solicitarán que el asunto tenga prioridad. .

San Lázaro endurecerá los controles de acceso tras el altercado

La Cámara también solicitará un informe detallado sobre las personas que participaron en la trifulca y que no son diputadas ni diputados, con el propósito de identificarlas y restringirles de inmediato el acceso al Palacio Legislativo mientras se aclara qué funciones desempeñaban en el recinto.

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Una vez que se conozcan sus nombres, Recursos Humanos y la Secretaría General revisarán si están registrados en alguna nómina de la Cámara o de sus comisiones, para determinar si corresponde aplicar otras sanciones.

Tras el incidente entre el legislador del Partido Revolucionario Institucional y el dirigente nacional de la agrupación opositora, la coordinadora Ivonne Ortega anunció posibles denuncias penales, revisión de protocolos y sanciones ejemplares

Además, se anunciaron cambios en los protocolos de seguridad, entre ellos:

Negar el acceso al Pleno a quienes no cuenten con acreditación mediante los gafetes correspondientes.

Revisar a legisladores , acompañantes y vehículos que ingresen al recinto.

Verificar si las personas que acompañan a los diputados son asesores registrados o integrantes de sus equipos de apoyo.

Revisar los protocolos de visita a los espacios de los grupos parlamentarios.

El objetivo, de acuerdo con el presidente de la Cámara, es identificar a quienes ingresan al recinto, conocer su función y reforzar la seguridad de legisladores y demás personas que trabajan o permanecen en San Lázaro.

La confrontación abre otro frente entre PRI y Movimiento Ciudadano

El episodio, que incluyó el lanzamiento de agua sucia hacia integrantes de MC y un intercambio entre Carlos Mancilla y Jorge Álvarez Máynez, provocó cuestionamientos sobre el comportamiento del legislador del tricolor, ya que no es la primera vez que se ve envuelto en este tipo de polémicas.

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Tras lo ocurrido, Máynez llamó a buscar soluciones a los problemas que enfrenta la ciudadanía, en lugar de recurrir a acciones que, desde su perspectiva, buscan obtener ventajas electorales. Por su parte, Movimiento Ciudadano informó que valora la posibilidad de presentar una denuncia penal por el altercado.

Bolaños-Cacho Cué insistió en que las diferencias entre partidos deben resolverse con firmeza en el debate, pero sin insultos ni agresiones.