Presentan apelación contra resolución favorable a Francisco Garduño por el incendio de la estación migratoria de Juárez

Abogados de las víctimas de lo ocurrido en la estación migratoria de Juárez presentaron una apelación contra la resolución favorable al excomisionado del INM Francisco Garduño. Crédito: SEP

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Este miércoles, representantes legales de familiares de víctimas y sobrevivientes del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron un recurso de apelación en contra de la resolución a favor de Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM).

Específicamente, la apelación va en contra de la decisión del juez federal, Víctor Manlio Hernández Calderón, por considerar cumplidas las condiciones impuestas a Garduño Yáñez y, con ello, extinguir la acción penal en contra del funcionario por los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023.

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Presentan apelación contra resolución favorable a Francisco Garduño

Fue en conferencia de prensa, donde abogados de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y la Clínica de Derechos Humanos Alaidee Foppa de la Universidad Iberoamerican, organizaciones que representan a 10 núcleos familiares de víctimas mortales y a 10 sobrevivientes del siniestro, revelaron que el proceso contra Garduño no está cerrado y que están pendientes recursos judiciales por agotar.

En ese sentido, Marcos Zavala, integrante de la FJEDD, detalló que “la causa penal no está cerrada”, que en la víspera se interpuso “el recurso de apelación correspondiente”, y que ahora su tarea es “acudir a las instancias judiciales y no jurisdiccionales, como en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e impugnar todas sus determinaciones para documentar estas omisiones”, con la finalidad de asistir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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Archivo - La cabeza del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, llega a la corte en Ciudad Juárez, México, el 30 de abril de 2023. Un juez de Ciudad Juárez impidió el lunes 12 de agosto de 2024 que Garduño presentara el plan de compensación de daños con el que sus abogados aspiraban a cerrar el proceso penal abierto en su contra por el incendio de un centro de detención migratoria ocurrido en 2023 en el que murieron 40 personas y una treintena resultaron heridas. (AP Foto/Christian Chávez, Archivo)

Sistema de justicia no analizó las graves violaciones a los derechos humanos

Zavala recordó los 13 juicios de amparo que los representantes de las víctimas interpusieron a lo largo del proceso. Algunos cuentan con suspensiones definitivas; otros permanecen en trámite sin que el juez federal los atienda. Para el abogado, el litigio contra Garduño dejó una conclusión clara: “el sistema jurídico mexicano no es capaz de analizar en su justa dimensión casos de graves violaciones a derechos humanos”.

Además, el abogado contó que durante el proceso judicial se advirtió que “todo el aparato está alineado para limpiarle el expediente en materia penal o administrativa del señor Francisco Garduño Yáñez”,

Tal revelación tiene sentido, ya que, en enero pasado, Garduño Yáñez fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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“Tampoco nosotros creamos unas falsas expectativas en las víctimas y creo que ellas lo saben, que si en el sistema jurídico mexicano no se puede alcanzar una esperanza de justicia, pues tendremos que acudir a un sistema interamericano.

Fotografía de archivo del excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño. EFE/Luis Torres

“Sin embargo, estar dentro de los procesos nos permite documentar todas estas omisiones que hemos impugnado, cosa por cosa, dentro de la investigación, la ausencia de las víctimas y los procesos penales federales que fueron realizados a modo de fraude procesal y simulación procesal a favor, en este caso, del señor Francisco Garduño”, comentó Marcos Zavala ante medios de comunicación.

¿Qué anomalías detectaron los abogados durante el proceso?

Varias fueron las irregularidades que identificaron los abogados de las víctimas, incluso desde el inicio del proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) incurrió en anomalías, según el abogado, pues aunque se le acusó de los mismos cargos que a otras 10 personas inculpadas, a Garduño se le acusó de “ejercicio indebido del servicio público”, y al resto por homicidio de 40 personas y lesiones graves a 20.

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Este es un recuento de todas las irregularidades en el proceso contra Garduño, según los abogados de las víctimas y sobrevivientes:

No se atendió a las víctimas que pidieron al juez la reclasificación del delito , que se opusieron a que siguiera el juicio en libertad y que se le otorgara el beneficio de un proceso abreviado.

Las siete medidas que impuso el juez a Garduño no se atendieron cabalmente a pesar de que las víctimas lo estuvieron denunciando.

El juez no atendió las suspensiones definitivas que obligaban a reponer el procedimiento, en tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) litigó en favor del actual funcionario de la SEP.

Sobrevivientes nunca fueron atendidos por el IMSS

Durante la audiencia, las víctimas que se conectaron desde sus lugares de origen sostuvieron que el convenio entre la Secretaría de Gobernación (Segob), el INM y el IMSS para brindarles atención médica “no se ha podido materializar”. Las solicitudes presentadas en diversas ocasiones lo confirman, según su testimonio.

Entre los casos señalados hay víctimas que requieren atención médica urgente y que, hasta el momento, no la han recibido, declaró Gabriela Romero de DHIA.

El juez sobreseyó la causa penal en su contra al considerar cumplidas las condiciones fijadas en enero de 2025, entre ellas el pago de indemnizaciones y una disculpa pública. Familiares de las 40 víctimas fatales anunciaron que apelarán la decisión. (CUARTOSCURO)

Disculpa pública no dignificó la memoria de los fallecidos

Por otro lado, Romero destacó que en la audiencia, las víctimas hicieron hincapié en que el acto de disculpa pública –que fue otra de las condicionantes– no dignificó la memoria de las víctimas.

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“No consideraron que fuera un hecho que dignificara la memoria, en el caso de las víctimas fallecidas, la memoria de sus familiares, o en el caso de los sobrevivientes, que pudiera resignificar el hecho, porque esta disculpa pública fue condicionada, porque justamente deviene de este proceso penal del excomisionado, por lo tanto no consideraron que fue para ellas una medida de satisfacción”, comentó la abogada.

Pese a lo antes descrito, “se hizo del conocimiento al juez, no fue tomado en cuenta no solamente el señalamiento que hizo esta asesoría victimal, sino el propio dicho de las víctimas no fue tomado en cuenta”, lamentó Gabriela Romero.

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Los abogados de las víctimas del incendio en Ciudad Juárez señalaron que el proceso judicial contra Francisco Garduño no está cerrado. El caso, advirtieron, probablemente regresará a tribunales una vez que procedan las apelaciones presentadas.

Vamos a ver cómo le va a Francisco Garduño con esta apelación presentada por los abogados de sobrevivientes y víctimas del incendio en la estación migratoria de Juárez. Esperemos que el régimen no lo siga protegiendo.