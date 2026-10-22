PT pausa negociaciones con Morena por candidaturas a gubernaturas: respaldan a Raúl Morón

Alberto Anaya señaló que las negociaciones con Morena avanzan lentamente por conflictos internos..

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Las negociaciones entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena para definir las candidaturas a las gubernaturas se encuentran pausadas debido a los desacuerdos internos del partido guinda, informó Alberto Anaya, dirigente nacional petista, quien señaló que las conversaciones continúan en algunas entidades, aunque avanzan lentamente.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el líder del PT explicó que su partido espera a que Morena resuelva sus diferencias entre las distintas corrientes y los aspirantes inconformes antes de avanzar en la construcción de acuerdos electorales.

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“Están pausadas. Se sigue analizando otros estados, se sigue trabajando mesas, pero las cosas van lentas”, señaló Anaya al referirse al estado de las negociaciones entre ambas fuerzas políticas.

Las diferencias internas de Morena mantienen en pausa los acuerdos electorales con el PT.

El dirigente reiteró que el objetivo del PT es construir una coalición con Morena; sin embargo, sostuvo que los acuerdos dependen de que el partido mayoritario atienda primero sus disputas internas.

Alberto Anaya señala conflictos internos de Morena en las negociaciones electorales

Anaya explicó que las diferencias entre los grupos de Morena han dificultado la definición de candidaturas en distintas entidades, por lo que el PT considera necesario esperar antes de tomar decisiones definitivas sobre las postulaciones.

El dirigente sostuvo que todavía hay estados en los que no se han resuelto las inconformidades de los aspirantes y que las mesas de diálogo siguen abiertas, aunque sin avances suficientes para concretar los acuerdos.

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La pausa también repercute en la planeación de las candidaturas federales.

Alberto Anaya afirmó que las diferencias entre las corrientes de Morena han frenado los acuerdos para definir las candidaturas a las gubernaturas. (AP Foto/Marco Ugarte)

De acuerdo con Anaya, las conversaciones sobre la distribución de posiciones para renovar la Cámara de Diputados deberán avanzar después de que se resuelvan las negociaciones relacionadas con las gubernaturas.

Por el momento, el dirigente no anunció una ruptura formal con Morena, sino que confirmó que el proceso de diálogo permanece detenido en varias entidades.

PT respaldaría a Raúl Morón para la gubernatura de Michoacán

Uno de los principales puntos de desacuerdo se encuentra en Michoacán, donde Alberto Anaya reiteró su respaldo al senador Raúl Morón como aspirante a la gubernatura.

El dirigente petista afirmó que Morón fue el ganador de las encuestas internas y consideró que debe ser tomado en cuenta para encabezar la candidatura.

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Ante la posibilidad de que el legislador compita sin el respaldo de Morena, Anaya aseguró que el PT estaría dispuesto a postularlo si él acepta.

Alberto Anaya reiteró el respaldo del PT a Raúl Morón para buscar la gubernatura de Michoacán.

“Nosotros apoyamos de manera clara y decidida a Morón, al profesor Morón, porque él ganó la encuesta”, expresó.

El líder nacional del PT también manifestó que su partido preferiría mantener una alianza electoral con Morena, pero dejó abierta la posibilidad de respaldar a Morón por cuenta propia si no se resuelve su situación dentro del partido guinda.

La postura del PT coloca la definición de Michoacán entre los asuntos pendientes de la negociación, aunque Anaya no confirmó una candidatura independiente ni dio por terminada la posibilidad de una coalición.

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Entre los principales puntos expuestos por el dirigente destacan:

Las negociaciones entre el PT y Morena permanecen pausadas en varias entidades.

El PT mantiene su respaldo a Raúl Morón para buscar la gubernatura de Michoacán.

Una eventual candidatura de Morón bajo las siglas petistas dependerá de su disposición.

Los acuerdos para las candidaturas federales siguen pendientes de las negociaciones estatales.

Anaya denunció presuntos fines políticos en el congelamiento de cuentas relacionadas con Gerardo Sánchez Zumaya.

El PT no descarta impulsar a Morón sin Morena.(Jovani Pérez)

PT mantiene pendientes los acuerdos para las candidaturas federales

Anaya indicó que el partido continuará revisando los escenarios electorales en las entidades donde persisten diferencias entre los aspirantes y las dirigencias partidistas.

Reiteró que la prioridad es resolver las candidaturas a las gubernaturas antes de avanzar de lleno en la distribución de posiciones federales.

El dirigente sostuvo que el PT mantiene su disposición a construir una coalición con Morena, pero insistió en que los acuerdos no podrán concretarse mientras continúen los conflictos internos del partido aliado.

En este contexto, la eventual postulación de Raúl Morón en Michoacán y la definición de las candidaturas en otros estados permanecen entre los asuntos pendientes.

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La decisión de respaldar a determinados aspirantes dependerá de la evolución de las conversaciones y de las condiciones que establezca cada actor político.

Por ahora, el PT mantiene abierta la posibilidad de competir junto a Morena, al tiempo que plantea alternativas propias en los casos donde sus diferencias con el partido guinda impidan alcanzar acuerdos.