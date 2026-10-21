México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 21 de octubre

La moneda europea ha registrado un avance en comparación con la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,87 pesos mexicanos, marcando un incremento del 1,03% respecto al cierre previo de 20,66 pesos mexicanos, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,97%, aunque a nivel interanual presenta una caída del -1,16%.

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El euro a peso mexicano ha experimentado una tendencia positiva en los últimos días, continuando un camino de aumento. La volatilidad actual se sitúa en 6,5%, superior a la volatilidad de referencia de 6,05%, lo que indica una ligera inestabilidad en el mercado cambiario.

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