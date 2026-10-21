Clima Ciudad de México: prevén lluvias ligeras en la capital y fuertes vientos hoy miércoles 21 de octubre

El tránsito vehicular avanza por una avenida de la Ciudad de México junto a la Catedral Metropolitana y la Torre Latinoamericana durante una lluvia.

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El pronóstico del clima en la Ciudad de México para hoy miércoles 21 de octubre estará marcado por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, una condición que se mantendrá durante gran parte del día y que podría representar riesgos para peatones, automovilistas y personas que realizan actividades al aire libre.

De acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), este miércoles se espera un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas en distintos puntos de la capital.

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Aunque las precipitaciones serán menos intensas que las registradas en jornadas anteriores, las autoridades advirtieron que las rachas fuertes de viento se presentarán entre las 08:00 y las 22:00 horas, por lo que recomendaron mantenerse atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y adoptar medidas preventivas para evitar accidentes.

Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

La SGIRPC informó que el principal fenómeno meteorológico previsto para este miércoles será la presencia de vientos fuertes en toda la Ciudad de México, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

El periodo de mayor atención comprende desde las 08:00 hasta las 22:00 horas, lo que representa una ventana de 14 horas durante la cual podrían presentarse condiciones ventosas en diferentes puntos de la capital.

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Según el reporte oficial, los vientos serán de componente norte, con velocidades sostenidas de 10 a 30 km/h, aunque las rachas podrían intensificarse de manera momentánea.

A diferencia de otros pronósticos en los que las condiciones adversas se concentran en determinadas alcaldías, el boletín de este miércoles identifica a toda la Ciudad de México como la zona donde podrían registrarse vientos fuertes.

¿Qué alcaldías podrían registrar rachas de viento de hasta 50 km/h?

La dependencia contempla condiciones de viento fuerte para las 16 alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Sin embargo, esto no significa que todas las demarcaciones registrarán simultáneamente rachas de 50 km/h, sino que el pronóstico contempla la posibilidad de vientos intensos en el conjunto del territorio capitalino.

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Las rachas fuertes pueden ocasionar la caída de ramas, el desplazamiento de objetos ligeros y afectaciones a estructuras colocadas en exteriores, especialmente aquellas que no se encuentran correctamente aseguradas.

Ante este panorama, Protección Civil recomienda retirar macetas y objetos de balcones, asegurar lonas y anuncios, evitar permanecer debajo de árboles durante los episodios de viento intenso y conducir con precaución.

También es importante extremar precauciones en avenidas, puentes y zonas abiertas, donde las ráfagas pueden sentirse con mayor intensidad.

¿Va a llover hoy miércoles 21 de octubre en CDMX?

El pronóstico de lluvias en la Ciudad de México indica que este miércoles se esperan únicamente precipitaciones ligeras y aisladas, con acumulaciones inferiores a cinco milímetros.

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De acuerdo con la SGIRPC, el cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la jornada, aunque podrían presentarse algunos periodos de sol, principalmente después del mediodía.

El boletín no identifica alcaldías específicas con mayor probabilidad de lluvia ni establece una franja horaria de precipitaciones intensas, por lo que las condiciones previstas serán considerablemente menos adversas en comparación con los días en los que se registraron tormentas fuertes.

La dependencia tampoco contempla un episodio de lluvias severas o caída de granizo en su pronóstico matutino.

No obstante, la nubosidad podría favorecer precipitaciones breves en algunas zonas de la capital, sin que necesariamente se presenten de manera generalizada.

Para quienes tengan actividades al aire libre, el principal factor de riesgo será el viento, más que la lluvia. Por ello, las autoridades recomiendan consultar los avisos meteorológicos durante el día, especialmente ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas.

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Temperaturas en CDMX hoy: máxima de 23 grados y mínima de 13

En cuanto a las temperaturas en la Ciudad de México, la SGIRPC prevé una máxima de 23 grados Celsius durante la tarde de este miércoles, mientras que la mínima descenderá hasta los 13 grados durante la madrugada del jueves 22 de octubre.

Estas mediciones corresponden a la alcaldía Venustiano Carranza, utilizada como referencia para el pronóstico térmico de la capital.

De acuerdo con la gráfica oficial, la evolución de las temperaturas será la siguiente:

09:00 horas: 16 °C, con ambiente fresco y cielo nublado.

12:00 horas: 20 °C, con incremento gradual de temperatura.

15:00 horas: 23 °C, máxima prevista para la jornada.

18:00 horas: 19 °C, con ambiente templado.

21:00 horas: 17 °C, con descenso de temperatura.

00:00 horas: 15 °C, con ambiente fresco.

03:00 horas: 14 °C, con cielo parcialmente nublado.

06:00 horas: 13 °C, mínima estimada.

09:00 horas del jueves: 17 °C, con recuperación gradual de temperatura.

Aunque se espera un ambiente cálido después del mediodía, las temperaturas disminuirán progresivamente durante la noche y madrugada, por lo que se recomienda llevar ropa abrigadora para quienes tengan que desplazarse durante las primeras horas del jueves.

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El contraste entre las temperaturas diurnas y nocturnas será de aproximadamente 10 grados Celsius, una variación que puede resultar especialmente perceptible en las zonas elevadas de la capital.

Calidad del aire en CDMX hoy miércoles 21 de octubre

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que a las 06:00 horas de este miércoles el Índice de Aire y Salud se encontraba en la categoría Buena.

El reporte contempla el monitoreo de los siguientes contaminantes atmosféricos:

Ozono (O₃).

Dióxido de nitrógeno (NO₂).

Dióxido de azufre (SO₂).

Partículas suspendidas PM10.

Partículas finas PM2.5.

La clasificación de calidad del aire Buena indica que, al momento de la medición, las concentraciones de contaminantes se encontraban en niveles considerados de bajo riesgo para la salud.

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Sin embargo, estas condiciones pueden modificarse durante el día debido a factores como la intensidad del viento, las emisiones vehiculares y los cambios en la estabilidad atmosférica.

Por esta razón, las autoridades recomiendan consultar periódicamente los reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico antes de realizar actividades físicas prolongadas al aire libre.

Volcán Popocatépetl: ¿habrá caída de ceniza en la Ciudad de México?

El boletín meteorológico de la SGIRPC también incluye información sobre el comportamiento del volcán Popocatépetl, cuyo semáforo de alerta permanece en Amarillo Fase 2.

De acuerdo con el pronóstico, en caso de registrarse emisiones volcánicas, la pluma se desplazaría hacia el oeste-suroeste, debido a las condiciones de viento previstas para este miércoles.

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Esta dirección señala el posible desplazamiento de los materiales emitidos por el volcán, pero no representa una confirmación de caída de ceniza en la Ciudad de México.

En caso de presentarse emisiones y dispersión de material volcánico hacia zonas habitadas, las autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas, proteger depósitos de agua y evitar que la ceniza sea arrojada al drenaje.

Finalmente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reiteró la importancia de mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana, especialmente por las rachas de viento de hasta 50 km/h que podrían presentarse durante gran parte de este miércoles 21 de octubre.