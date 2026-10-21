Cuáles son los 7 pasos para redactar calaveritas literarias de Día de Muertos

Una figura de La Catrina con sombrero de plumas camina por una calle empedrada ante un grupo de esqueletos vestidos con mantos y sombreros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las calaveritas literarias son versos breves y rimados que forman parte del Día de Muertos en México, y cada octubre miles de personas se preparan para escribir las suyas. El reto consiste en imaginar un encuentro entre un personaje y la Muerte, tratado con humor e ironía, y existen siete pasos para lograrlo sin que el texto pierda ritmo ni sentido.

La Dirección General del Bachillerato, dependiente de la SEP, difunde cada octubre una guía con los pasos para redactar calaveritas literarias, el género en verso que combina humor e ironía para hablar de la muerte durante la temporada de Día de Muertos.

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El documento detalla desde la definición del género hasta la métrica recomendada para cada verso. Según la guía, el texto debe oscilar entre cuatro y cinco estrofas, con versos de ocho sílabas.

Su formato tradicional son las cuartetas, estrofas de cuatro versos en las que el primero rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Cada estrofa debe conservar un contenido común: un mismo momento, un mismo personaje o un mismo hecho.

Siete pasos guían la escritura de una calaverita literaria, desde elegir al personaje hasta pulir la rima final antes del Día de Muertos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El segundo elemento que marca la guía es el dominio de la rima consonante, que ocurre cuando coinciden tanto las vocales como las consonantes entre dos o más versos. Esta técnica distingue a la calaverita literaria de otros formatos poéticos más libres.

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Se recomienda identificar previamente el esquema de rima que se usará en todo el poema, ya que mezclar patrones distintos a mitad del texto rompe el ritmo que caracteriza al género durante la lectura en voz alta.

Construir la anécdota con introducción, desarrollo y desenlace

El tercer paso consiste en procurar que la calaverita tenga una introducción, un desarrollo y un desenlace. Este orden permite que el personaje se encuentre con la muerte por azar, por algún defecto, por un rasgo sobresaliente o por un detalle sorpresivo.

La estructura narrativa, señala el documento, facilita llegar a un cierre irónico en el que no siempre la muerte gana, o donde el personaje cotidiano enfrenta un revés inesperado al toparse con ella durante la historia.

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CIUDAD DE MÉXICO, 15OCTUBRE2026.- Colocación de figuras decorativas alusivas al Día de Muertos en el Ángel de la Independencia. ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Enfatizar rasgos del personaje elegido

El cuarto paso pide enfatizar rasgos marcados del personaje sobre el que se escribe, ya sean de carácter, físicos o relacionados con su rol social. Estos detalles son los que dan pie a la relación entre esa persona y la muerte dentro del poema.

Cabe señalar que las calaveritas no solo se construyen a partir de defectos o cualidades de alguien en particular. También puede tomarse como base un problema o un evento conocido por todos, como la dificultad de las matemáticas o la llegada de un eclipse.

El quinto paso recomendado es aludir a la muerte con apodos como la Calaca, la Flaca o la Huesuda. Este recurso ofrece mayores oportunidades para encontrar rimas y reforzar el efecto cómico del texto.

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La variedad de nombres evita repeticiones dentro del poema y permite ajustar cada verso al esquema de rima elegido sin perder naturalidad en la narración ni forzar palabras que no encajen con el ritmo general.

Identificar rasgos del protagonista y diseñar un encuentro cómico con la Muerte son claves centrales para construir una calaverita literaria efectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la métrica de ocho sílabas por verso

El sexto paso señalado es verificar que los versos tengan la misma extensión, generalmente de ocho sílabas, aunque también se acepta que oscilen entre siete y once, siempre que se mantenga consistencia a lo largo de todo el poema.

Este cuidado en la métrica es lo que permite que la calaverita conserve el ritmo característico del género al leerse en voz alta, un elemento que la dependencia considera parte esencial de la tradición.

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El séptimo paso consiste en apoyarse en un revisor de ortografía y redacción una vez concluida la composición, para que el texto cumpla con las reglas ortográficas, sintácticas y gramaticales antes de presentarlo.