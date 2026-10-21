Listo Festival de Catrinas 2026 en el Edomex: fechas, actividades y sedes

Festival de Catrinas 2026 en Huixquilucan Edomex

Guardar

El municipio de Huixquilucan celebrará el Quinto Festival de Catrinas 2026 con una agenda que incluye gastronomía, música, expresiones artísticas y tradiciones populares, del 18 de octubre al 22 de noviembre, en distintos espacios públicos de la demarcación.

La alcaldesa Romina Contreras, informó que el programa busca preservar las costumbres mexicanas relacionadas con el Día de Muertos, fortalecer la identidad comunitaria y generar espacios de convivencia para habitantes de todas las edades.

PUBLICIDAD

La celebración contempla actividades para disfrutar en familia, desde un festival dedicado al pan de muerto hasta exhibiciones de ofrendas, presentaciones musicales, una carrera de catrinas y un concurso de vehículos alegóricos. De acuerdo con la administración local, todos los eventos serán gratuitos.

¿Qué actividades habrá en el Festival de Catrinas de Huixquilucan?

Festival de Catrinas 2026 Huixquilucan Edomex

El programa comenzó el domingo 18 de octubre con el Festival de Pan de Muerto, a las 11:00 horas, en la explanada municipal. En el mismo lugar se programó la Fiesta de Todos los Santos “Xantolo”, con música y bailes inspirados en esta tradición de la región huasteca.

La agenda continuará el viernes 23 de octubre con una presentación de la Orquesta de Cámara de Huixquilucan, a las 20:00 horas, en la Parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en la colonia Jesús del Monte.

PUBLICIDAD

Para el sábado 24 de octubre, el festival contempla dos actividades a las 19:00 horas: la Carrera de Catrinas y el Concurso de Carros y Motos Alegóricos. Las actividades tendrán como punto de referencia la explanada municipal e incluirán recorridos por las principales calles de la cabecera municipal.

Ambos eventos forman parte de las expresiones visuales y populares que caracterizan las celebraciones mexicanas del Día de Muertos, con la participación de personas que buscan sumarse a las actividades culturales del municipio.

Xoloitzcuintle, protagonista de las ofrendas de Día de Muertos

Uno de los eventos programados para el martes 27 de octubre será la Exhibición de Ofrendas de Día de Muertos, a las 19:00 horas. Los altares estarán elaborados por servidores públicos municipales y tendrán como tema central al xoloitzcuintle.

PUBLICIDAD

Este perro, considerado una figura importante dentro de la mitología mexica, se relaciona con el tránsito de las almas hacia el inframundo y su papel como guía en ese recorrido. Su presencia en las ofrendas permitirá destacar elementos de las creencias y tradiciones prehispánicas vinculadas con la muerte.

La exhibición busca mantener presentes los significados culturales de esta celebración, que cada año reúne elementos religiosos, históricos y familiares en distintas comunidades de México.

Globos de cantoya, música y baile para cerrar el festival

Habrá globos de cantoya, música y baile para cerrar el festival de Día de Muertos en Huixquilucan

Las actividades continuarán el viernes 30 de octubre con la liberación de globos de cantoya, prevista para las 19:00 horas en El Breñal, en la comunidad de San Juan Yautepec.

PUBLICIDAD

El domingo 1 de noviembre, la programación musical seguirá con la presentación de DJ Albert Mix Radakrest Project, a partir de las 18:30 horas, en el Teatro al Aire Libre de la explanada municipal.

El cierre del Quinto Festival de Catrinas 2026 está previsto para el domingo 22 de noviembre, con un baile de salón a las 17:00 horas, también en la explanada municipal.

Con esta programación, el gobierno de Huixquilucan busca ampliar la oferta cultural y recreativa para las familias, además de mantener vivas las tradiciones mexicanas mediante actividades que reúnen gastronomía, música, danza y representaciones simbólicas del Día de Muertos.

PUBLICIDAD

La administración municipal invitó a la población a consultar las fechas y sedes para organizar su asistencia a los eventos gratuitos. El festival se extenderá durante poco más de un mes y tendrá actividades en diferentes puntos de Huixquilucan, con propuestas para públicos de distintas edades.