Monreal señala crisis en Jalisco y recomienda a Pablo Lemus buscar soluciones

Una composición fotográfica reúne al legislador Ricardo Monreal durante una conferencia de prensa y al político Pablo Lemus en un espacio exterior. (Youtube (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad) | Pablo Lemus )

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Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo en conferencia de prensa que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se encuentra viviendo una situación difícil. El funcionario rechazó sumarse a los pedidos de destitución contra Lemus, en medio de la crisis por el agua contaminada que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara.

El legislador advirtió que remover al mandatario emecista no resolverá el problema estructural del suministro.

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“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, aseguró Monreal ante medios de comunicación. El dirigente morenista insistió en que la salida de Lemus no atacaría la raíz del conflicto hídrico que arrastra la entidad desde hace años.

El coordinador parlamentario descartó cualquier salida punitiva contra el gobernador. “No hay elementos suficientes para declarar ninguna acción en contra de la gobernabilidad del Estado”, sostuvo.

Monreal confió en que un diálogo entre la federación y el gobierno estatal restablecería la calma en la entidad. El legislador también remarcó que no conviene politizar el asunto desde nigún bando político y pidió buena fe a las dos partes para llegar a un acuerdo que atienda con rapidez la crisis de agua.

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Condena a la violencia tras la segunda marcha por el agua

Monreal se refirió también a los disturbios registrados el domingo 18 de octubre, cuando una segunda movilización por agua limpia derivó en ataques contra el Congreso local y el Palacio de Justicia en Guadalajara. “No estoy de acuerdo con la violencia. Soy pacifista y creo siempre en el diálogo”, afirmó el legislador.

El propio gobernador Lemus detalló en redes sociales que, tras el retiro de los contingentes pacíficos, un grupo de alrededor de 300 personas incendió tres puertas del Palacio de Gobierno, rompió vidrios y lanzó explosivos contra los accesos del Congreso del Estado y el Palacio de Justicia. El mandatario atribuyó los hechos a “intereses políticos” que buscarían desestabilizar la entidad.

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La identificación de cinco bandas con tácticas coordinadas y el perfil de los detenidos llevaron al gobierno jalisciense a intercambiar información con otras entidades para confirmar el posible origen externo de los disturbios

La Fiscalía del Estado detuvo a diez personas tras los disturbios y que resultaron lesionados 15 policías, ninguno de gravedad, además, las personas que participaron en la protesta señalaron que las personas que fueron detenidas por los disturbios podrían ser “infiltrados”.

Sheinbaum continúa revisando proyectos hidrícos

El diputado morenista subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya ofreció, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), su disposición a resolver el conflicto en coordinación con las autoridades locales. “Estoy seguro de que la presidenta actuará y cumplirá con los jaliscienses, no tengo ninguna duda”, declaró Monreal.

Shienbaum descartó que opositores como Alito Moreno o Lilly Téllez, quienes han pedido directamente intervención extranjera, sean investigados como traidores a la patria

Por su parte, Sheinbaum Pardo se refirió a la situación de Jalisco en su conferencia de prensa de hoy, donde contó que la Conagua y ella siguen revisando los proyectos hidrícos propuestos por Lemus. En cuanto a una reunión con el gobernador estatal, la presidenta la descartó por el momento:

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“Lo más importante, hay que vernos, pero ya que esté el proyecto completo; si no está el proyecto, pues aunque nos veamos, eso no se va a resolver”, dijo la mandataria.