México

Beca Benito Juárez: qué beneficiarios cobran su dinero hoy 20 y mañana 21 de octubre

Los pagos forman parte de la dispersión anticipada del primer depósito del ciclo escolar 2026-2027

Beneficiarios de la Beca Benito Juárez con apellidos que inician con la letra C cobran este martes 20 de octubre el apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026
Beneficiarios de la Beca Benito Juárez con apellidos que inician con la letra C cobran este martes 20 de octubre el apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026
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Beneficiarios de la Beca Benito Juárez con apellidos que inician con la letra C cobran este martes 20 de octubre el apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. Mientras que mañana miércoles 21 reciben el depósito las y los estudiantes cuyos primeros apellidos comienzan con D, E y F.

Los pagos forman parte de la dispersión anticipada del primer depósito del ciclo escolar 2026-2027. Cabe recordar que la entrega de recursos inició el lunes 19 de octubre y se realiza de forma escalonada mediante la tarjeta del Bienestar.

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La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez. Crédito: Gobierno de México
La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez. Crédito: Gobierno de México

La beca está dirigida a estudiantes de educación media superior inscritos en planteles públicos. Cada persona beneficiaria recibe 1,900 pesos por bimestre durante los 10 meses que contempla el ciclo escolar. Julio y agosto quedan fuera del apoyo por corresponder al periodo vacacional.

Cómo consultar el pago de la beca

El orden alfabético busca distribuir los recursos entre los millones de estudiantes incorporados al programa. Las autoridades recomiendan evitar acudir a sucursales antes de confirmar el movimiento, ya que el dinero permanece disponible en la cuenta una vez que se refleja el pago.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene como principal canal de consulta el Buscador de Estatus. Para revisar la información, las personas beneficiarias deben ingresar su CURP en el portal oficial del programa.

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Video informativo sobre los sitios web oficiales para la solicitud de becas educativas en México, incluyendo Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra en Michoacán, Campeche, Chiapas y Sonora.

También pueden consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar o en los cajeros automáticos de la institución. Otra opción es llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para conocer el saldo disponible.

Calendario completo de pagos

  • Lunes 19: apellidos con A y B.
  • Martes 20: apellidos con C.
  • Miércoles 21: apellidos con D, E y F.
  • Jueves 22: apellidos con G.
  • Viernes 23: apellidos con H, I, J, K y L.
  • Lunes 26: apellidos con M.
  • Martes 27: apellidos con N, Ñ, O, P y Q.
  • Miércoles 28: apellidos con R.
  • Jueves 29: apellidos con S.
  • Viernes 30: apellidos con T, U, V, W, X, Y y Z.
Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)
Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)

Beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Gertrudis Bocanegra también reciben su pago

La entrega cubre el bimestre septiembre-octubre, que representa el primer pago del ciclo escolar actual. El calendario también contempla depósitos para estudiantes incorporados a Jóvenes Escribiendo el Futuro y a la beca Gertrudis Bocanegra.

La Beca Benito Juárez entrega 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas. El apoyo se deposita durante los 10 meses del ciclo escolar, sin incluir julio y agosto. Por su parte, la beca Gertrudis Bocanegra otorga también 1,900 pesos cada dos meses a alumnos de educación superior de instituciones susceptibles de atención en Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas, con el objetivo de apoyar sus gastos de transporte.

Beca Gertrudis Bocanegra
(Becas Benito Juárez)

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de educación superior que cursan sus estudios en instituciones consideradas prioritarias.

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