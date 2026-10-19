Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de octubre

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20,73 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,36% respecto al cierre anterior de 20,66 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una subida del 1,74%, aunque en términos interanuales, la divisa muestra un descenso del -1,69%.

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La tendencia del euro frente al peso mexicano se mantiene positiva tras un día de incremento consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 10,86%, muy por encima del 5,99% de referencia, indicando una fase de inestabilidad en el mercado.