Palenque Culiacán 2026: artistas señalados por narcocorridos se presentarán en medio de la guerra del Cártel de Sinaloa

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Luego de dos años sin llevarse a cabo, el Palenque de Culiacán 2026 se realizará del 12 al 29 de noviembre con una cartelera que incluye a varios artistas del regional mexicano con antecedentes de interpretar narcocorridos, haber tenido amenazas o señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

El evento ocurre en la capital sinaloense, territorio donde se originó la disputa armada entre Los Chapitos y La Mayiza, las dos principales facciones en que se fracturó el Cártel de Sinaloa tras el secuestro y captura de Ismael “El Mayo” Zambada, orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

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¿Qué artistas se presentarán?

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La edición 2026 del Palenque Culiacán suma ocho artistas confirmados hasta ahora: Los Alegres del Barranco abren la cartelera el 13 de noviembre junto con Varones de Culiacán, La Revancha y Banda Los Populares.

Marca Registrada se presenta el 22 de noviembre, seguido por Tombochío el 26 de noviembre. Banda MS y Los Chavalitos suben al escenario el 27 de noviembre, mientras que Pancho Barraza y El Coyote y Su Banda Tierra Santa comparten cartel el 28 de noviembre.

El cierre, programado para el 29 de noviembre, reúne a Panter Bélico y Arley Pérez.

La mayoría de estos artistas tienen en común que entre su repertorio hay corridos dedicados a personajes del crimen organizado, entre ellos del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Algunos de ellos ya han sufrido serias consecuencias por interpretarlos, mientras que otros siguen desafiando las restricciones y señalamientos.

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De los Alegres del Barranco a Panter Bélico: los antecedentes de cada uno

La Fiscalía abrió dos nuevas carpetas de investigación por apología del delito contra Los Alegres del Barranco. (Anayeli Tapia/Infobae)

Los Alegres del Barranco son uno de los ejemplos más claros de estar en la mira por narcocorridos. El grupo fue vinculado a proceso en mayo de 2025 por presunta apología del delito, luego de un concierto en marzo de ese año en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, donde proyectó en pantallas gigantes el rostro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, entonces líder del CJNG, mientras interpretaba “El del Palenque”.

La letra lo nombra como “el señor de los gallos” y enumera a sus brazos armados: Los Élite, Los Guerreros, Los Delta y a “El Jardinero”. El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de los integrantes del grupo tras el episodio. El grupo canceló una gira de 16 fechas programada en ese país.

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Desde entonces, la agrupación ha vetado los narcocorridos de su repertorio para shows. Su catálogo incluye además canciones como “La gente del Chapo”, “El 701”, “El Hijo del Chapo”, “Edgar Guzmán” y “El Regreso del Chapito Lomas”, entre otros.

Panter Bélico cantó "Ismael" en la celebración del Grito de Independencia en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. (TikTok)

Panter Bélico, cuyo nombre real es Arturo González López, cerrará la cartelera el 29 de noviembre junto con Arley Pérez. Apenas el pasado 15 de septiembre de 2026 interpretó cuatro narcocorridos durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un evento organizado por el gobierno municipal de Morena.

Las canciones “El primero”, “El dueño del palenque”, “La 701” e “Ismael” están dedicadas a Oseguera Cervantes, a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Ismael “El Mayo” Zambada.

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El repertorio histórico del cantante contiene decenas de corridos similares, entre ellos “Millonario Más Buscado”, “El Padrino”, “Chapito Lomas”, “Los Hijos del Chapo” y “El Mayo No Se Derrota”.

Por su parte, Arley Pérez, conocido como “El Rayo de Sinaloa”, tampoco ha estado exento. En marzo de 2025 difundió un video en redes sociales donde denunció que Ernesto Barajas, líder de Enigma Norteño asesinado el 19 de agosto de 2025, obstaculizaba sus contrataciones por instrucciones de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, exjefe de sicarios de Los Chapitos.

“Te pasé que hubieras pasado recados a otros músicos de que no hicieran duetos conmigo cuando El Nini te lo ordenó. Yo pensé que estabas amenazado, pero ahorita ya no entiendo por qué sigues”, dijo Pérez en el mensaje.

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Arley Pérez habla del ataque a una de sus casas en Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

Otra de la polémica en su historial fue el ataque a balazos y bombas molotov a la vivienda de la madre de Pérez en la colonia Amistad, en Culiacán. El cantante calificó el ataque como “un acto de vandalismo” y descartó que respondiera a una facción criminal: “Los cárteles no se manejan así. Los cárteles llegan veinte, treinta camionetas”, declaró.

Su repertorio incluye corridos como “La venganza del M1”, “Atanacio el 4 Torres” y “Siguen vengando a Tachio”, que narran el enfrentamiento entre una facción del Cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva, además de “El Fabricante de Narcos (Amado Carrillo)” y “La Captura de Vicente Zambada”. Su álbum de 2011, “El Cine”, fue prácticamente vetado en radio mexicana por el contenido de sus letras, aunque ganó popularidad a través de YouTube.

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Banda MS también carga con señalamientos. El vocalista Oswaldo Silvas, conocido como “Walo”, reconoció en una entrevista que la banda tocó en eventos privados organizados por integrantes del crimen organizado durante sus primeros años: “Muchas veces tocamos en fiestas que ni siquiera sabíamos que eran para gente de esa. No te puedes negar, es la realidad”, declaró. El músico relató episodios en los que sujetos vinculados a organizaciones criminales les ofrecieron regalos, entre ellos un automóvil, a cambio de fotografías o brindis. La agrupación interpretó en el pasado “Águila Blanca”, narcocorrido presuntamente dedicado a Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, aunque dejó de incluirlo en su repertorio en vivo desde 2025.

“El corrido es una consecuencia de lo que está pasando en la sociedad, no es al revés”, sostuvo Silvas sobre la polémica del género. En julio de 2016, el entonces vocalista del grupo, Alan Ramírez, fue atacado a tiros en la colonia Polanco de la Ciudad de México, un episodio vinculado por la prensa a la violencia asociada con la interpretación de narcocorridos.

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Pancho Barraza y El Coyote y Su Banda Tierra Santa no enfrentan actualmente causas penales por apología del delito, aunque ambos registran episodios de violencia ligados a su carrera. Barraza canceló en noviembre de 2021 una presentación en la Feria de Metepec, Estado de México, luego de que aparecieran narcomantas atribuidas a La Familia Michoacana que amenazaban a los artistas programados: Su repertorio es predominantemente romántico.

(Foto: Twitter)

El Coyote, cuyo nombre real es José Ángel Ledezma, sufrió en marzo de 2011 un atentado con artefacto explosivo durante una presentación en Bahía de Banderas, Nayarit, que dejó tres músicos heridos. Entonces se especuló que el ataque respondió a represalias de narcotraficantes molestos porque la agrupación interpretaba corridos que exaltaban a grupos rivales. Su catálogo incluye narcocorridos como “La Pista Enterrada”, “Vida Mafiosa” y “El Capo del Desierto”, parte de la compilación “20 Corridos Bien Perrones”.

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Finalmente, Marca Registrada interpreta “Si Fuera Fácil”, tema con más de 300 millones de reproducciones en Spotify que narra la historia de un personaje que hace fortuna mediante el tráfico de drogas. El grupo, liderado por el acordeonista Fidel Castro, evadió en mayo de 2025 una prohibición de las autoridades en un concierto en Sonora: tocó la melodía sin cantar la letra y dejó que el público coreara la canción.

¿Hay prohibición de narcocorridos en Sinaloa?

Una ilustración de Peso Pluma, Natanael Cano y Luis R Conriquez marcada con un símbolo de prohibición sintetiza el debate sobre las restricciones a los corridos tumbados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe una prohibición total. El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó en junio de 2026 una reforma que restringe la reproducción de música con apología del delito en escuelas, transporte público y eventos organizados o financiados por autoridades estatales y municipales, con modificaciones a las leyes de Educación, Gobierno Municipal, Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La medida no alcanza a los eventos privados.

El Palenque Culiacán 2026 es organizado por la empresa Fiesta MX Entertainment sin financiamiento gubernamental. El entonces gobernador Rubén Rocha Moya declaró en 2025 que “no está prohibido cantarlos” en el estado, defendiendo la libertad de expresión, aunque reconoció la apología de la violencia como un problema social. Desde 2011 existe en Culiacán una restricción similar aplicada específicamente a bares y restaurantes.

El Palenque de Culiacán no se realiza desde el 2024. Ese año el cartel debía reunir a artistas como Natanael Cano, Christian Nodal, Grupo Firme, Julión Álvarez y Los Tucanes de Tijuana. La edición 2025 ni siquiera llegó a anunciarse: la crisis de violencia había vaciado la vida nocturna de Culiacán al grado de volver inviable cualquier concierto masivo.