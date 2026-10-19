México exige a Estados Unidos esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE en Laredo, Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió a Estados Unidos una investigación “pronta, exhaustiva y transparente” por la muerte de un mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas. Con este caso suman 18 connacionales fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025.
Lo que informó la Cancillería
Mediante el comunicado 207/2026, difundido el 18 de octubre, la SRE explicó que el Consulado General de México en Laredo fue notificado del deceso por la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La representación consular activó el protocolo de protección, contactó a los familiares y les brinda asistencia.
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La dependencia no divulgó la identidad del fallecido. Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses, habría sido identificado como Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 años.
¿Qué se sabe del caso?
- El congresista estadounidense Henry Cuellar confirmó la muerte al Texas Tribune y señaló que el hombre fue hallado inconsciente en su celda alrededor de las 10:00 horas del sábado 17 de octubre, durante una revisión de seguridad.
- Según NX Noticias, la instalación es privada y la opera GEO Group para el ICE; el personal no logró reanimarlo.
- La causa de la muerte no ha sido determinada.
- Su hija dijo que tenía problemas de salud y secuelas de COVID-19 desde 2021, y que en los días previos presentaba tos y malestar.
Una cifra que va en aumento
Según el Texas Tribune, Andrade-Covarrubias es la séptima persona que muere bajo custodia del ICE en Texas este año y la segunda en un centro de ese tipo en Laredo.
El Gobierno de México expresó su “profunda preocupación” por la recurrencia de estos casos y pidió una respuesta efectiva para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes.
Las acciones de México
La SRE detalló que ha emprendido acciones diplomáticas y jurídicas, entre ellas:
- Notas diplomáticas al Departamento de Estado.
- Denuncias ante las autoridades competentes.
- Gestiones para que las familias accedan a representación legal.
- Reforzamiento de la protección consular y del seguimiento a las condiciones de detención.
Además, anunció que enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb, jurisdicción de Laredo, para pedir que se esclarezca el caso y se determinen responsabilidades.
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Piden acceso consular a los centros de detención
A través de la Embajada de México en Estados Unidos, la SRE solicitará a las autoridades migratorias que se garantice el acceso de los cónsules a los centros de detención. Con ello, buscan que puedan exigir la atención a la salud de los mexicanos recluidos.
La Cancillería expresó sus condolencias a la familia y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.
Los 17 casos anteriores
2025
- Abelardo Avellaneda Delgado, 68 años: murió el 5 de mayo por “complicaciones médicas” durante un traslado entre dos prisiones de Georgia.
- Jesús Molina Veya, 45 años: murió el 7 de junio en el Centro de Detención Stewart, Georgia; ICE dijo que lo encontraron inconsciente con una ligadura en el cuello.
- Jaime Alanís García, 57 años: murió en julio al caer de un techo durante una redada en un invernadero de California; Univision lo ubica como la primera víctima mortal.
- Lorenzo Antonio Batrez Vargas, 32 años: murió el 31 de agosto bajo custodia migratoria. Univision reporta crisis respiratorias tras contraer covid-19 y con diabetes.
- Óscar Rascón Duarte, 58 años: murió el 8 de septiembre en un hospital de Arizona, con cáncer de riñón, hepatitis C y Alzheimer avanzado.
- Silverio Villegas González, 38 años: murió el 12 de septiembre por el disparo de un agente de ICE durante una parada vehicular en Chicago.
- Ismael Ayala Uribe, 39 años, exbeneficiario de DACA: murió el 22 de septiembre por paro cardiaco en California.
- Miguel Ángel García Hernández, 31 años: murió el 30 de septiembre tras resultar herido en un tiroteo dentro de una instalación migratoria en Dallas.
- Leo Cruz Silva, 34 años: murió el 4 de octubre en Missouri; el caso fue catalogado como suicidio.
- Gabriel García Avilés, 56 años: murió el 23 de octubre en California, por un paro cardiaco asociado a abstinencia de alcohol.
2026
- Heber Sanchaz Domínguez, 34 años: su muerte se reportó el 14 de enero.
- Alberto Gutiérrez Reyes, 48 años: murió el 27 de febrero en un hospital de California, tras ser detenido en una redada en Los Ángeles e ingresado al centro de Adelanto.
- Royer Pérez Jiménez, 19 años (el más joven): apareció sin vida el 16 de marzo en el Centro de Detención del condado de Glades, Florida.
- José Guadalupe Ramos Solano, 36 años: murió en Adelanto, California; la causa sigue “sin determinar”.
- Alejandro Cabrera Clemente, 49 años: murió en Luisiana; las autopsias estaban pendientes.
- Félix Alcorta-Rodríguez, 63 años: murió el 19 de junio en el Centro de Detención del condado de Webb (Laredo); fue encontrado inconsciente.
- Lorenzo Salgado Araujo, 52 años: murió el 7 de julio en Houston por disparos de un agente de ICE; las autoridades estadounidenses dicen que intentó evadir el arresto, mientras su familia lo niega.
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