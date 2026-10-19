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México exige a Estados Unidos esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE en Laredo, Texas

Ya suman 18 mexicanos fallecidos en operativos o detención; Cancillería exige investigación pronta, exhaustiva y transparente por muerte en centro Río Grande de Laredo

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió a Estados Unidos una investigación “pronta, exhaustiva y transparente” por la muerte de un mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas. Con este caso suman 18 connacionales fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025.

Lo que informó la Cancillería

@SRE_mx
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Mediante el comunicado 207/2026, difundido el 18 de octubre, la SRE explicó que el Consulado General de México en Laredo fue notificado del deceso por la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La representación consular activó el protocolo de protección, contactó a los familiares y les brinda asistencia.

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La dependencia no divulgó la identidad del fallecido. Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses, habría sido identificado como Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 años.

¿Qué se sabe del caso?

La información fue comunicada al Texas Tribune, mientras que la persona estaba inconsciente cerca de las 10:00 horas del sábado 17 de octubre, durante una inspección de seguridad, según el legislador. REUTERS/Michael A. McCoy/File Photo
La información fue comunicada al Texas Tribune, mientras que la persona estaba inconsciente cerca de las 10:00 horas del sábado 17 de octubre, durante una inspección de seguridad, según el legislador. REUTERS/Michael A. McCoy/File Photo
  • El congresista estadounidense Henry Cuellar confirmó la muerte al Texas Tribune y señaló que el hombre fue hallado inconsciente en su celda alrededor de las 10:00 horas del sábado 17 de octubre, durante una revisión de seguridad.
  • Según NX Noticias, la instalación es privada y la opera GEO Group para el ICE; el personal no logró reanimarlo.
  • La causa de la muerte no ha sido determinada.
  • Su hija dijo que tenía problemas de salud y secuelas de COVID-19 desde 2021, y que en los días previos presentaba tos y malestar.

Una cifra que va en aumento

Según el Texas Tribune, Andrade-Covarrubias es la séptima persona que muere bajo custodia del ICE en Texas este año y la segunda en un centro de ese tipo en Laredo.

El Gobierno de México expresó su “profunda preocupación” por la recurrencia de estos casos y pidió una respuesta efectiva para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes.

Las acciones de México

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La Secretaría de Relaciones Exteriores activó notas diplomáticas, gestiones jurídicas y reforzamiento de la protección a connacionales detenidos, en una disputa que ya escala hacia instancias penales del condado de Webb. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

La SRE detalló que ha emprendido acciones diplomáticas y jurídicas, entre ellas:

  • Notas diplomáticas al Departamento de Estado.
  • Denuncias ante las autoridades competentes.
  • Gestiones para que las familias accedan a representación legal.
  • Reforzamiento de la protección consular y del seguimiento a las condiciones de detención.

Además, anunció que enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb, jurisdicción de Laredo, para pedir que se esclarezca el caso y se determinen responsabilidades.

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Piden acceso consular a los centros de detención

A través de la Embajada de México en Estados Unidos, la SRE solicitará a las autoridades migratorias que se garantice el acceso de los cónsules a los centros de detención. Con ello, buscan que puedan exigir la atención a la salud de los mexicanos recluidos.

La Cancillería expresó sus condolencias a la familia y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.

Los 17 casos anteriores

2025

  • Abelardo Avellaneda Delgado, 68 años: murió el 5 de mayo por “complicaciones médicas” durante un traslado entre dos prisiones de Georgia.
  • Jesús Molina Veya, 45 años: murió el 7 de junio en el Centro de Detención Stewart, Georgia; ICE dijo que lo encontraron inconsciente con una ligadura en el cuello.
  • Jaime Alanís García, 57 años: murió en julio al caer de un techo durante una redada en un invernadero de California; Univision lo ubica como la primera víctima mortal.
  • Lorenzo Antonio Batrez Vargas, 32 años: murió el 31 de agosto bajo custodia migratoria. Univision reporta crisis respiratorias tras contraer covid-19 y con diabetes.
  • Óscar Rascón Duarte, 58 años: murió el 8 de septiembre en un hospital de Arizona, con cáncer de riñón, hepatitis C y Alzheimer avanzado.
  • Silverio Villegas González, 38 años: murió el 12 de septiembre por el disparo de un agente de ICE durante una parada vehicular en Chicago.
  • Ismael Ayala Uribe, 39 años, exbeneficiario de DACA: murió el 22 de septiembre por paro cardiaco en California.
  • Miguel Ángel García Hernández, 31 años: murió el 30 de septiembre tras resultar herido en un tiroteo dentro de una instalación migratoria en Dallas.
  • Leo Cruz Silva, 34 años: murió el 4 de octubre en Missouri; el caso fue catalogado como suicidio.
  • Gabriel García Avilés, 56 años: murió el 23 de octubre en California, por un paro cardiaco asociado a abstinencia de alcohol.

2026

  • Heber Sanchaz Domínguez, 34 años: su muerte se reportó el 14 de enero.
  • Alberto Gutiérrez Reyes, 48 años: murió el 27 de febrero en un hospital de California, tras ser detenido en una redada en Los Ángeles e ingresado al centro de Adelanto.
  • Royer Pérez Jiménez, 19 años (el más joven): apareció sin vida el 16 de marzo en el Centro de Detención del condado de Glades, Florida.
  • José Guadalupe Ramos Solano, 36 años: murió en Adelanto, California; la causa sigue “sin determinar”.
  • Alejandro Cabrera Clemente, 49 años: murió en Luisiana; las autopsias estaban pendientes.
  • Félix Alcorta-Rodríguez, 63 años: murió el 19 de junio en el Centro de Detención del condado de Webb (Laredo); fue encontrado inconsciente.
  • Lorenzo Salgado Araujo, 52 años: murió el 7 de julio en Houston por disparos de un agente de ICE; las autoridades estadounidenses dicen que intentó evadir el arresto, mientras su familia lo niega.

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