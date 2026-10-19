México exige a Estados Unidos esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE en Laredo, Texas

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió a Estados Unidos una investigación “pronta, exhaustiva y transparente” por la muerte de un mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas. Con este caso suman 18 connacionales fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025.

Lo que informó la Cancillería

@SRE_mx

Mediante el comunicado 207/2026, difundido el 18 de octubre, la SRE explicó que el Consulado General de México en Laredo fue notificado del deceso por la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La representación consular activó el protocolo de protección, contactó a los familiares y les brinda asistencia.

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La dependencia no divulgó la identidad del fallecido. Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses, habría sido identificado como Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 años.

¿Qué se sabe del caso?

La información fue comunicada al Texas Tribune, mientras que la persona estaba inconsciente cerca de las 10:00 horas del sábado 17 de octubre, durante una inspección de seguridad, según el legislador. REUTERS/Michael A. McCoy/File Photo

El congresista estadounidense Henry Cuellar confirmó la muerte al Texas Tribune y señaló que el hombre fue hallado inconsciente en su celda alrededor de las 10:00 horas del sábado 17 de octubre, durante una revisión de seguridad.

Según NX Noticias, la instalación es privada y la opera GEO Group para el ICE; el personal no logró reanimarlo.

La causa de la muerte no ha sido determinada .

Su hija dijo que tenía problemas de salud y secuelas de COVID-19 desde 2021, y que en los días previos presentaba tos y malestar.

Una cifra que va en aumento

Según el Texas Tribune, Andrade-Covarrubias es la séptima persona que muere bajo custodia del ICE en Texas este año y la segunda en un centro de ese tipo en Laredo.

El Gobierno de México expresó su “profunda preocupación” por la recurrencia de estos casos y pidió una respuesta efectiva para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes.

Las acciones de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores activó notas diplomáticas, gestiones jurídicas y reforzamiento de la protección a connacionales detenidos, en una disputa que ya escala hacia instancias penales del condado de Webb. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

La SRE detalló que ha emprendido acciones diplomáticas y jurídicas, entre ellas:

Notas diplomáticas al Departamento de Estado.

Denuncias ante las autoridades competentes.

Gestiones para que las familias accedan a representación legal .

Reforzamiento de la protección consular y del seguimiento a las condiciones de detención.

Además, anunció que enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb, jurisdicción de Laredo, para pedir que se esclarezca el caso y se determinen responsabilidades.

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Piden acceso consular a los centros de detención

A través de la Embajada de México en Estados Unidos, la SRE solicitará a las autoridades migratorias que se garantice el acceso de los cónsules a los centros de detención. Con ello, buscan que puedan exigir la atención a la salud de los mexicanos recluidos.

La Cancillería expresó sus condolencias a la familia y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.

Los 17 casos anteriores

2025

Abelardo Avellaneda Delgado , 68 años: murió el 5 de mayo por “complicaciones médicas” durante un traslado entre dos prisiones de Georgia.

Jesús Molina Veya , 45 años: murió el 7 de junio en el Centro de Detención Stewart, Georgia; ICE dijo que lo encontraron inconsciente con una ligadura en el cuello.

Jaime Alanís García , 57 años: murió en julio al caer de un techo durante una redada en un invernadero de California; Univision lo ubica como la primera víctima mortal.

Lorenzo Antonio Batrez Vargas , 32 años: murió el 31 de agosto bajo custodia migratoria. Univision reporta crisis respiratorias tras contraer covid-19 y con diabetes.

Óscar Rascón Duarte , 58 años: murió el 8 de septiembre en un hospital de Arizona, con cáncer de riñón, hepatitis C y Alzheimer avanzado.

Silverio Villegas González , 38 años: murió el 12 de septiembre por el disparo de un agente de ICE durante una parada vehicular en Chicago.

Ismael Ayala Uribe , 39 años, exbeneficiario de DACA: murió el 22 de septiembre por paro cardiaco en California.

Miguel Ángel García Hernández , 31 años: murió el 30 de septiembre tras resultar herido en un tiroteo dentro de una instalación migratoria en Dallas.

Leo Cruz Silva , 34 años: murió el 4 de octubre en Missouri; el caso fue catalogado como suicidio.

Gabriel García Avilés, 56 años: murió el 23 de octubre en California, por un paro cardiaco asociado a abstinencia de alcohol.

2026

Heber Sanchaz Domínguez , 34 años: su muerte se reportó el 14 de enero.

Alberto Gutiérrez Reyes , 48 años: murió el 27 de febrero en un hospital de California, tras ser detenido en una redada en Los Ángeles e ingresado al centro de Adelanto.

Royer Pérez Jiménez , 19 años (el más joven): apareció sin vida el 16 de marzo en el Centro de Detención del condado de Glades, Florida.

José Guadalupe Ramos Solano , 36 años: murió en Adelanto, California; la causa sigue “sin determinar”.

Alejandro Cabrera Clemente , 49 años: murió en Luisiana; las autopsias estaban pendientes.

Félix Alcorta-Rodríguez , 63 años: murió el 19 de junio en el Centro de Detención del condado de Webb (Laredo); fue encontrado inconsciente.

Lorenzo Salgado Araujo, 52 años: murió el 7 de julio en Houston por disparos de un agente de ICE; las autoridades estadounidenses dicen que intentó evadir el arresto, mientras su familia lo niega.