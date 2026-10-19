Panelistas de La Granja VIP 2026 rechazan la actitud de Mónica Escobedo tras su expulsión por agredir a Niurka Marcos

La producción del reality retiró a la concursante por una puerta de la granja, sin el protocolo habitual de despedida en el foro. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

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Los panelistas de La Granja VIP 2026 rechazaron en conjunto la actitud de Mónica Escobedo tras la expulsión de la comediante del reality, consecuencia de un golpe propinado a Niurka Marcos. Ferka, Rey Grupero, Linet Puente y Alfredo Adame coincidieron en que la exconcursante salió del programa sin mostrar arrepentimiento por el incidente.

A diferencia del resto de los eliminados, Escobedo no fue citada al foro donde se encuentran habitualmente los conductores y panelistas del programa. La comediante abandonó la granja por una de las puertas traseras de la propiedad y, desde ahí, pronunció su despedida en voz alta ante las cámaras.

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“Me voy con la frente en alto porque no me dejé. Yo sé que no fue un golpe fuerte. Yo sé que simplemente fue un estate quieto y no me arrepiento”, declaró mientras extendía los brazos al aire. La producción determinó su salida inmediata tras lo que calificó como una infracción grave contra Marcos.

Mónica Escobedo justificó su reacción y aseguró que ya quería irse de La Granja VIP

Ferka, Rey Grupero, Linet Puente y Alfredo Adame coinciden en que la comediante no mostró arrepentimiento por el golpe propinado a Niurka Marcos. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

En su despedida, la comediante insistió en que su comportamiento respondió al trato recibido dentro de la competencia. “La verdad, ya estaba harta de que me tratara mal, ya estaba harta de que estuviera de chingaquerito. No lo iba a permitir ni aquí ni en ningún lado”, señaló.

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Escobedo también responsabilizó a Niurka Marcos por su salida del reality. “Yo sé que Niurka pidió mi cabeza y obviamente es Niurka Marcos. Obviamente, me iban a echar a mí”, expresó. Acto seguido, admitió que su ciclo dentro del programa ya había concluido: “Pero también la verdad es que yo ya quería irme, ya cumplí mi ciclo”.

Entre lágrimas, la comediante cerró su participación con una referencia a la repercusión que generó su conflicto con Marcos. “¡Tengo un momento viral con Niurka! Tengo almohadazos con Niurka y eso se va a quedar en el Internet para toda la vida”, afirmó antes de retirarse de las instalaciones.

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Desde el foro, Rey Grupero fue el primero en reaccionar a las declaraciones de Escobedo. “No se ve un gramo de arrepentimiento”, dijo el panelista.

Linet Puente recomendó a la excompetidora buscar ayuda profesional para el manejo de la ira tras el incidente con Niurka Marcos. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Rey Grupero profundizó en su postura y señaló que la reacción de la producción habría sido la misma sin importar a quién afectara la agresión. “No es que sea Niurka Marcos, cualquiera de los granjeros al que ataques, obviamente va a haber una expulsión”, explicó. Cuestionó además el tono de la despedida de la comediante: “Cometí un error, pides una disculpa y si te vas con la frente en alto: discúlpeme, por favor, a todo el público y a toda la gente que ofendí. Pero ¿qué es esto?”.

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Linet Puente retomó un señalamiento previo del conductor Adal Ramones sobre el carácter deliberado de la agresión. “Fue una acción deliberada de una mujer enojada, con mucha ira, con mucho enojo por dentro, con mucha frustración de no haber encajado ni en un grupo ni en otro, y se reflejó ahí”, indicó.

La panelista sugirió que Escobedo busque orientación profesional tras su salida del reality. “Le quiero recomendar a Mónica, ya que salió, hay programas de control de ira, de anger management, de muchas cosas”, planteó. Puente lamentó además que la comediante no haya comprendido la dinámica del juego: “Nunca entendió el juego que hizo. Nunca lo entendió, ni nosotros tampoco. Me da mucha pena porque creo que era una chava que podía dar mucho más”.

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Ferka, Rey Grupero, Linet Puente y Alfredo Adame coincidieron en que la comediante no mostró arrepentimiento por el golpe propinado a Niurka Marcos. (IG: lagranjavipmx)

Ferka coincidió con el diagnóstico de Puente y añadió un calificativo directo sobre la postura de la comediante tras el golpe. “Es soberbia. A la hora de cometer un error que todos podemos cometer, porque la víscera te puede ganar en el momento, porque nos puede pasar a todos, de verdad, tener esta actitud me parece muy triste”, expresó.

La panelista cuestionó el efecto que esta salida podría tener sobre la imagen pública de Escobedo. “Más allá de lo que tenga afuera, sus familiares, su trabajo, esta actitud viral, entonces, ¿quieres ser recordada por esto? Hay que ponérselo a pensar”, planteó.

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Finalmente, Alfredo Adame cerró la ronda de reacciones con un respaldo explícito a la medida tomada por la producción del reality. “Todos lo vimos. Y bueno, pues sí rompió las reglas y las reglas son muy claras. La producción tomó la decisión que tenía que haber tomado indudablemente”, afirmó.