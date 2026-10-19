México

Cazzu habla sobre la violencia económica que vivió en los últimos tiempos

La cantante conectó su experiencia personal con una crítica al género urbano y a la idea de que la riqueza define el valor de alguien.

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Cazzu conecta su experiencia personal con una crítica al género urbano y a la idea de que la riqueza define el valor de alguien. (@cazzu)
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Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, reveló que sufrió “violencia económica públicamente” durante los últimos tiempos. Lo contó en el podcast Ruido y Sentimiento, en una entrevista grabada tras su concierto del 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, dentro de la gira de su disco Latinaje.

“Yo en estos últimos tiempos sufrí mucho la violencia económica públicamente. Y no me muevo de ese lugar”, afirmó la cantante durante la charla. Agregó que, aunque existen cosas que corresponden señalar, otras “son interpretadas de una manera muy loca”, según el contexto cultural de cada país.

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Ya que Cazzu actualmente mantiene una disputa legal con su expareja, Christian Nodal, en torno al cuidado y los permisos de viaje de su hija Inti.

La conversación se produjo a la mañana siguiente del recital, en la casa donde Cazzu se alojaba junto a su familia. El show marcó el primer estadio de la carrera de la artista en su provincia natal, ante más de 20 mil personas, en medio de una gira que todavía tiene fechas pendientes en Uruguay y España.

Por otro lado, “La Jefa” explicó que notó diferencias según los lugares donde se volvió popular respecto a cómo la gente percibe a quienes tienen dinero. “He ido viendo que en ciertos lugares donde me he hecho muy popular, la cultura de la gente de cómo ve a los que tienen plata está equivocada, está mal”, sostuvo.

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Cazzu conecta su experiencia personal con una crítica al género urbano y a la idea de que la riqueza define el valor de alguien. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Para la artista, el dinero es “circunstancial” y no puede definir el respeto que una persona le tiene a otra. “No puede definir el respeto que vos le tenés a una persona. No puede. No puede porque no”, repitió, enfática, durante el diálogo.

La reflexión surgió a partir de una discusión más amplia sobre su canción “Chapeadora”, un tema en el que advertía sobre la importancia de no perder la autonomía económica dentro de un vínculo de pareja. “A mí me pasa que a veces yo canto ‘Chapeadora’ y ya no soy la persona que pensaba eso”, reconoció.

Pese a esa distancia personal con la letra, Cazzu valoró el efecto que la canción tuvo en otras mujeres. Dijo que ve “lo importante” que es para ella observar cómo las jóvenes toman ese mensaje “como una educación financiera” para no ceder autonomía en una relación.

La cantante vinculó esa reflexión con un fenómeno más amplio dentro del género urbano. Señaló que el trap contribuyó a instalar entre muchos jóvenes, sobre todo varones, la idea de que “el máximo valor de la vida de un humano es tener guita” y conseguirla lo más rápido posible.

“Fue una consecuencia terrible”, afirmó la cantante argentina sobre ese efecto cultural del género que la llevó al éxito. Contó que llegó a presenciarlo de forma directa en personas vinculadas al consumo de su música: “¿Qué querés ser? Quiero ser millonario. Pero ¿cómo? Decime qué, boludo”.

Christian Nodal habría emprendido acciones legales contra Cazzu, mamá de su primogénita.
La intérprete de Latinaje sostiene que la cultura del dinero fácil distorsiona el respeto entre las personas en distintos contextos sociales. Créditos: Cuartoscuro - IG, Cazzu

La artista cuestionó esa lógica al preguntarse qué hay detrás de la ambición económica sin un propósito concreto. “¿Qué vas a hacer? ¿Vas a crear una vacuna para algo o vas a hacer el mejor disco de algo?”, planteó, para marcar la diferencia entre el dinero como fin y como consecuencia de un trabajo con sentido.

Según relató en la misma entrevista, esa tensión personal con el género urbano también influyó en la composición de su disco Latinaje. Contó que durante el proceso de escritura de “Nena trampa” atravesaba un momento de tristeza y frustración, mientras sentía que se acercaba “el último momento” de su etapa dentro del trap.

“Me estaba lastimando mucho la escena. Ya no lo podía soportar”, explicó sobre esa etapa previa a su giro musical. Dijo que el género urbano “está hecho de relaciones” y que esa estructura terminó por desgastarla en lo personal y en lo artístico.

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