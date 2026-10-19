Quién fue el sexto eliminado de La Granja VIP 2026

La producción del reality determinó una expulsión disciplinaria y horas después el público decidió la salida de un granjero. (Foto: TV Azteca)

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La gala de eliminación de La Granja VIP 2026 dejó una doble baja la noche de este domingo. El público decidió la salida de un sexto participante del reality, mientras la producción expulsó por disciplina a Mónica Escobedo tras un incidente físico con Niurka Marcos.

La emisión del domingo 18 de octubre reunió ambos desenlaces en la misma transmisión. Kevin “Bicolor” fue el primer salvado de la noche, seguido por Niurka, quien además recibió el beneficio de reencontrarse con dos de sus tres hijos tras ser nombrada “la más gallito” de la semana.

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El episodio ocurrió el viernes, durante una fiesta temática con dinámica de almohadazos. Niurka golpeó por la espalda a Mónica Escobedo con una almohada y la comediante respondió con un manotazo, lo que generó una discusión entre ambas y encendió las alarmas del programa por incumplimiento del reglamento.

La producción del reality determinó la expulsión disciplinaria de Escobedo horas después de que el público decide la salida de Pimpinela en la sexta gala de eliminación. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Natalia Alcocer también notó el contacto físico y levantó las manos en señal de alerta para protegerse a sí misma. La producción revisó la grabación y determinó que la reacción de Escobedo constituía una infracción grave, al margen de cualquier votación del público.

Fue Adal Ramones quien comunicó la resolución durante la gala. El conductor dejó claro que la medida respondía a la gravedad de la falta y que no se trataba de una eliminación determinada por los televidentes e internautas.

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Mónica Escobedo intentó defenderse y argumentó que el golpe no provocó lesiones visibles en Niurka. También expresó su inconformidad con la decisión y sugirió que la vedette influyó en la determinación de la producción, pero la expulsión se mantuvo.

El sexto eliminado de La Granja VIP

Pimpinela se despidió tras seis semanas de convivencia dentro de la granja. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La salida de Pimpinela Escarlata, por votación del público, marcó el sexto domingo consecutivo de eliminación en esta segunda temporada del programa. El cantante se despidió después de seis semanas de convivencia y distintos enfrentamientos con otros compañeros dentro de la propiedad.

La jornada también trajo movimientos en las labores diarias de la casa. Pablo envió a Mono y a Bebeshita a cumplir funciones como peones, mientras el público eligió a Manelyk para sumarse a ese mismo rol. Por decisión de Kevin, Fernando quedó designado como “peor peón” de la semana.

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“Yo me voy dignamente porque aprendí, duré 6 semanas. Mi mamá y Diosito me metieron aquí y ellos son los que me van a sacar. ¿Envidia? Yo no envidio a nadie. Esto comenzó y se acaba... Si me voy voy a enfocarme otra vez en la lucha, voy a andar activado”, declaró Pimpi antes de saber el veredicto.

Tras salir de la granja, Pimpi llegó al foro con Adal Ramones y al ser cuestionada sobre su eliminación, expresó lo siguiente: “Me siento libre, me siento en paz. Porque ya no estoy pensando en que si hablan de mí o no. Yo sé que no sirvo para estos realities, que entre más avanza se pone peor. Yo no quiero cambiar mi forma de ser, entré original y con un gran corazón y es lo más importante que nunca va a cambiar”.

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Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante Pablo Montero — Cantante