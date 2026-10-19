México

Mónica Escobedo reacciona tras su expulsión de La Granja VIP 2026 y justifica la agresión a Niurka: “No me arrepiento”

La comediante marcó un precedente en La Granja VIP al convertirse en la primera granjera expulsada por contacto físico

Mónica Escobedo
Mónica Escobedo deja La Granja VIP 2026 tras golpe a Niurka Marcos durante una fiesta de pollitos y asegura que no se arrepiente de su reacción ante los conflictos previos con su compañera. (Captura de pantalla La Granja VIP)
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Mónica Escobedo fue expulsada de La Granja VIP 2026 luego de romper la regla de contacto físico contra Niurka Marcos durante una fiesta de almohadas. Al abandonar la competencia, la comediante defendió su reacción y aseguró que los conflictos con su compañera venían de días atrás.

El incidente se registró el viernes, en una celebración por los pollitos de La Granja VIP. Mientras Niurka caminaba de espaldas, Mónica le dio una palmada en la espalda, lo que generó una señal de alerta tanto de la propia Niurka como de Natalia Alcocer, quien presenció el momento.

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Fue durante el domingo de gala, que los conductores Adal Ramones y Kristal Silva anunciaron la salida automática de Escobedo. La producción calificó el contacto físico como una infracción grave que no tiene cabida dentro del reality show, pese a que la comediante pidió que no se exagerara el episodio.

Mónica Escobedo defendió su reacción al salir del programa

Entre lágrimas, Escobedo tomó un momento para despedirse ante las cámaras y justificar lo ocurrido. “Me voy con la frente en alto porque no me dejé. Yo sé que no fue un golpe fuerte. Yo sé que simplemente fue un estate quieto y no me arrepiento”, declaró ante cámaras.

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Tras abandonar La Granja VIP, la comediante expuso los motivos del enfrentamiento y aseguró que el desgaste emocional influyó en su conducta durante la fiesta.
La producción expulsó a Mónica Escobedo por romper la regla de contacto físico contra Niurka Marcos y la comediante defendió su salida entre lágrimas frente a sus compañeros de competencia. (Captura de pantalla )

La comediante explicó que su reacción respondió a un desgaste acumulado con Niurka. “La verdad, ya estaba harta de que me tratara mal, ya estaba harta de que estuviera de chingaquerito. No lo iba a permitir ni aquí ni en ningún lado”, señaló.

Mónica reconoció que, al tratarse de Niurka Marcos, la decisión de la producción estaba cantada desde el momento del incidente. “Yo sé que Niurka pidió mi cabeza y obviamente es Niurka Marcos. Obviamente, me iban a echar a mí”, expresó.

Sin embargo, matizó que la salida no le resultó del todo indeseada. “Pero también la verdad es que yo ya quería irme, ya cumplí mi ciclo”, admitió la comediante antes de continuar con su despedida.

Es la primera expulsión por contacto físico en la historia del reality

El caso de Escobedo marca un precedente dentro de La Granja VIP. Se trata de la segunda ocasión, en esta segunda temporada, en que una granjera sale del programa por un motivo distinto a la votación del público, y la primera vez que la causa es específicamente el contacto físico entre participantes.

El enfrentamiento ocurrió durante una fiesta temática en la que los participantes vistieron disfraces de pollitos y utilizaron almohadas dentro de un área delimitada con paja para desplazar a sus compañeros.
El enfrentamiento ocurrió durante una fiesta temática en la que los participantes vistieron disfraces de pollitos y utilizaron almohadas para desplazar a sus compañeros. (Captura de pantalla )

El primer antecedente de salida irregular ocurrió en la primera temporada, cuando Lola Cortés pidió abandonar la competencia por motivos de salud mental, horas antes de que Jawy Méndez resultara eliminado en la gala correspondiente.

Mónica ingresó a La Granja VIP representando al gremio de los comediantes, junto con Kevyn Contreras, conocido como “Bicolor”. Durante su estancia se convirtió en una figura divisiva, con discusiones frente a Manelyk González y Rafael Mercadante.

Pese a los roces iniciales, en las últimas semanas se integró al equipo de Manelyk González. No logró obtener el puesto de Capataz, aunque sí resistió una semana en el rol de Peón, y llegó en dos ocasiones a la gala de eliminación del domingo sin salir del reality show en esas oportunidades.

Antes de retirarse por la puerta trasera de la granja y sin despedirse de sus compañeros, la comediante reconoció el vínculo construido con ellos y los animales de la granja. “Voy a extrañar a muchos de los granjeros, voy a extrañar a todos los animales. Fue una experiencia muy grata, inclusive este último momento que vi en el bar”, comentó.

Escobedo también hizo referencia al episodio que terminó por sacarla del programa como un hecho que trascenderá en redes. “¡Tengo un momento viral con Niurka! Tengo almohadazos con Niurka y eso se va a quedar en el Internet para toda la vida”, afirmó entre lágrimas antes de despedirse de la producción.

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