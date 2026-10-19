Grupos violentos en la segunda marcha en Guadalajara podrían ser de otros estados, acusa Gobierno de Jalisco: los exhibirán en redes

La identificación de cinco bandas con tácticas coordinadas y el perfil de los detenidos llevaron al gobierno jalisciense a intercambiar información con otras entidades para confirmar el posible origen externo de los disturbios

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El Gobierno de Jalisco informó que tiene “sospecha razonable” de que algunos de los grupos que provocaron disturbios durante la marcha del 18 de octubre en Guadalajara podrían proceder de otras entidades del país. Las autoridades indicaron que intercambian información con otros estados para confirmarlo.

Los indicios: cinco grupos y posibles vínculos con otros estados

En rueda de prensa, el titular de Seguridad detalló que algunos de los participantes en los actos violentos “pudieran estar relacionados con actividades en otros estados”. No presentó pruebas ni identificó entidades, y precisó que se trata de una sospecha derivada de las características de los grupos.

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Según el recuento oficial, se identificaron cinco grupos en distintos momentos y ubicaciones:

Playeras de futbol: un grupo con camisetas de Leones Negros, Chivas y América.

Plaza Liberación: personas que rodearon los edificios del Poder Judicial y el Legislativo, donde se lanzaron petardos y bombas molotov.

Rostros cubiertos: sujetos con cisallas para cortar el alambrado de las vallas y que arrojaron petardos.

Con menores presentes: un grupo en el que había niñas, niños y mujeres, que realizó actos vandálicos hasta cerca de la medianoche, con al menos tres relevos.

Jóvenes vestidos de negro: responsables de pintas y de daños a Palacio de Gobierno y a cámaras del C5.

El objetivo: “provocar a la policía”

La jornada del 18 de octubre dejó daños en edificios del poder público, el centro histórico y al menos seis negocios, mientras las autoridades precisaron que la mayoría de las 9,500 personas asistentes se manifestó de manera pacífica. REUTERS/Stringer

Las autoridades afirmaron contar con información de que estos grupos buscaban provocar a los policías para que salieran a enfrentarlos y generar una afectación mayor. Por ello, la prioridad fue evitar confrontaciones y proteger a la ciudadanía.

Saldo: 10 detenidos y 15 policías lesionados

La identificación de cinco bandas con tácticas coordinadas y el perfil de los detenidos llevaron al gobierno jalisciense a intercambiar información con otras entidades para confirmar el posible origen externo de los disturbios. REUTERS/Stringer

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, informó que el operativo incluyó a 948 elementos estatales y municipales, con acompañamiento de 37 visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y personal de la CNDH.

Detenidos: 10 personas, puestas a disposición de la Fiscalía del Estado.

Molotov: cinco fueron capturados tras lanzar bombas molotov contra los accesos del Palacio Legislativo y el Palacio de Justicia.

Entregados por manifestantes: dos fueron puestos a disposición de la Policía de Guadalajara por los propios asistentes.

Dentro de Palacio de Gobierno: tres, entre ellos un menor de 16 años remitido al CIPINA, una mujer con crisis nerviosa y un hombre que agredió a un policía.

Lesionados: 15 policías, ninguno de gravedad, y seis civiles atendidos, de los cuales dos fueron trasladados.

Daños y llamado a denunciar

@GobiernoJalisco

Hubo afectaciones en Palacio de Gobierno, la Catedral, el Poder Judicial, el Palacio Legislativo, el C5, la Plaza de la Liberación y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres. También resultaron dañados al menos seis establecimientos y vehículos en el centro histórico.

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El gobierno pidió a la ciudadanía identificar y denunciar a quienes aparecen sin el rostro cubierto en las fotografías que difundirá, y aseguró que habrá un esquema de protección para denuncias anónimas.

Actividades en Palacio y asistencia

Zamora Zamora indicó que los trámites en Palacio de Gobierno continúan con normalidad mediante la puerta de maestranza. Se prometió apoyo a los negocios afectados.

Las autoridades estimaron en 9,500 personas la asistencia a la marcha por la calidad del agua y reconocieron que la mayoría se manifestó de forma pacífica. Añadieron que el diálogo sobre las demandas continuará a cargo del gobernador.