México

Colectivos de buscadores acusan rechazo de SEGOB por revisión al Registro Nacional de Desaparecidos: exigen reunión con Rosa Icela Rodríguez

Los buscadores y familiares de desaparecidos recuerdan al gobierno federal que no publicaron la metodología que utilizó el Secretariado para revisar el informe presentado en marzo

A person wearing a T-shirt that reads "Where are they? More than 133,000" cleans the fences at the Ahuehuete roundabout, unofficially renamed the "Glorieta de las y los Desaparecidos" by activists, where posters of missing persons are displayed, ahead of a large poster-pasting campaign to mark the International Day of the Victims of Enforced Disappearances in Mexico City, Mexico, August 23, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
A person wearing a T-shirt that reads "Where are they? More than 133,000" cleans the fences at the Ahuehuete roundabout, unofficially renamed the "Glorieta de las y los Desaparecidos" by activists, where posters of missing persons are displayed, ahead of a large poster-pasting campaign to mark the International Day of the Victims of Enforced Disappearances in Mexico City, Mexico, August 23, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Guardar

Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas exigieron a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, detener la revisión unilateral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO). A través de una carta abierta, las organizaciones denunciaron su total exclusión en el reciente nombramiento de expertos nacionales e internacionales encargados de auditar y evaluar dicho censo.

Las familias cuestionaron que la dependencia federal haya designado a especialistas en inteligencia artificial, políticas públicas y estadística sin entablar un diálogo previo con quienes llevan años en las labores de búsqueda. “Una vez más se nos está dejando fuera, a pesar de que nadie conoce mejor que nosotras, los retos y revisiones que son necesarias hacer”, señalaron las madres buscadoras en el documento.

PUBLICIDAD

Ante la falta de claridad, los colectivos solicitaron una reunión pública urgente con los expertos designados y las autoridades de Segob para transparentar los términos de referencia, la metodología que se utilizará y garantizar la independencia del proceso.

Subrayaron su desconfianza debido a que en la revisión pasada, realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se implementaron categorías que no existen en la ley —como “información insuficiente”— lo que derivó en acusaciones sobre un intento de “borrar” a personas desaparecidas de las listas oficiales.

El reproche de las organizaciones ocurre a unos días de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) rinda su informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se evaluará la magnitud de la crisis en México y la posible creación de un mecanismo de asistencia internacional para hacer frente a un flagelo que supera las 135 mil víctimas.

PUBLICIDAD

La exigencia fue respaldada por organizaciones civiles, académicos y colectivos de búsqueda de más de 15 estados del país, entre ellos Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, quienes demandaron que no se repliquen las malas prácticas institucionales al tratar a sus seres queridos como simples “cifras que van y vienen”.

Segob ya había revisado el Registro Nacional de Desaparecidos: ¿Qué pasó en ese momento?

El pasado mes de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a la vez que presentó los avances derivados de la revisión y depuración del sistema, en donde confirmó que 130 mil personas se encontraban desaparecidas en México.

Ante esto, distintos colectivos defensores de derechos humanos, así como instituciones académicas, señalaron que las cifras presentadas por el gobierno Sheinbaum mostran inconsistencias, también acusaron la falta de participación de las familias en la construcción del diagnóstico oficial.

La presidenta anticipa datos precisos tras mejorar los registros y métodos de búsqueda. | Crédito: Jesús Aviles/Infobae México.
La presidenta anticipa datos precisos tras mejorar los registros y métodos de búsqueda. | Crédito: Jesús Aviles/Infobae México.

Asimismo, rechazaron el intento de reducir la cifra de personas desaparecidas, al recordar que el registro histórico supera los 130 mil casos, resultado —señalaron— de años de búsqueda impulsada por las propias familias.

Mientras que al principio del 2026, el CED de la ONU, dijo que en México atraviesa por una crisis de desaparición forzada, situación que fue desistimada por la mandataria, pues reprochó que no reconocieron sus estarategias de atención a la problemática.

Temas Relacionados

Desaparecidosmadres buscadorasSegobPersonas desaparecidasSeguridadPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 19 de octubre: continua bloqueo en Eje 1 Poniente Guerrero y Eje 1 Norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 19 de octubre: continua bloqueo en Eje 1 Poniente Guerrero y Eje 1 Norte

¿Qué pasa si pones el altar de muertos antes de tiempo? Lo que dice la tradición sobre adelantar la fecha

Desde las mascotas hasta los seres queridos que ya no están, las ofrendas tienen un significado especial durante los últimos días de octubre y el inicio de noviembre

¿Qué pasa si pones el altar de muertos antes de tiempo? Lo que dice la tradición sobre adelantar la fecha

Reportan que fuerzas federales catearon casas de Blanca Merari Tziu, alcaldesa morenista de Puerto Morelos en Quintana Roo

Elementos de la Policía Estatal y de la Marina fueron desplegados en el Residencial Lagos del Sol para llevar a cabo el operativo

Reportan que fuerzas federales catearon casas de Blanca Merari Tziu, alcaldesa morenista de Puerto Morelos en Quintana Roo

Qué significa ver una cucaracha voladora en casa y de qué especie se trata

Por encima de 30 grados centígrados y con humedad elevada, la cucaracha americana activa su musculatura de vuelo, y puede ser vista incluso en hogares limpios

Qué significa ver una cucaracha voladora en casa y de qué especie se trata

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de forma rápida

El documento es obligatorio para circular de manera legal

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de forma rápida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que fuerzas federales catearon casas de Blanca Merari Tziu, alcaldesa morenista de Puerto Morelos en Quintana Roo

Reportan que fuerzas federales catearon casas de Blanca Merari Tziu, alcaldesa morenista de Puerto Morelos en Quintana Roo

De la estética “Buchona” a la comunidad LGBT: Emma Coronel y la simbología de su famosa corona

Exfiscal de Chihuahua tiene otras indagatorias ajenas al caso CIA: Fiscalía no ve pruebas contra Maru Campos como posible responsable

Reclutamiento forzado en redes: Gobierno de México reporta mil 800 páginas identificadas y mil en trámite de baja

Defensa de César Jáuregui apunta a director de la AEI por intervención de agentes de la CIA: exfiscal no sabía quiénes participarían

ENTRETENIMIENTO

Precios de los boletos para el Palenque de Culiacán 2026: fecha de inicio de venta, edad mínima y dónde comprarlos

Precios de los boletos para el Palenque de Culiacán 2026: fecha de inicio de venta, edad mínima y dónde comprarlos

Tengo 30 años, no fumo y hago ejercicio: ¿Por qué igual debo cuidarme del cáncer de mama?

Laura Bozzo sufre choque séptico y si estaría intubada: estudio médico expone su delicado estado de salud

De la estética “Buchona” a la comunidad LGBT: Emma Coronel y la simbología de su famosa corona

En qué consiste el tratamiento ‘Exilis’, el procedimiento estético no invasivo al que se somete Celia Lora

DEPORTES

¿Cuándo es el siguiente partido de México tras perder ante España en su debut del Mundial Femenil Sub 17?

¿Cuándo es el siguiente partido de México tras perder ante España en su debut del Mundial Femenil Sub 17?

Así fue la desgarradora lesión de Karen Luna que la hizo salir llorando del partido ante Pachuca

¿Gilberto Mora al Liverpool? La joya mexicana responde a aficionados ingleses

Apertura 2026: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por televisión abierta

Apertura 2026 de la Liga MX: así marcha la tabla de posiciones tras 12 jornadas disputadas