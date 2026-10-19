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Beca Benito Juárez 2026: ¿Quiénes cobran HOY, lunes 19 de octubre? Estas letras reciben su pago

El depósito del nuevo bimestre comienza con una dispersión escalonada; consulta las fechas, los montos y las vías para verificar tu saldo

El periodo de registros a la Beca Benito Juárez finalizará el 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)
El periodo de registros a la Beca Benito Juárez finalizará el 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)
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El dinero de la Beca Benito Juárez comienza a llegar este lunes 19 de octubre de 2026 a las cuentas de los estudiantes de bachillerato que forman parte del programa. La entrega corresponde al bimestre septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027 y se realiza directamente mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

La distribución no ocurre al mismo tiempo para todos los beneficiarios. El calendario organiza los depósitos según la primera letra del apellido, por lo que identificar el día asignado permite saber cuándo corresponde revisar la cuenta. De acuerdo con la información proporcionada, Julio León, titular de Becas Bienestar, presentó las fechas durante La Mañanera y anunció que los recursos se entregarían anticipadamente respecto a periodos anteriores.

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Además de la Beca Benito Juárez, el calendario contempla pagos para los programas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Por ello, es importante identificar a qué apoyo pertenece cada estudiante y consultar los canales oficiales para confirmar que el depósito correspondiente ya se encuentra disponible.

¿Quiénes reciben primero el pago de la Beca Benito Juárez?

Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)
Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)

El primer grupo que debe revisar su cuenta este lunes 19 de octubre es el de los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras A y B. La dispersión continuará durante los siguientes días hábiles, de acuerdo con el orden establecido en el calendario.

Para evitar confusiones, las familias deben tomar como referencia la primera letra del apellido del beneficiario y no la fecha en que otras personas reciben el dinero. La programación distribuye los depósitos durante dos semanas, con fechas específicas para cada grupo de letras.

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Este mecanismo permite organizar la entrega de los recursos de manera escalonada. Si el depósito todavía no aparece, lo recomendable es verificar la fecha asignada y consultar el Buscador de Estatus antes de asumir que existe algún problema con el apoyo.

Calendario de pagos de octubre de 2026

La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez. Crédito: Gobierno de México
La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez. Crédito: Gobierno de México

Estas son las fechas de depósito indicadas para la Beca Benito Juárez, de acuerdo con la inicial del primer apellido:

  • Lunes 19: apellidos con A y B.
  • Martes 20: apellidos con C.
  • Miércoles 21: apellidos con D, E y F.
  • Jueves 22: apellidos con G.
  • Viernes 23: apellidos con H, I, J, K y L.
  • Lunes 26: apellidos con M.
  • Martes 27: apellidos con N, Ñ, O, P y Q.
  • Miércoles 28: apellidos con R.
  • Jueves 29: apellidos con S.
  • Viernes 30: apellidos con T, U, V, W, X, Y y Z.

La fecha asignada indica cuándo corresponde la dispersión según la inicial del apellido. Los beneficiarios pueden comprobar la disponibilidad del dinero mediante los canales de consulta del Banco del Bienestar o en la plataforma oficial del programa.

¿Cuánto depositan y cómo consultar el saldo?

Un grupo de estudiantes mexicanos sonrientes de secundaria y preparatoria, junto a una mujer, muestran tarjetas bancarias y billetes frente a una lona de Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas y entrega 1,900 pesos cada dos meses, durante los 10 meses del ciclo escolar en los que se contempla el apoyo. Los meses de julio y agosto quedan excluidos por el periodo vacacional.

Para conocer si el pago ya está disponible, los beneficiarios pueden ingresar su CURP en el Buscador de Estatus, consultar su saldo en la aplicación del Banco del Bienestar o acudir a un cajero de esa institución. También pueden llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de su tarjeta para revisar el saldo; la línea de atención 55 1162 0300 opera de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

Quienes se registraron como nuevos beneficiarios en septiembre recibirán su tarjeta entre noviembre y diciembre, según la información proporcionada, mientras que la previsión del programa apunta a alcanzar a 4.2 millones de estudiantes de bachillerato al cierre de 2026, con una inversión programada de 39,542.5 millones de pesos.

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