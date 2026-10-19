Calendario OFICIAL de pagos Beca Benito Juárez 2026: cómo se distribuyen los recursos de octubre a los beneficiarios

Los pagos de la Beca Benito Juárez para los beneficiarios de continuidad comenzaron este lunes 19 de septiembre (Foto: Gobierno de México)

Guardar

Los pagos de la Beca Benito Juárez para los beneficiarios de continuidad correspondiente al bimestre septiembre-octubre comenzaron este lunes 19 de octubre.

Los recursos corresponden al primer depósito del ciclo escolar 2026-2027, y se distribuyen de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar de manera ordenada según la primera inicial de cada titular.

PUBLICIDAD

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante La Mañanera de este lunes, Julio León, titular de las Becas Bienestar, presentó el calendario oficial de pagos e informó que los recursos se entregarán de forma anticipada, pues habitualmente el proceso se extiende hasta diciembre.

“Habitualmente, cada ciclo escolar, el primer depósito de ellos (Beca Benito Juárez) lo llevamos hasta diciembre. Esto por la carga de matrícula. Hoy quiero aprovechar para agradecer a todos los enlaces de educación media superior y superior, porque han concluido tempranamente con la carga de matrícula en los tiempos que establecimos y es por ello que podemos sacar este calendario de depósitos en el bimestre corriente de septiembre-octubre. Entonces, todos los estudiantes de la Beca Benito Juárez, de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, aquí está ya disponible el calendario de dispersión que arranca el día de hoy. Quien su primer letra de su primer apellido es la A o la B”.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez

Los pagos no solamente corresponden a la Beca Benito Juárez, sino también a las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

La Beca Benito Juárez está destinada a estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas de México. El apoyo otorga $1.900 cada dos meses durante los 10 meses del ciclo escolar, sin contemplar julio ni agosto por corresponder al receso vacacional.

PUBLICIDAD

Lunes 19: apellidos con A y B.

Martes 20: apellidos con C.

Miércoles 21: apellidos con D, E y F.

Jueves 22: apellidos con G.

Viernes 23: apellidos con H, I, J, K y L.

Lunes 26: apellidos con M.

Martes 27: apellidos con N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 28: apellidos con R.

Jueves 29: apellidos con S.

Viernes 30: apellidos con T, U, V, W, X, Y y Z.

Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)

Formas de saber su ya llegó el pago de la beca

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez pueden confirmar el depósito mediante el Buscador de Estatus, en el sitio oficial, con el ingreso de la CURP. Otra alternativa es consultar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o desde la aplicación móvil de la institución.

También se puede llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse con la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

Impacto social de la beca

La Beca Universal Benito Juárez dirigida a estudiantes de educación media superior prevé llegar a 4.2 millones de beneficiarios al cierre de 2026.

El programa contempla una inversión de 39,542.5 millones de pesos para sostener la cobertura proyectada durante ese periodo.

La previsión coloca a la beca entre los apoyos destinados a la permanencia de jóvenes en el nivel medio superior.

Nuevos beneficiarios recibirán su tarjeta en noviembre y diciembre

Julio León informó que quienes se registraron en septiembre como nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su tarjeta del Bienestar entre noviembre y diciembre. Ese plástico será el medio para cobrar el apoyo económico del programa.

PUBLICIDAD

La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez. Crédito: Gobierno de México

La recomendación es seguir los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y de Julio León Trujillo, titular del organismo.