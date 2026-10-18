México

Sheinbaum recorre hospitales de Yucatán, mientras IMSS y sindicato mantienen mesas de diálogo con miras a mejores condiciones laborales

El Instituto trabaja en una propuesta enfocada a una mejora salarial

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en 2028 se incorporarán cinco hospitales al IMSS-Bienestar. (Presidencia)
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En su decima visita al estado de Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó hospitales del sistema IMSS-Bienestar para revisar los avances, escuchar las necesidades del personal médico y conocer los principales retos que enfrenta la atención pública, tras las manifestaciones que estallaron hace dos semanas.

La gira ocurre mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) mantienen mesas de diálogo para construir una nueva propuesta de incremento salarial y mejorar las condiciones laborales, en medio de las demandas por medicamentos, personal y equipo médico.

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Sheinbaum revisa los avances de IMSS-Bienestar en Yucatán

Durante su visita a Mérida, acompañada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y autoridades del sector salud, la mandataria sostuvo un encuentro con responsables de los ocho hospitales que forman parte del sistema IMSS-Bienestar en Yucatán.

El objetivo de la reunión fue conocer de primera mano qué ha cambiado con la incorporación de los hospitales al modelo federal, identificar las dificultades que persisten y revisar las acciones necesarias para mejorar los servicios.

Sheinbaum explicó que tres hospitales ya se incorporaron completamente al sistema, mientras que los cinco restantes tienen prevista su integración total para el 1 de enero de 2027.

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Uno de los principales puntos que destacó fue la gratuidad de la atención médica. Según explicó, antes los pacientes encontraban cajas registradoras para pagar por los servicios hospitalarios, pero con el nuevo esquema la atención debe ser completamente gratuita.

Sheinbaum recorre hospitales de Yucatán, mientras IMSS y sindicato mantienen mesas de diálogo con miras a mejores condiciones laborales. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum recorre hospitales de Yucatán, mientras IMSS y sindicato mantienen mesas de diálogo con miras a mejores condiciones laborales. (Foto: Presidencia)

La presidenta también resaltó la infraestructura del Hospital O’Horán, al que describió como uno de los hospitales más modernos y mejor equipados de América Latina.

IMSS y sindicato mantienen negociaciones por salarios y condiciones laborales

Mientras Sheinbaum supervisa la operación hospitalaria en Yucatán, el IMSS y el SNTSS continúan las mesas de trabajo para elaborar una nueva propuesta de incremento salarial y mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del Seguro Social.

Las reuniones se realizan en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y están encabezadas por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario general del sindicato, Rafael Olivos Hernández, con la participación de representantes sindicales y directivos del Instituto.

Las negociaciones no se limitan al salario. También incluyen asuntos que inciden directamente en el funcionamiento de las unidades médicas y en las condiciones en que el personal desempeña sus labores.

Entre los temas que se analizan se encuentran:

  • El abasto de insumos y medicamentos, así como el surtimiento de recetas.
  • La disponibilidad de personal y equipo médico.
  • El mobiliario y la conservación de las instalaciones.
  • Las condiciones de trabajo y la organización interna.
  • La gestión de los servicios y los procesos administrativos.

Como parte de las conversaciones, ambas instituciones revisan los primeros resultados de la estrategia Piso por Piso, mediante la cual se recoge la opinión directa de las trabajadoras y los trabajadores. El ejercicio se ha realizado en 216 de los 277 hospitales del IMSS.

A partir de la información recopilada, se trabaja en un plan de acción para cada centro laboral, con la identificación de los problemas prioritarios y plazos para atenderlos. El propósito es que las inquietudes del personal se traduzcan en compromisos específicos, en lugar de quedarse únicamente en diagnósticos generales.

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