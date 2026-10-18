Abaten al asesino del dentista Amed de Jesús en Sonora: reclamo por pieza dental floja habría motivado el crimen

El cirujano dentista fue asesinado la tarde del pasado 15 de octubre. Crédito: Redes Sociales

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Un hombre identificado como Ernest o Ernesto “N”, de 30 años y ciudadano de Estados Unidos, fue abatido este sábado 17 de octubre en Agua Prieta, Sonora, tras atacar con un arma de fuego a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que ejecutaban una orden de aprehensión en su contra. El sujeto era señalado como responsable del homicidio del dentista Amed de Jesús “N”, de 42 años, ocurrido el 15 de octubre en el estacionamiento del Hospital Kalitea, en Nogales.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el móvil del ataque estaría relacionado con un reclamo que el agresor hizo al odontólogo, a quien responsabilizaba de haberle dejado una pieza dental floja tras un procedimiento. En el enfrentamiento registrado en Agua Prieta resultaron heridos un agente de la AMIC y un policía municipal, ambos reportados fuera de peligro por la propia fiscalía.

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El homicidio quedó grabado por las cámaras de vigilancia del hospital

El ataque contra el dentista ocurrió el 15 de octubre en el estacionamiento del Hospital Kalitea, colonia Kennedy, en Nogales. Ese mismo día, la FGJES informó que mantenía las investigaciones por el caso y que ya contaba con una persona de interés identificada, aunque en ese primer comunicado no se revelaron mayores detalles sobre la identidad del sospechoso.

Amed fue asesinado cuando salía del estacionamiento del hospital donde trabajaba. Crédito: Redes Sociales

Un video de las cámaras de vigilancia del estacionamiento, compartido después en redes sociales, mostró cómo el agresor llegó al lugar y disparó contra el dentista en el momento exacto en que la camioneta Ford Lobo blanca, en la que viajaba la víctima, salía del estacionamiento. Las imágenes documentaron la secuencia del ataque armado contra el profesional de la salud.

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Amed de Jesús, dentista asesinado el pasado 15 de octubre en Sonora. Crédito: Redes Sociales

El agresor disparó en repetidas ocasiones contra Amed de Jesús “N”, pese a que la víctima clamaba por su vida durante el ataque, hasta privarlo de la vida en el sitio, según datos oficiales. La FGJES describió el hecho como un homicidio en el que el agresor acechó y sorprendió a la víctima antes de abrir fuego.

El comisario de la AMIC adelantó que el crimen derivó de un malentendido profesional

Un día después del homicidio, el pasado 16 de octubre, el comisario general de la AMIC, Carlos Alberto Flores, informó a medios de comunicación que los agentes ministeriales habían recabado diversos indicios durante las diligencias realizadas en campo. Esos elementos fueron reportados al agente del Ministerio Público para sustentar la solicitud de la orden de aprehensión, trámite que se presentó ese mismo 16 de octubre ante la autoridad judicial.

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Carlos Alberto Flores, Comisario General de la AMIC, señaló que el crimen podría derivar de un malentendido entre el ciudadano estadounidense y el dentista. Crédito: FGJES

Flores precisó que ya se había establecido coordinación con autoridades estadounidenses. El comisario explicó que la cercanía con el trámite judicial le impedía ampliar más información sobre el caso, pues podría comprometer la investigación o las acciones ministeriales en curso.

Pese a esa reserva, Flores adelantó que el homicidio “deriva de un malentendido derivado de la práctica profesional de la víctima”, sin precisar en ese momento los detalles concretos del reclamo que después la FGJES vinculó con la pieza dental floja. El sujeto abatido contaba con antecedentes ante autoridades de Estados Unidos, dato que motivó la coordinación binacional desde el inicio de las indagatorias.

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El operativo en Agua Prieta terminó con el agresor abatido tras disparar contra los agentes

Las indagatorias de la AMIC condujeron a los agentes hasta un domicilio ubicado en la calle 19, entre avenidas 18 y 19, en la colonia Ejidal 2 de Agua Prieta. Ahí, elementos de la AMIC, junto con corporaciones preventivas municipales y estatales, acudieron para cumplimentar la orden de aprehensión contra Ernest “N”.

Al llegar al inmueble, los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego por parte del sospechoso. La agresión ocasionó una lesión por rozón en la cabeza a un elemento de la AMIC y otra en la pierna izquierda a un policía municipal; ambos recibieron atención médica inmediata tras el ataque armado.

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Un vehículo oficial de la AMIC resultó con daños por los impactos de bala durante el enfrentamiento registrado en el domicilio. Los elementos de seguridad repelieron la agresión y el agresor fue abatido en el lugar, pese a recibir los primeros auxilios conforme a los protocolos de actuación establecidos para este tipo de operativos.

La FGJES reconoció la actuación de los agentes que participaron en el operativo, a quienes atribuyó haber actuado con determinación y apego a los protocolos establecidos pese al riesgo que representó la agresión armada directa. La dependencia destacó la vocación de servicio de los elementos involucrados en el cumplimiento del mandamiento judicial contra el responsable del homicidio del dentista.

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