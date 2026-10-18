México

Beca Rita Cetina 2026: cómo verificar que mi CURP esté certificada y pasos para crear la Llave Mx, requisitos necesarios para registrarse

La plataforma para inscribirse al programa estará abierta del 26 de octubre al 6 de noviembre

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros para estudiantes de primaria y secundaria que cursen en escuelas públicas del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026.
La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros para estudiantes de primaria y secundaria que cursen en escuelas públicas del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026.
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La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros para estudiantes de primaria y secundaria que cursen en escuelas públicas del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026. Sin embargo, para poder realizar el proceso será necesario contar con una cuenta Llave MX, así como la CURP certificada.

Desde el pasado 6 de octubre se realizan Asambleas Informativas para explicar los requisitos y el proceso de solicitud. Cada plantel comunica la fecha y el horario de la reunión, a la que deben asistir los padres de familia o tutores.

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¿Cómo crear la Llave MX para registrarse a la Beca Rita Cetina?

Para crear una cuenta en Llave MX, las personas deben ingresar al portal www.llave.gob.mx y proporcionar su CURP. Después deben completar la “No soy un robot” y seleccionar la opción “Continuar”. El sistema solicita el código postal y la colonia del domicilio antes de avanzar al registro de los medios de contacto.

El trámite permite registrar un número de celular o correo electrónico. Luego, el usuario debe crear una contraseña y resguardarla en un sitio seguro. Para concluir, debe leer y aceptar el Aviso de Privacidad, completar el captcha y dar clic en “Finalizar”.

Secretaría de Educación de Michoacán

CURP certificada: documento necesario para completar el registro

Por otra parte, la manera de confirmar si una CURP está certificada consiste en consultar o descargar la constancia desde el portal oficial de RENAPO. El documento debe incluir la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, que suele aparecer en la parte inferior de la constancia, como se observa en la imagen. Ese aviso acredita que la información de la persona fue comparada con su acta de nacimiento en la Plataforma Nacional del Registro Civil.

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Cuando esa frase no figura, se debe comprobar primero que el acta de nacimiento esté registrada en la plataforma nacional y que los datos —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y entidad de registro— sean correctos. La certificación se genera automáticamente una vez que el acta se integra al sistema y su información coincide con la CURP.

La CURP certificada será necesaria para poder realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)
La CURP certificada será necesaria para poder realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó a través de sus redes sociales que la CURP de los padres o tutores y la de los estudiantes deberá estar certificada para poder solicitar el apoyo (X@BecasBenito)
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó a través de sus redes sociales que la CURP de los padres o tutores y la de los estudiantes deberá estar certificada para poder solicitar el apoyo (X@BecasBenito)

¿Cómo registrarse y cuáles son los tipos de beca?

Las familias que quieran incorporar a estudiantes de secundaria a la Beca Universal Rita Cetina deben hacer el registro en línea en el portal becaritacetina.gob.mx. Antes de iniciar el trámite, la persona tutora debe crear o contar con una cuenta activa de Llave MX.

Con base en convocatorias anteriores, el registro requiere la CURP actualizada de la persona tutora, una identificación oficial vigente —INE o pasaporte—, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, número de celular y correo electrónico. También se solicita la CURP de la alumna o alumno inscrito en secundaria de una escuela pública.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Tipos de Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina contempla apoyos distintos según el nivel escolar. El primero corresponde a estudiantes de secundaria pública. Entrega 1,900 pesos bimestrales por familia durante el ciclo escolar. Cuando en el mismo hogar hay más de un alumno de secundaria, el programa suma 700 pesos por cada estudiante adicional.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

El segundo apoyo se dirige a alumnos de primaria pública y consiste en un pago anual de 2,500 pesos por estudiante. El recurso busca apoyar la compra de útiles, mochilas, calzado y uniformes al inicio del ciclo escolar.

Ambos esquemas pueden complementarse. Una familia con un hijo en primaria y otro en secundaria puede recibir el apoyo anual de 2,500 pesos para el primero, además de los depósitos bimestrales de 1,900 pesos correspondientes al estudiante de secundaria.

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