México

Mueren dos niños de 8 y 9 años en CDMX: uno atropellado por un camión de bomberos y otro tras un derrumbe

Las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer ambos hechos

Camión de bomberos estacionado en una calle empinada con cinta amarilla de precaución, árboles y una persona de pie junto a un poste
Un vehículo de bomberos y personal de seguridad permanecen en una calle acordonada en la alcaldía La Magdalena Contreras tras la muerte de un menor de ocho años. (X: Halcón Once)
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Dos menores de edad murieron este sábado 17 de octubre en distintos accidentes ocurridos en el poniente de Ciudad de México.

Un niño de ocho años perdió la vida después de ser atropellado por un camión del Heroico Cuerpo de Bomberos en La Magdalena Contreras, mientras que otro menor, de aproximadamente nueve años según los primeros reportes, falleció tras quedar sepultado por un deslave en Cuajimalpa.

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Ambas emergencias movilizaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos y equipos de rescate. En el primer caso, el conductor de la unidad oficial fue detenido; en el segundo, las autoridades investigan las circunstancias del desprendimiento de tierra que alcanzó una vivienda.

Niño de 8 años muere atropellado por camión de bomberos en La Magdalena Contreras

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Ciruelos y Jacarandas, en la colonia Tierra Colorada, cuando el conductor de un camión de bomberos perdió el control del vehículo.

De acuerdo con el reporte de la SSC, el Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertó a los policías sobre un percance vial en esa zona de la alcaldía La Magdalena Contreras.

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Agentes de policía y personal de emergencias junto a un camión de bomberos y una camioneta blanca dañada en una calle inclinada
Un niño de ocho años perdió la vida después de ser atropellado por un camión del Heroico Cuerpo de Bomberos en La Magdalena Contreras. (X: MrElDiablo8)

Al llegar, los oficiales encontraron a un menor gravemente herido y entrevistaron a su padre, quien relató que su hijo estaba en la vía pública cuando fue alcanzado por la unidad de emergencia.

Después del atropellamiento, el camión se impactó contra una camioneta blanca que permanecía estacionada.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que el niño había fallecido por aplastamiento.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias periciales.

Los agentes detuvieron al operador del camión, un hombre de 37 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público junto con el vehículo asegurado.

La investigación deberá establecer las causas de la pérdida de control, la mecánica del atropellamiento y la posible responsabilidad penal del conductor.

Un hombre con los ojos cubiertos por una barra negra viste una camisa oscura junto a un policía y un emblema institucional
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México custodian a un bombero tras su detención. (SSC)

Deslave en Cuajimalpa sepulta una vivienda y provoca la muerte de un niño

Horas después, una segunda tragedia ocurrió en las inmediaciones del cerro Punta Ahuatenco, en la alcaldía Cuajimalpa.

Un desprendimiento de tierra y piedras alcanzó una vivienda situada cerca de la carretera al Olivo, también conocida como Vicente Guerrero, en las inmediaciones de Camino Alborada.

El material desprendido cayó sobre parte del inmueble y dejó atrapado a un menor.

Sus familiares consiguieron sacarlo de entre los escombros antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Personal del ERUM valoró al niño, pero confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Una camioneta de investigación forense junto a un camino de tierra acordonado por el que caminan varios adultos y niños en una ladera
Deslave en Cuajimalpa sepulta una vivienda y provoca la muerte de un niño. (X: HalconOnce)

Los reportes iniciales de N+ situaron su edad en aproximadamente nueve años, aunque otros medios señalaron que tenía cinco. La edad exacta no había sido aclarada oficialmente.

El deslave también dejó tres personas lesionadas, quienes recibieron atención médica.

Bomberos, policías y elementos de Protección Civil inspeccionaron el terreno para descartar que hubiera más víctimas bajo la tierra. Posteriormente, informaron que no encontraron otras personas atrapadas.

Las lluvias recientes y la posible inestabilidad de la ladera figuran entre los factores que deberán analizarse, aunque todavía no existe una determinación oficial sobre la causa del derrumbe.

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