Choque de tráiler en Chiapas deja dos muertos y 14 heridos: muere un bombero

Grabación registrada desde la cabina de un vehículo en una carretera de Chiapas. Las imágenes muestran a personas congregadas en el acotamiento y a una ambulancia atendiendo un percance previo al costado de la vía. Segundos después, la toma registra una sacudida repentina dentro de la unidad al suscitarse el impacto de un camión de carga en el lugar.

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Un choque de gran magnitud en la autopista San Cristóbal de Las Casas–Chiapa de Corzo, en Chiapas, dejó un saldo de dos personas fallecidas y hasta 14 lesionadas, luego de que un tráiler impactó contra varios vehículos que se encontraban detenidos debido a un accidente previo.

El percance ocurrió este sábado 17 de octubre de 2026, a la altura del kilómetro 41 de esta vía, donde cuerpos de emergencia acudieron para atender a las personas afectadas y realizar las maniobras necesarias para controlar la situación.

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Entre las víctimas mortales fue identificado el bombero Javier Alejandro Trejo Melchor, cuya muerte fue reportada tras el accidente. El siniestro también dejó varias personas lesionadas, quienes requirieron atención de los servicios de emergencia.

Tráiler embiste vehículos que atendían una emergencia

Accidente en autopista San Cristóbal de Las Casas–Chiapa de Corzo, en Chiapas (especial)

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el accidente, el primer percance involucró a una unidad de transporte público y un vehículo de carga que trasladaba paquetería. El choque provocó que varias personas necesitaran ayuda, por lo que bomberos, paramédicos y otros equipos de rescate acudieron al lugar.

Mientras los socorristas atendían a los afectados, un tráiler que circulaba por la autopista llegó a la zona y embistió a los vehículos que permanecían detenidos, entre ellos una unidad de bomberos y una ambulancia.

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El segundo impacto agravó la emergencia y dejó daños en vehículos particulares, unidades de transporte público y automotores de carga. En total, ocho vehículos resultaron afectados, según el reporte difundido por la Secretaría de Protección Civil de Chiapas.

Testigos señalaron que el tráiler avanzó hacia la fila de vehículos sin detenerse. Entre las posibles causas se mencionó una falla en los frenos o la imposibilidad de detener la unidad a tiempo; sin embargo, hasta el momento de los reportes consultados no se había confirmado oficialmente qué provocó el impacto.

Muere bombero durante las labores de auxilio

Grabación de testigos muestra las consecuencias de un accidente vial sobre una autopista en zona montañosa de Chiapas. En el lugar se aprecian varios vehículos colisionados, entre ellos furgonetas de pasajeros, un auto particular rojo y un camión volcado junto al carril derecho con carga derramada sobre el asfalto. Personas presentes recorren la vía entre restos de autopartes dispersos mientras el tránsito permanece detenido.

Una de las víctimas fue Javier Alejandro Trejo Melchor, integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, quien participaba en las labores de atención cuando ocurrió el segundo choque.

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El caso generó muestras de solidaridad hacia el personal de emergencia que intervino en el accidente, debido a que el bombero perdió la vida mientras cumplía con sus labores de auxilio.

La segunda víctima mortal fue identificada como Antonio Gómez López, de 50 años, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, pero murió posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

¿Cuántos heridos dejó el choque en Chiapas?

Las autoridades reportaron hasta 14 personas lesionadas por los accidentes registrados en la autopista. Los afectados recibieron atención médica y varios fueron trasladados a hospitales de San Cristóbal de Las Casas.

La Secretaría de Salud informó que 12 personas ingresaron inicialmente al Hospital de las Culturas con lesiones y golpes. De ellas, siete permanecieron hospitalizadas, cuatro fueron trasladadas a la clínica del ISSSTE y una falleció después de su ingreso.

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Elementos de Protección Civil, Cruz Roja, bomberos y corporaciones de seguridad participaron en las labores de auxilio y atención de las víctimas.

El accidente también provocó afectaciones a la circulación en la autopista que conecta San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades recomendaron a los automovilistas atender las indicaciones del personal desplegado en la zona mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro de las unidades siniestradas.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el segundo impacto, así como las posibles responsabilidades derivadas de la carambola que dejó dos personas fallecidas y 14 lesionadas.

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