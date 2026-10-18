Alertan por aumento de fraudes inmobiliarios en rentas y compra -venta de viviendas en Veracruz

Aumento de fraudes inmobiliarios en la renta y compa-venta en Veracruz (Captura de video)

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El aumento de fraudes inmobiliarios mediante redes sociales y plataformas digitales encendió las alertas entre especialistas del sector, quienes advirtieron sobre los riesgos que enfrentan propietarios e inquilinos ante la suplantación de identidad, el ofrecimiento de viviendas inexistentes y las operaciones sin respaldo legal.

Durante el encuentro “Inteligencia Inmobiliaria”, realizado en el marco del Expo Congreso Inmobiliario (ECI 2026), en Veracruz, agentes, desarrolladores y expertos analizaron los principales problemas del mercado y plantearon la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención para reducir los engaños y proteger el patrimonio de quienes participan en operaciones de renta y compraventa.

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La reunión contó con la participación de José Antonio Valle Aguilar, director general de Segurenta, quien, junto con especialistas del ramo, destacó la importancia de establecer procedimientos más seguros para formalizar contratos y verificar la identidad de las personas involucradas.

Los participantes señalaron que la incertidumbre económica y la informalidad representan factores que pueden incrementar la vulnerabilidad de los usuarios, por lo que recomendaron combinar la revisión jurídica, la investigación de los posibles arrendatarios y la elaboración de contratos personalizados para reducir los riesgos.

Alertan por fraudes en rentas a través de redes sociales

Los fraudes inmobiliarios se dan a través de redes sociales y plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales focos de atención durante el congreso fue la proliferación de estafas relacionadas con el arrendamiento de viviendas, principalmente aquellas que se promueven mediante plataformas digitales y redes sociales. Por ello se dieron las siguientes recomendaciones:

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Anuncios falsos: Supuestos propietarios utilizan identificaciones apócrifas y fotografías robadas para ofrecer viviendas que no les pertenecen o que ni siquiera existen. Depósitos fraudulentos: Los responsables presionan a los interesados para que transfieran dinero de inmediato con el argumento de apartar la vivienda. Una vez recibido el pago, dejan de responder y desaparecen con el dinero. Pérdidas económicas: Estas estafas afectan a quienes buscan una vivienda y generan desconfianza en el mercado inmobiliario. Verificación del inmueble: Los especialistas recomiendan comprobar que la propiedad existe, que puede visitarse y que la persona que la ofrece tiene facultades legales para celebrar el contrato. Evitar pagos anticipados: Aconsejan no transferir dinero sin verificar previamente la documentación y desconfiar de las ofertas que exigen depósitos urgentes para asegurar la vivienda.

Advierten sobre despojo y simulación de actos jurídicos

Un documento oficial con un sello de 'FALSO' se encuentra sobre una superficie azul junto a una casa en miniatura y un manojo de llaves, simbolizando advertencia en transacciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el encuentro también se abordaron esquemas de mayor complejidad, entre ellos la simulación de actos jurídicos y el despojo de inmuebles deshabitados, conductas que representan riesgos adicionales para los propietarios.

Los participantes señalaron que estas situaciones han motivado investigaciones ministeriales y cateos en la entidad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección patrimonial y la colaboración entre los distintos actores del sector.

Ante este panorama, destacaron que la seguridad de una operación no debe depender únicamente de la apariencia de legalidad de los documentos o de la confianza entre las partes. La revisión de antecedentes, la comprobación de la identidad y la validación de la documentación son medidas que pueden ayudar a detectar irregularidades antes de concretar un acuerdo.

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Buscan profesionalizar al sector inmobiliario

Expo Congreso Inmobiliario (ECI 2026) (Jaime Bajata/FB)

La convocatoria fue respaldada por José Antonio Tiburcio, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México, A.C., quien, junto con Valle Aguilar y directivas de la región, destacó la importancia de profesionalizar y certificar a quienes participan en el mercado habitacional y corporativo.

Asimismo, plantearon los expertos la necesidad de impulsar soluciones ágiles y accesibles que permitan mejorar los filtros de seguridad sin obstaculizar las operaciones legítimas de arrendamiento.

Al cierre del Expo Congreso Inmobiliario ECI 2026, el gremio de Veracruz reiteró su compromiso de fortalecer las prácticas de prevención y promover contratos con respaldo legal, con el objetivo de reducir los espacios que aprovechan los defraudadores.

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Los especialistas llamaron a la ciudadanía a verificar físicamente los inmuebles, confirmar la identidad de los intermediarios y revisar las condiciones legales antes de entregar dinero o firmar documentos.