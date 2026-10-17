México

Santos Bravos anuncia firma de autógrafos en CDMX: fecha y cómo asistir

Este evento forma parte de las celebraciones del primer aniversario de su debut el próximo 21 de octubre

Santos Bravos
Santos Bravos firma de autógrafos en CDMX. (X - @santos_bravos)
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El grupo latino, Santos Bravos anunció su primera firma de autógrafos en la Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el primer aniversario de su debut, el próximo 21 de octubre.

La noticia generó una gran emoción entre las duals (nombre del fandom) quienes comenzaron a manifestar su entusiasmo por asistir al evento y tener un momento único con Drew, Alejandro, Gabi, Kauê y Kenneth, además de conseguir su autógrafo en el EP versión deluxe.

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¿Cómo participar para asistir a la firma de autógrafos de Santos Bravos?

De acuerdo a la información brindada, las fanáticas interesadas en asistir a esta actividad deberán seguir una serie de pasos para participar y tener la oportunidad de conocer a los integrantes de Santos Bravos:

  • Del 17 de octubre a las 11 AM al martes 20 de octubre a las 12 PM (mediodía), compra y reserva tu EP Deluxe Edition ANIVERSANTO en nuestro sitio web (www.dongsong.com.mx) y tiendas físicas. Así, estarás participando para el fansign que celebraremos el 31 de octubre en CDMX.
  • El martes 20 de octubre a las 2 PM te llegará un correo confirmando tu participación, con el link a una trivia sobre Santos Bravos. Recuerda que solo al contestar la trivia estarás participando para asistir al fansign.
  • El martes 20 de octubre a las 8 PM se habilitará la trivia y tendrás 24 horas para responderla.

Las afortunadas serán notificadas el próximo jueves 22 de octubre a las 14:00 horas por medio de su correo electrónico registrado. Es importante destacar que solo las primeras 200 duals que contesten correctamente la trivia serán las ganadoras para acceder al evento.

Santos Bravos
La banda Santos Bravos (Instagram - @santos_bravos)

Anota la fecha del evento

La firma de autógrafos organizada por la tienda de K-pop, Dong Song, se realizará el sábado 31 de octubre. Hasta el momento no se han revelado los detalles sobre el lugar y la hora de la firma de autógrafos, por lo que se espera que en los próximos días se publique más información a través de sus redes sociales oficiales.

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Dentro de las dudas más frecuentes se encuentra sobre el número de álbumes que se beben comprar para poder participar. La venta estará limitada a solo un EP por usuario, hay que tomar en cuenta que solo las seguidoras mayores a 16 años tendrán la oportunidad acceder al evento.

El pago se puede hacer mediante efectivo, transferencia y tarjetas bancarias en los establecimientos participantes. Existe un método de apartado, pero para poder realizar el registro el disco tiene que estar liquidado al 100% antes del martes 20 de octubre a las 12:00 del mediodía.

Actividades por el primer aniversario de Santos Bravos

  • 18 de octubre: Live en Weverse para celebrar el cumpleaños de Kenneth
  • 19 al 22 de octubre: Semana de los Billboard Latin Music Week acompañada de una listening party con duals y un live de aniversario el 21 de octubre
  • 28 de octubre: Presentación en las Fiestas de Octubre a las 20:00 horas en el Auditorio Jalisco
  • 23 al 26 de octubre: Listening party: orgullo latino
  • 26 de octubre: Contenido spoileru
  • 30 de octubre: Jangueo en Ciudad de México
  • 31 de octubre: firma de autógrafos

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