Martin Garrix arma rave sorpresa en taquería previo a sus conciertos en el Palacio de los Deportes

Martin Garrix convirtió una taquería de la colonia Roma Norte en una improvisada pista de baile la noche del jueves 15 de octubre.

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Martin Garrix convirtió una taquería de la colonia Roma Norte en una improvisada pista de baile la noche del jueves 15 de octubre.

A unas horas de iniciar sus conciertos en Ciudad de México, el DJ neerlandés sorprendió a sus seguidores con una presentación en Tacos Atarantados, donde mezcló algunos de sus éxitos frente a un público que difícilmente esperaba encontrarlo detrás de una tornamesa.

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El espectáculo ocurrió en la sucursal de Córdoba 113 y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La aparición del productor formó parte de las actividades previas a sus presentaciones del 16 y 17 de octubre en el Palacio de los Deportes, como parte de su Americas Tour.

El DJ Martin Garrix realiza una presentación musical en una taquería de la Ciudad de México previa a sus conciertos. (X: Martin Garriz)

Así fue el show privado de Martin Garrix en la Roma

La presentación fue anunciada mediante una historia de Instagram en la que Garrix compartió pistas sobre el lugar y la hora del encuentro.

El mensaje incluía coordenadas que condujeron a sus seguidores hasta Tacos Atarantados, establecimiento ubicado en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Quienes descifraron la ubicación llegaron a una taquería que, por unas horas, cambió su ambiente habitual por una fiesta de música electrónica.

Garrix instaló su equipo de mezclas en un espacio reducido y ofreció un set ante los asistentes, quienes pudieron observarlo a escasos metros de distancia.

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Entre las canciones que sonaron estuvieron “Animals”, “High on Life” y “Scared to Be Lonely”, producciones que han marcado su trayectoria internacional.

La presentación atrajo también a seguidores que se congregaron en las inmediaciones del establecimiento. Videos compartidos en redes sociales mostraron la respuesta del público ante la inesperada aparición del músico.

El músico Martin Garrix publica una historia en Instagram con un letrero de neón y un tablero con texto para anunciar una presentación en la Ciudad de México. (Instagram: Martin Garriz)

No es la primera vez que Tacos Atarantados recibe a una figura internacional.

En septiembre, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, visitó una sucursal de la cadena acompañado por la primera dama, Kim Hye-kyung, después de reunirse con Claudia Sheinbaum.

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La visita ocurrió antes de que ambos asistieran al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros. A diferencia de Garrix, el mandatario acudió a la sucursal de Reforma, ubicada en la calle Florencia.

Lo que debes saber sobre los conciertos de Martin Garrix en CDMX

El productor neerlandés ofrecerá dos presentaciones consecutivas en el Palacio de los Deportes, y no en el Auditorio Nacional.

Las fechas confirmadas son el viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026, ambas a las 20:00 horas, según Ticketmaster México.

Los conciertos forman parte del Americas Tour. La segunda presentación fue incorporada después de la alta demanda de entradas para la primera.

Los precios publicados originalmente van de 954.75 a 3,087.50 pesos, dependiendo de la sección elegida.

Aunque no se ha anunciado un repertorio definitivo, entre las canciones que podrían integrar sus actuaciones figuran “Animals”, “In the Name of Love”, “Scared to Be Lonely”, “Higher Ground” y “High on Life”.

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La disponibilidad de boletos puede consultarse mediante Ticketmaster, plataforma encargada de su comercialización.

Martin Garrix acumula más de 20.000 millones de reproducciones digitales y ha liderado festivales globales como Tomorrowland y Ultra Music Festival - crédito cortesía Breakfast Live

¿Quién es Martin Garrix, el DJ que sorprendió en una taquería?

Martin Garrix, cuyo nombre real es Martijn Gerard Garritsen, nació el 14 de mayo de 1996 en Amstelveen, Países Bajos.

Alcanzó reconocimiento internacional en 2013 con Animals, canción que lo convirtió en una de las figuras emergentes más importantes de la música electrónica cuando tenía apenas 17 años.

Posteriormente, colaboró con artistas como Dua Lipa, Bebe Rexha, Troye Sivan, Usher y David Guetta. También fundó su sello discográfico STMPD RCRDS y participó en festivales como Tomorrowland y Ultra Music Festival.

Reconocido en distintas ediciones de la clasificación Top 100 DJs de DJ Mag, Garrix ha construido una carrera marcada por grandes espectáculos internacionales.

Este viernes y sábado, el DJ cambiará el pequeño escenario de Tacos Atarantados por el Palacio de los Deportes, donde tiene programados sus dos conciertos ante el público capitalino.

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