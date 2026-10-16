México

¿Habrá tequila del Bienestar? Gobierno reconoce “problema” en precio del agave en México y alista plan para ayudar a productores

La presidenta señaló un desplome de los precios y la falta de compradores en algunas zonas del país

Fotografía de campos de agave, en la localidad de Tequila, Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco
Fotografía de campos de agave, en la localidad de Tequila, Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco
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La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la producción de agave en México “tiene un problema” por una desplome de los precios y la falta de compradores en algunas zonas del país; sin embargo aseguró que su gobierno ya prepara un plan integral para atender las demandas de los productores.

Al ser cuestonada sobre el tema en ‘La Mañanera del Pueblo’, la presidenta atribuyó el problema a la expansión de las siembras tras el aumento del consumo de tequila durante la pandemia y a una demanda que después dejó de crecer.

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En ese sentido, dijo que el agave pasó de comercializarse entre 30 y 35 pesos mexicanos por kilogramo a rangos de entre uno y seis pesos, además de que el desequilibrio entre la producción y las compras provocó una reducción en el valor de la materia prima.

“Al sembrarse tanto agave, pues sube la oferta, pero resulta que ya no siguió creciendo la demanda del tequila, incluso ha disminuido”, expresó la presidenta.

Agregó que existen intermediarios dentro de la cadena de comercialización, sin precisar quiénes participan ni de qué forma influyen en el precio que reciben los productores.

No obstante, también planteó que dejar de cultivar agave puede generar problemas en las zonas que dependen de esa actividad. Por ello, dijo que la respuesta gubernamental debe considerar las condiciones de producción y el destino de la cosecha.

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Pendiente reunión con pequeños productores

Al ser cuestionada sobre que agaveros, medianos y pequeños productores solicitaron una reunión directa con ella durante una visita a Zapopan, Jalisco, donde tuvo un encuentro con empresarios de la región, Sheinbaum respondió que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ya ha sostenido conversaciones con los productores.

Mencionó que antes hubo reuniones cuando Julio Berdegué encabezaba la dependencia y que ahora el seguimiento está a cargo de Columba López.

La presidenta defendió que el tema sea atendido por la titular de Agricultura. “Yo no soy experta en agave. Entonces, Columba sí sabe”, declaró.

Sheinbaum aceptó que su reunión con los agaveros sigue pendiente. Indicó que el Gobierno de México busca llegar a ese encuentro con alternativas ya definidas.

“Antes de reunirnos con ellos, el objetivo es poder presentar un proyecto integral”, sostuvo.

Productores advierten que 5 millones de plantas quedarían sin mercado

De acuerdo con lo denunciado durante la conferencia mañanera, los productores enfrentan una situación urgente por los paros temporales de compra de grandes tequileras, ya que algunas empresas suspenden actividades entre noviembre y febrero por mantenimiento u otros motivos.

Esa pausa deja a los agaveros sin posibilidades de comercializar parte de su producción, de acuerdo con el señalamiento expuesto durante la conferencia.

Los productores estiman que hasta 5 millones de plantas de agave podrían perderse si no encuentran compradores. La cifra fue planteada por la reportera Reyna Ramírez como una advertencia del sector y no fue confirmada por la presidenta.

Sheinbaum no ofreció un cálculo oficial sobre la cantidad de plantas que podría quedar sin salida comercial. Tampoco anunció medidas inmediatas para la cosecha que enfrente dificultades de venta en los próximos meses.

La presidenta reiteró que el objetivo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es diseñar una salida integral antes de reunirse con los productores de agave.que agaveros, medianos y pequeños productores solicitaron una reunión directa con Sheinbaum durante una visita a Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con el planteamiento expuesto en Palacio Nacional, los productores lograron hablar con la presidenta tras un encuentro de la mandataria con empresarios de la región. En esa ocasión, pidieron una cita para exponer la situación del sector.

Sheinbaum respondió que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ya ha sostenido conversaciones con los productores. Mencionó que antes hubo reuniones cuando Julio Berdegué encabezaba la dependencia y que ahora el seguimiento está a cargo de Columba López.

La presidenta defendió que el tema sea atendido por la titular de Agricultura. “Yo no soy experta en agave. Entonces, Columba sí sabe”, declaró.

Sheinbaum aceptó que su reunión con los agaveros sigue pendiente. Indicó que el Gobierno de México busca llegar a ese encuentro con alternativas ya definidas.

“Antes de reunirnos con ellos, el objetivo es poder presentar un proyecto integral”, sostuvo.

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