México

Rojo de la Vega denuncia amenazas de muerte a tres días de manifestación trans que terminó en represión

La alcaldesa de Cuauhtémoc compartió mensajes donde recibía amenazas de muerte

Alessandra Rojo de la Vega, CDMX 30.10.2025
Alessandra Rojo de la Vega sube video como respuesta a las acusaciones de la diputada Cynthia Castro Crédito: X: @AlessandraRdlv
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Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, denunció amenazas de muerte a través de redes sociales a pocos días de que se registrara una protesta de colectivos de mujeres trans, trabajadoras sexuales e integrantes de la comunidad LGBT, que terminó en una fuerte represión por parte de elementos de la policía capitalina.

A través de su cuenta en X, la funcionaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) compartió capturas de pantalla de mensajes que un usuario en Instagram le dejó, donde la amenazaban de muerte: “Te vas a morir, hija de toda tu reputísima madre”.

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“Aquí seguiré, dejando constancia de cada amenaza y de cada denuncia ignorada”, escribió la dirigente de la alcaldía Cuauhtémoc en sus redes sociales, donde también aseguró que ha denunciado reiteradamente las amenazas que ha recibido sin obtener ninguna respuesta —aunque no especificó si se trataban de denucias formales.

El usuario con nombre “dr_madafaka” de quien Rojo de la Vega compartió hasta su perfil, respondió una historia donde se le veía sonriente con sus tres hijos —cuya imagen la alcaldesa ha compartido públicamente. Allí se leían mensajes intimidantes y ofensivos donde se lee: “Me va a dar un chingo de alegría verlos morir e hundirse en el puto infierno” o “Me da un chingo de lástima ver que esos pobres demonios que tiene ahí van a pagar lo de tus acciones VAS A RECORDAR ESTE MENSAJE”, concluyó la amenaza.

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La funcionaria compartió capturas de pantalla de mensajes que un usuario en Instagram le dejó, donde la amenazaban de muerte.
La funcionaria compartió capturas de pantalla de mensajes que un usuario en Instagram le dejó, donde la amenazaban de muerte.

Surge amenaza pocos días después de represión policial

Estas denuncias surgieron tres días después de que se registrara una fuerte represión contra mujeres trans, trabajadoras sexuales y colectivos de la diversidad sexual que protestaron el 9 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc, donde terminaron en una confrontación con policías y personal de la demarcación, luego de exigir justicia por agresiones ocurridas durante una jornada de salud sexual en Calzada de Tlalpan.

La movilización dejó personas lesionadas entre las manifestantes y trabajadores de la alcaldía. Algunas integrantes de los colectivos requirieron traslado al hospital Rubén Leñero, de acuerdo con los señalamientos difundidos tras los hechos.

Las organizaciones acudieron a la explanada de la alcaldía para pedir una reunión con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Buscaban respuestas por una agresión registrada el 6 de octubre contra integrantes de una organización que realizaba actividades de salud sexual, sin embargo, lejos de ser recibidas, fueron reprimidas con violencia.

También denunciaron agresiones físicas, actos discriminatorios, hostigamiento y la pérdida de insumos médicos. Las acusaciones se dirigieron contra personal y el propietario del Hotel MAGA, ubicado en Calzada de Tlalpan.

La funcionaria compartió capturas de pantalla de mensajes que un usuario en Instagram le dejó, donde la amenazaban de muerte.
La funcionaria compartió capturas de pantalla de mensajes que un usuario en Instagram le dejó, donde la amenazaban de muerte.

Alcaldía acusa daños y agresiones contra su personal

Tras los hechos, Alessandra Rojo de la Vega rechazó que su administración hubiera ignorado las demandas de las personas trans. La alcaldesa afirmó que integrantes de su equipo y personal jurídico recibieron a las manifestantes desde el inicio para escuchar sus planteamientos.

Según su versión, durante el encuentro se abordaron solicitudes de vivienda e información sobre predios vacíos o abandonados. La funcionaria indicó que esos asuntos no correspondían a las facultades de la alcaldía.

Rojo de la Vega sostuvo que, tras el diálogo, comenzaron los actos de violencia. Acusó a algunas manifestantes de llegar con palos y piedras, golpear a trabajadores y causar daños en las instalaciones.

La alcaldesa afirmó que hubo computadoras destruidas o sustraídas durante la irrupción. También señaló que presentaría denuncias para identificar a las personas involucradas y determinar si existieron responsables detrás de los hechos.

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