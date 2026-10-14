México

México recibe 1.3% más viajeros extranjeros, pero cae el número de turistas que se hospedan en el país

Los visitantes fronterizos sumaron 2 millones 40 mil 402 entradas, un incremento anual de 5.4%

Dos mujeres de espaldas, una con moño y otra con trenzas, recostadas sobre una manta de rayas en la playa, frente al mar, montañas y nubes
Turismo en México (Secretaría de Turismo/Gobierno de México)
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México registró un aumento anual de 1.3% en la llegada de viajeros internacionales durante agosto de 2026, mientras que las salidas de residentes del país hacia el extranjero crecieron 5.5 % en comparación con el mismo mes del año anterior. Aunque ambos flujos mostraron avances, las cifras reflejaron diferencias en el comportamiento de turistas y excursionistas, así como en los gastos realizados durante sus desplazamientos.

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), durante el octavo mes del año ingresaron al territorio nacional 7 millones 985 mil 700 personas procedentes del extranjero. Sin embargo, los visitantes que permanecieron al menos una noche disminuyeron 0.5% a tasa anual, mientras que los vacacionistas que no pernoctaron representaron más de la mitad de las entradas registradas.

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En contraste, 7 millones 356 mil 675 residentes en el país viajaron a otras naciones, una cifra superior a la de agosto de 2025. Además del incremento en la movilidad internacional, el gasto de los visitantes extranjeros en el país aumentó 7 %, mientras que las erogaciones de los mexicanos durante sus viajes fuera de México registraron un crecimiento más pronunciado.

México recibió casi 8 millones de viajeros internacionales

Del total de personas que ingresaron al país en agosto, 3 millones 768 mil 784 fueron turistas internacionales, equivalentes a 47.2 % de las entradas. Los 4 millones 216 mil 916 restantes correspondieron a excursionistas, quienes realizaron sus recorridos sin pasar la noche en territorio mexicano.

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Dentro del segmento turístico, los visitantes fronterizos sumaron 2 millones 40 mil 402 entradas, un incremento anual de 5.4 %. Por el contrario, los turistas no fronterizos contabilizaron un millón 728 mil 382 llegadas, lo que representó una caída de 6.6 %.

Las vacaciones, el recreo y el ocio encabezaron los motivos de visita de los turistas no fronterizos, con un millón 111 mil 77 entradas, equivalentes a 64.3 %. En segundo lugar se ubicaron las visitas a familiares o amistades, con 474 mil 45 registros.

Estados Unidos fue el principal lugar de residencia de estos visitantes, con un millón 160 mil 145 entradas, seguido de América del Sur y las islas del Caribe, así como Canadá.

Infografía con ilustraciones de viajeros, maletas, divisas e iconos de hospedaje junto a datos sobre el turismo internacional en México.
Una infografía de Infobae basada en la Encuesta de Viajeros Internacionales sintetiza la llegada de casi ocho millones de visitantes a México y el incremento del siete por ciento en su gasto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gasto de visitantes extranjeros aumentó 7 % en agosto

El desembolso total de los viajeros internacionales en México alcanzó 2 mil 409.2 millones de dólares, un crecimiento anual de 7 %. De esa cantidad, 2 mil 160.8 millones correspondieron a turistas, cuyo gasto conjunto aumentó 8.1%. En cambio, los excursionistas internacionales aportaron 248.4 millones de dólares, monto 2.1% menor al registrado en agosto del año pasado.

Asimismo, el gasto promedio por viajero ascendió a 301.7 dólares, en este rubro hubo diferencias importantes según el tipo de visitante: los turistas internacionales gastaron 573.3 dólares en promedio, mientras que los excursionistas desembolsaron 58.9 dólares.

Entre los turistas no fronterizos que llegaron por avión, el gasto medio alcanzó mil 269.6 dólares, frente a los 126.4 dólares registrados por los turistas fronterizos.

Viajes al extranjero y gasto de residentes mexicanos también crecieron

Durante agosto, 2 millones 186 mil 879 residentes en México viajaron al extranjero como turistas, mientras que 5 millones 169 mil 796 lo hicieron como excursionistas.

Las salidas de turistas fronterizos aumentaron 17.2 % anual, hasta alcanzar 773 mil 61 registros. Por su parte, los turistas no fronterizos sumaron un millón 413 mil 818 salidas, un avance de 5.6 %.

El gasto total de los residentes mexicanos durante sus viajes internacionales llegó a mil 572.2 millones de dólares, 20.4 % más que un año antes. De este monto, los turistas concentraron mil 220.4 millones, mientras que los excursionistas desembolsaron 351.8 millones de dólares.

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