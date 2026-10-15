México

Beca Rita Cetina: estas son las últimas letras que reciben su pago mañana viernes 16 de octubre

La distribución del apoyo educativo llega a su última fecha programada del mes; consulta el calendario, los montos y las opciones para verificar el depósito

Una madre y su hijo adolescente sentados en una mesa, mirando una laptop abierta. La pantalla muestra el logo y nombre de la Beca Rita Cetina. El hijo sostiene documentos.
Una madre y su hijo adolescente revisan la página del portal de la Beca Rita Cetina en una laptop, mientras el joven sostiene documentos importantes para la solicitud, reflejando el esfuerzo familiar por la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La entrega de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 se acerca a su última jornada, de acuerdo con el calendario proporcionado. Este viernes 16 de octubre será el turno de los beneficiarios de continuidad cuyos apellidos comienzan con las letras asignadas para el cierre de la dispersión.

Las familias que esperan el recurso deben tener en cuenta que los depósitos se organizan por la inicial del primer apellido registrado. Por ello, conocer la fecha correspondiente permite identificar cuándo está previsto el movimiento, aunque es necesario revisar la cuenta para confirmar que el dinero ya se encuentre disponible.

PUBLICIDAD

El programa representa un respaldo económico para hogares con estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas. Si bien el calendario facilita el seguimiento de los pagos, las familias deben consultar los canales oficiales cuando tengan dudas sobre su situación particular, los requisitos o la disponibilidad de los recursos.

¿Qué letras reciben el último pago de la Beca Rita Cetina este 16 de octubre?

Imagen CVGDCFMPXRGSTJFSP3WKYYIPXU

Según el calendario proporcionado para octubre, el viernes 16 corresponde a las personas beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las letras T, U, V, W, X, Y y Z. Esta fecha marca la última jornada prevista para la distribución de los recursos del bimestre septiembre-octubre de 2026.

La programación contempla diferentes grupos de apellidos a lo largo del mes, con el objetivo de organizar los depósitos en distintas fechas. Para identificar el turno que corresponde a cada familia, el listado queda distribuido de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

  • A, B: lunes 5 de octubre.
  • C: martes 6 de octubre.
  • D, E, F: miércoles 7 de octubre.
  • G: jueves 8 de octubre.
  • H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre.
  • M: lunes 12 de octubre.
  • N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre.
  • R: miércoles 14 de octubre.
  • S: jueves 15 de octubre.
  • T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre.

Quienes tengan un apellido que comience con alguna de las últimas siete letras mencionadas pueden tomar el 16 de octubre como su fecha de referencia, de acuerdo con esta programación. En cambio, si el turno asignado ya pasó y el dinero todavía no aparece, lo recomendable es consultar el saldo y verificar el estatus individual. La fecha del calendario no sustituye la comprobación del movimiento bancario ni garantiza que todas las cuentas reflejen el depósito a la misma hora.

¿Cuánto dinero depositan por la Beca Rita Cetina en octubre?

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)
Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

Para el esquema de secundaria descrito en la información proporcionada, el apoyo contempla un depósito de mil 900 pesos por familia con un estudiante beneficiario. Cuando hay más de un alumno que cumple con las condiciones del programa, se agregan 700 pesos por cada estudiante adicional considerado en el esquema.

Los montos señalados se distribuyen de la siguiente manera:

  • Un alumno: mil 900 pesos.
  • Dos alumnos: 2 mil 600 pesos.
  • Tres alumnos: 3 mil 300 pesos.

Esto significa que una familia con dos estudiantes beneficiarios recibiría 2 mil 600 pesos, mientras que un hogar con tres alumnos recibiría 3 mil 300 pesos, conforme a las cantidades descritas. La suma depende del número de estudiantes considerados en el apoyo, por lo que es importante verificar la información registrada para cada caso.

También conviene recordar que estas cantidades corresponden a la modalidad de secundaria mencionada y no deben darse por aplicables automáticamente a todas las etapas de incorporación o modalidades de la Beca Rita Cetina. Ante cualquier diferencia entre el monto esperado y el que aparece en la cuenta, las familias pueden consultar los canales oficiales para aclarar su situación. El programa contempla entregas bimestrales, con una pausa durante julio y agosto por el periodo vacacional, según la información proporcionada.

¿Cómo comprobar si el depósito ya llegó a la tarjeta?

Imagen EWX3QCZHLJH2DGVJCQDSZ5TF7M

Una de las alternativas para revisar el estado del apoyo es el Buscador de Estatus de la Beca Rita Cetina, disponible en el portal oficial del programa. Para realizar la consulta, se necesita la CURP del estudiante beneficiario y revisar los datos que aparecen en pantalla. Esta herramienta permite comprobar la información individual sin depender únicamente de la fecha general asignada por apellido.

Otra opción consiste en consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o mediante la aplicación móvil de la institución. También se proporciona el número 800 900 2000 para verificar el saldo telefónicamente, ingresando los 16 dígitos de la tarjeta. Para orientación adicional, la línea 55 1162 0300 brinda atención de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas. Si el depósito no aparece, lo más prudente es comprobar el estatus antes de acudir a una sucursal o compartir información personal con terceros. Las familias deben utilizar canales oficiales y evitar entregar datos bancarios a personas que prometan adelantar o acelerar los pagos.

Temas Relacionados

Beca Rita Cetinapagosoctubre2026Calendario de pagosProgramas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muchos lo ponen en la ofrenda, pero pocos saben su origen: el verdadero significado del copal y el incienso en Día de Muertos

Según la tradición mexica esta resina llamada “dios blanco” guiaba a las almas de los difuntos y se quemaba dos veces al día en Tenochtitlan

Muchos lo ponen en la ofrenda, pero pocos saben su origen: el verdadero significado del copal y el incienso en Día de Muertos

Bautizan como ‘Lord Influencias’ a automovilista que golpeó a un agente de tránsito en Naucalpan

El comportamiento del conductor y la decisión de permitirle retirarse alimentaron las sospechas de algunos internautas

Bautizan como ‘Lord Influencias’ a automovilista que golpeó a un agente de tránsito en Naucalpan

Adolescente de secundaria se escondió bajo un autobús y viajó entre las llantas al menos por 70 km en Querétaro l VIDEO

Un automovilista lo descubrió y pensó que se trataba de un cadáver, pero al ver el movimiento y que el joven traía el uniforme escolar alertó al conductor del autobús para que detuviera su marcha

Adolescente de secundaria se escondió bajo un autobús y viajó entre las llantas al menos por 70 km en Querétaro l VIDEO

Con drones de visión nocturna, cámaras térmicas y un nuevo helicóptero: el plan de Puebla para combatir a grupos criminales

Con estas herramientas el gobierno estatal prevé atender zonas difícil acceso y vigilar carreteras

Con drones de visión nocturna, cámaras térmicas y un nuevo helicóptero: el plan de Puebla para combatir a grupos criminales

Sheinbaum fija limite a peticiones de trabajadores del IMSS tras fallida negociación: “Nadie está obligado a lo imposible”

Zoé Robledo tiene hasta mañana para presentar alternativas de beneficio, mientras el sindicato puede pedir una prórroga para reiniciar las negociaciones tras su rechazo

Sheinbaum fija limite a peticiones de trabajadores del IMSS tras fallida negociación: “Nadie está obligado a lo imposible”
MÁS NOTICIAS

NARCO

“En memoria de ellos”: familiares de 13 policías asesinados en Aguililla por el CJNG marchan en Morelia

“En memoria de ellos”: familiares de 13 policías asesinados en Aguililla por el CJNG marchan en Morelia

Gobierno de Morelos presentará plan de seguridad a Sheinbaum para combatir al narco tras el caso del “Güero Gym”

Con drones de visión nocturna, cámaras térmicas y un nuevo helicóptero: el plan de Puebla para combatir a grupos criminales

Defensa debe responder a la petición judicial sobre desapariciones de la guerra sucia, pide Sheinbaum

Quién era “Pancho Salcido”, el exlíder ganadero acribillado frente al negocio familiar en Escuinapa

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo no asistió a la exclusiva fiesta anual que ofrece Emilio Azcárraga para Televisa

Galilea Montijo no asistió a la exclusiva fiesta anual que ofrece Emilio Azcárraga para Televisa

FIL Zócalo, Semana Gótica y circo gratis: qué hacer este 15 de octubre en la CDMX

Portazo en concierto de Caifanes de Toluca: más de 120 mil personas desbordaron la Feria Alfeñique 2026

Las calaveras de amaranto regresan a CDMX con un taller para Día de Muertos

La biógrafa Martha Zamora cuestiona uno de los mitos más repetidos sobre Frida Kahlo: “Nunca tuvo poliomielitis”

DEPORTES

César Arturo Ramos vuelve a Liga MX tras su intercambio en Japón y seis jornadas fuera

César Arturo Ramos vuelve a Liga MX tras su intercambio en Japón y seis jornadas fuera

¿Vienes al Gran Premio de México 2026? Estos son cuatro lugares en CDMX que puedes visitar si eres fan del automovilismo

Hasta Francia lo recuerda: Ajaccio prepara un homenaje para Guillermo Ochoa con jersey especial 

Brandon Valenzuela, jugador mexicano de los Toronto Blue Jays, es nominado al Guante de Oro 2026 de la MLB

“Esto no me detiene”: Raúl Jiménez comparte emotivo mensaje tras confirmarse que será operado