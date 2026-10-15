Beca Rita Cetina: estas son las últimas letras que reciben su pago mañana viernes 16 de octubre

Una madre y su hijo adolescente revisan la página del portal de la Beca Rita Cetina en una laptop, mientras el joven sostiene documentos importantes para la solicitud, reflejando el esfuerzo familiar por la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La entrega de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 se acerca a su última jornada, de acuerdo con el calendario proporcionado. Este viernes 16 de octubre será el turno de los beneficiarios de continuidad cuyos apellidos comienzan con las letras asignadas para el cierre de la dispersión.

Las familias que esperan el recurso deben tener en cuenta que los depósitos se organizan por la inicial del primer apellido registrado. Por ello, conocer la fecha correspondiente permite identificar cuándo está previsto el movimiento, aunque es necesario revisar la cuenta para confirmar que el dinero ya se encuentre disponible.

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El programa representa un respaldo económico para hogares con estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas. Si bien el calendario facilita el seguimiento de los pagos, las familias deben consultar los canales oficiales cuando tengan dudas sobre su situación particular, los requisitos o la disponibilidad de los recursos.

¿Qué letras reciben el último pago de la Beca Rita Cetina este 16 de octubre?

Según el calendario proporcionado para octubre, el viernes 16 corresponde a las personas beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las letras T, U, V, W, X, Y y Z. Esta fecha marca la última jornada prevista para la distribución de los recursos del bimestre septiembre-octubre de 2026.

La programación contempla diferentes grupos de apellidos a lo largo del mes, con el objetivo de organizar los depósitos en distintas fechas. Para identificar el turno que corresponde a cada familia, el listado queda distribuido de la siguiente manera:

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A, B: lunes 5 de octubre.

C: martes 6 de octubre.

D, E, F: miércoles 7 de octubre.

G: jueves 8 de octubre.

H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre.

M: lunes 12 de octubre.

N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre.

R: miércoles 14 de octubre.

S: jueves 15 de octubre.

T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre.

Quienes tengan un apellido que comience con alguna de las últimas siete letras mencionadas pueden tomar el 16 de octubre como su fecha de referencia, de acuerdo con esta programación. En cambio, si el turno asignado ya pasó y el dinero todavía no aparece, lo recomendable es consultar el saldo y verificar el estatus individual. La fecha del calendario no sustituye la comprobación del movimiento bancario ni garantiza que todas las cuentas reflejen el depósito a la misma hora.

¿Cuánto dinero depositan por la Beca Rita Cetina en octubre?

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

Para el esquema de secundaria descrito en la información proporcionada, el apoyo contempla un depósito de mil 900 pesos por familia con un estudiante beneficiario. Cuando hay más de un alumno que cumple con las condiciones del programa, se agregan 700 pesos por cada estudiante adicional considerado en el esquema.

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Los montos señalados se distribuyen de la siguiente manera:

Un alumno: mil 900 pesos.

Dos alumnos: 2 mil 600 pesos.

Tres alumnos: 3 mil 300 pesos.

Esto significa que una familia con dos estudiantes beneficiarios recibiría 2 mil 600 pesos, mientras que un hogar con tres alumnos recibiría 3 mil 300 pesos, conforme a las cantidades descritas. La suma depende del número de estudiantes considerados en el apoyo, por lo que es importante verificar la información registrada para cada caso.

También conviene recordar que estas cantidades corresponden a la modalidad de secundaria mencionada y no deben darse por aplicables automáticamente a todas las etapas de incorporación o modalidades de la Beca Rita Cetina. Ante cualquier diferencia entre el monto esperado y el que aparece en la cuenta, las familias pueden consultar los canales oficiales para aclarar su situación. El programa contempla entregas bimestrales, con una pausa durante julio y agosto por el periodo vacacional, según la información proporcionada.

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¿Cómo comprobar si el depósito ya llegó a la tarjeta?

Una de las alternativas para revisar el estado del apoyo es el Buscador de Estatus de la Beca Rita Cetina, disponible en el portal oficial del programa. Para realizar la consulta, se necesita la CURP del estudiante beneficiario y revisar los datos que aparecen en pantalla. Esta herramienta permite comprobar la información individual sin depender únicamente de la fecha general asignada por apellido.

Otra opción consiste en consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o mediante la aplicación móvil de la institución. También se proporciona el número 800 900 2000 para verificar el saldo telefónicamente, ingresando los 16 dígitos de la tarjeta. Para orientación adicional, la línea 55 1162 0300 brinda atención de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas. Si el depósito no aparece, lo más prudente es comprobar el estatus antes de acudir a una sucursal o compartir información personal con terceros. Las familias deben utilizar canales oficiales y evitar entregar datos bancarios a personas que prometan adelantar o acelerar los pagos.

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