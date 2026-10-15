Sicarios asesinaron a una madre frente a su hija dentro de su auto en Naucalpan

Una calle de un barrio popula está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una madre y su hija viajaban por Naucalpan, Estado de México (Edomex) cuando dos hombres en motocicleta dispararon contra su automóvil alrededor de las 6:00 horas. La joven sobrevivió al ataque, pero la conductora recibió un impacto en el tórax y perdió el control del Volkswagen Jetta.

El hecho ocurrió sobre la avenida Molinos del Viento, en la colonia La Mancha, Estado de México. La hija pidió ayuda a paramédicos y policías, mientras una decena de vecinos se acercó al vehículo para auxiliar a las mujeres.

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La conductora aún presentaba signos vitales cuando llegaron los servicios de emergencia, pero murió antes de recibir atención médica. Los paramédicos confirmaron que el fallecimiento fue causado por las heridas de bala.

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar, aunque no detuvieron a los agresores. La zona quedó bajo resguardo y la sobreviviente fue trasladada a la agencia ministerial para declarar sobre el ataque.

La Policía de Nueva York investiga la escena donde Amir Ahmad fue baleado mortalmente durante un intento de robo de su vehículo BMW el 13 de febrero en El Bronx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de la víctima y el automóvil fueron llevados a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Las autoridades continuarían con las investigaciones para identificar y localizar a los responsables, quienes huyeron por calles del municipio.

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Suman casi 400 feminicidios en México durante 2026: cinco estados encabezan 41% de los casos

La cifra de feminicidios en México ascendió a 380 durante julio del 2026, luego de que en ese mes se registraron 60 casos más a nivel nacional, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).

El documento indicó que el 41.3% de los casos, equivalentes a 157 víctimas, se concentran en cinco estados: Sinaloa, Morelos, Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas.

No obstante, desde enero de este año Sinaloa se ha mantenido como el estado con más casos de feminicidio, al registrar un total de 54 casos, la mayoría de estos en el municipio de Culiacán.

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Sinaloa, Estado de México, Chiapas, CDMX y Tamaulipas encabezan la cifra de casos de feminicidio. | Jovany Pérez

Le sigue Estado de México, con 27 casos en total, de los cuales tres ocurrieron durante julio, mientras que Chiapas ocupó nuevamente el tercer lugar con 26 feminicidios a lo largo del año.

La Ciudad de México volvió a aparecer en cuarto lugar, al sumar 25 casos en los primeros siete meses del año, principalmente en dos alcaldías.

Tamaulipas también ha registrado 25 feminicidios en el mismo periodo, siete de estos en julio. De igual forma, según el informe, Morelos continuó en sexto lugar con 21 casos, cinco más respecto al mes anterior.

Sinaloa, Estado de México, Chiapas, CDMX y Tamaulipas encabezan la cifra de casos de feminicidio. | Jovany Pérez

Entre lso estados con menos casos están: Aguascalientes, con tres casos; Colima, Hidalgo y Tlaxcala, con dos feminicidios cada uno, y Nayarit, con uno.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, las principales víctimas son mujeres de 30 a 60 años de edad, seguidas del sector entre 18 y 29 años.

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Municipios con más casos de feminicidio en julio del 2026. | Jovany Pérez

Los 20 municipios con más casos de feminicidio

Culiacan, Sinaloa: 34

Reynosa, Tamaulipas: 12

Chihuahua, Chihuahua: siete

Benito Juárez, Quintana Roo: seis.

Mazatlán, Sinaloa: seis.

Centro, Tabasco: cinco.

Escuinapa, Sinaloa: cinco.

Mexicali, Baja California: cinco.

Tapachula, Chiapas: cinco.

Venustiano Carranza, Ciudad de México: cinco.

Hermosillo, Sonora: cuatro

Juárez, Chihuahua: cuatro

Mérida, Yucatán: cuatro

Acapulco de Juárez, Guerrero: tres

Cajeme, Sonora: tres

Cuauhtémoc, Chihuahua: tres

Cuautla, Morelos: tres

Fresnillo, Zacatecas: tres

Gustavo A. Madero, Ciudad de México: tres.

Municipios con más casos de feminicidio en julio del 2026. | Jovany Pérez

Homicidio doloso de mujeres

En este apartado, el informe señala 870 víctimas de homicidio doloso, entre enero y julio de este año, la mayoria de los casos en Guanajuato, con 108 casos, Baja California, con 71, y Chihuahua, con 59.

Senado discute reformas para prevenir feminicidios y proteger a la niñez huérfana

El Senado analiza modificaciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, impulsadas por Claudia Sheinbaum.

La propuesta, en revisión tras mesas de diálogo con especialistas y familiares de víctimas, busca que el Estado priorice la prevención, la atención a la niñez y la homologación nacional de criterios para combatir la violencia feminicida.

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