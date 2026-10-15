Beca Rita Cetina 2026: quién debe asistir a la asambleas informativa y por qué es importante para el registro

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros para alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas durante octubre y noviembre. Sin embargo, se debe tener en cuenta que antes de realizar el proceso es necesario asistir a la Asamblea Informativa correspondiente.
El registro se llevará a cabo del 26 de octubre al 6 de noviembre en línea de forma directa a través de la página oficial de la beca www.becaritacetina.gob.mx.
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¿Quién debe asistir a la Asamblea Informativa de la Beca Rita Cetina y por qué es importante?
Las Asambleas Informativas comenzaron el 6 de octubre y son un requisito para conocer el proceso de solicitud del apoyo. Cada plantel comunicará a las familias la fecha, el horario y el lugar asignados para su comunidad escolar.
Las reuniones están destinadas a madres, padres y tutores de alumnos inscritos en primarias y secundarias públicas. Las autoridades también prevén un espacio para atender las dudas de los asistentes.
Requisitos para solicitar la beca
Para registrarse, madres, padres o tutores deben tener a la mano la CURP actualizada, identificación oficial, comprobante de domicilio y un número de celular y correo electrónico vigentes. Además, el sistema requiere crear una cuenta en Llave MX para validar la información y garantizar la seguridad del trámite.
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Lo que se debe tomar en cuenta
- El registro será en línea
- La convocatoria se prevé para la segunda semana de septiembre
- Mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer las fechas exactas
De la madre, padre o tutor
- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
- Número de celular activo
- Correo electrónico vigente
- Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado
Del beneficiario
- CURP del menor
El proceso para obtener la Llave MX comienza al ingresar a www.llave.gob, donde se debe introducir la CURP, confirmar la veracidad de la información personal que aparece automáticamente, y proporcionar el código postal junto con la colonia correspondiente. Posteriormente, se solicita ingresar datos de contacto, como un número de teléfono celular o correo electrónico.
Los dos apoyos que da la Beca Rita Cetina
La Beca Rita Cetina ofrece apoyos para estudiantes inscritos en escuelas públicas de secundaria y primaria. Los recursos se entregan mediante el Banco del Bienestar, con montos y periodos de pago distintos según el nivel educativo.
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En secundaria, la Beca Universal Rita Cetina está destinada a alumnas y alumnos de planteles públicos. Cada familia recibe $1,900 pesos cada dos meses por contar con al menos un estudiante inscrito en ese nivel.
Las familias con más de un alumno de secundaria reciben un complemento de $700 pesos bimestrales por cada estudiante adicional registrado.
Los pagos de secundaria se realizan durante 10 meses del ciclo escolar, sin depósitos en julio ni agosto. El dinero se entrega cada dos meses a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.
Para primaria, el apoyo para uniformes y útiles escolares otorga $2,500 pesos al año por cada estudiante de escuela pública. El recurso se deposita una sola vez por ciclo escolar para contribuir con los gastos del regreso a clases.
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