Preocupa la salud de Ramón Ayala: reprograman su concierto en Hermosillo hasta febrero de 2027

El músico mexicano Ramón Ayala se presenta frente a un micrófono con su acordeón durante un espectáculo en vivo. (Instagram: La México)

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La preocupación por Ramón Ayala crece entre sus seguidores luego de que se anunciara la reprogramación de su concierto en Hermosillo, Sonora, previsto para el 16 de octubre de 2026. La nueva fecha quedó establecida para el 6 de febrero de 2027, un cambio que coincide con los reportes sobre el accidente que habría sufrido el músico y una presunta fractura de hombro.

La noticia tomó una mayor relevancia después de que la creadora de contenido Chamonic, identificada como Jacqueline Martínez, difundiera información sobre la situación del llamado Rey del Acordeón. Aunque la promotora atribuyó el aplazamiento a cuestiones de salud, hasta el 14 de octubre no existía una confirmación pública de la familia sobre los detalles de su estado médico.

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A través de sus redes sociales, Chamonic aseguró que el cambio de calendario era algo que había anticipado. “Se los dije. Ya comenzaron a posponer fechas de las presentaciones de Don Ramón Ayala hasta el próximo año 2027”, escribió. La publicación también señaló que, según la información que recibió, el artista necesitaría descanso y terapia antes de retomar sus compromisos musicales.

Lanza una advertencia sobre el futuro de Ramón Ayala

Por qué concierto de Ramón Ayala terminó en desalojo: La México apagó el sonido y luces con el cantante en silla de ruedas (Fotos: SS de Instagram/@lamexicomonumental)

En su mensaje, la creadora de contenido sostuvo que un médico habría recomendado suspender las siguientes presentaciones del acordeonista para favorecer su recuperación. Sin embargo, esta versión no ha sido respaldada públicamente por un informe médico ni por una declaración oficial de sus familiares.

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También había relacionado la suspensión de los conciertos con una caída que, según su publicación, ocurrió en la habitación de un hotel en México. De acuerdo con su relato, el músico habría sido operado del hombro debido a una fractura. Estos detalles permanecen sin confirmación independiente, por lo que no pueden considerarse un diagnóstico oficial.

La comunicadora fue contundente al referirse a las consecuencias que tendría esta situación para la agenda del intérprete: “Pues aunque la familia no ha confirmado ni ha enviado ningún comunicado, sobre la salud del Sr, después de su caída en el cuarto del hotel en México y sobre su estado de salud después de que ayer fue operado de su hombro pues lo tenía fracturado...!”. Posteriormente, concluyó: “Con estas fechas pospuestas queda más que confirmado que por este año ya no hará presentaciones Don Ramón Ayala”. Esta última afirmación corresponde a su interpretación de los cambios anunciados, no a una confirmación oficial del artista.

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Hermosillo cambia de fecha y de escenario para febrero de 2027

La promotora y la boletera difundieron un aviso fechado el 14 de octubre de 2026 en el que informaron que la presentación programada para el día 16 de ese mes en el Centro de Usos Múltiples (CUM) sería reprogramada. El comunicado precisó que el concierto se realizará el 6 de febrero de 2027 en el Palenque de la ExpoGan, en Hermosillo, Sonora.

“Informamos al público en general que la presentación de Ramón Ayala, programada originalmente para este 16 de octubre del 2026 en el Centro de Usos Múltiples (C.U.M.) será reprogramada por cuestiones de salud”, señala el documento. La organización agradeció la comprensión de los asistentes y confirmó que las entradas adquiridas anteriormente deberán canjearse por nuevos boletos.

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Sobre este procedimiento, los responsables indicaron: “Nuestro compromiso con las personas que compraron boletos con anterioridad es darles una ubicación mejor o igual a la previamente adquirida”. El canje se realizará en las instalaciones del Hotel Araiza, de lunes a viernes, de 11:30 a. m. a 7:00 p. m., y los sábados, de 11:30 a. m. a 3:00 p. m. El anuncio también promociona el espectáculo con la frase “Historia de un final, última presentación en Sonora”.