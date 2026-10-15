Expo de carteles sobre salud mental en el Museo Nacional de la Estampa: cómo llegar en Metro o Metrobús y hasta cuándo estará

Los carteles abordan temas como la prevención, el diagnóstico y la atención en salud mental. (Instagram/@munaemexico)

Guardar

La 5.ª Bienal Internacional de Cartel Oaxaca reúne 83 carteles sobre salud mental en el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE) de la Ciudad de México.

La exposición presenta obras de artistas nacionales e internacionales que hablan sobre prejuicios, prevención, diagnóstico y atención de distintos padecimientos.

PUBLICIDAD

Las piezas muestran cómo el diseño gráfico puede servir para hablar de temas que suelen abordarse en privado o que todavía generan estigmas.

Los 83 carteles que integran la muestra miden 60 por 90 centímetros cada uno. Composición fotográfica: Facebook/Museo Nacional de la Estampa MX. Rodolfo de Jesús Pizano Monroy, Luis David Moguel Ríos y Belén Itzel Nopal Alvarado.

El recorrido incluye trabajos seleccionados en el certamen, obras invitadas y carteles del artista Francisco Toledo.

La exposición estará abierta hasta el 8 de noviembre

La muestra puede visitarse hasta el domingo 8 de noviembre de 2026.

La exposición abrió el sábado 10 de octubre y permanecerá en el MUNAE durante casi un mes.

Francisco Villanueva ''Todo laberinto tiene salida'', 2025. Este cartel ganó el tercer lugar de la muestra. (Foto: Facebook/Museo Nacional de la Estampa MX)

La entrada general al museo cuesta 70 pesos. Los domingos el acceso es gratuito para todo público.

De martes a sábado entran sin costo menores de 13 años, estudiantes, docentes, personas jubiladas, pensionadas y mayores de 60 años que presenten una credencial vigente.

PUBLICIDAD

Cómo llegar al MUNAE en Metro o Metrobús

El MUNAE se ubica en avenida Hidalgo número 39, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Está cerca de la Alameda Central y de la Plaza de la Santa Veracruz.

Abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

La estación de Metro más cercana es Hidalgo, donde se conectan las Líneas 2 y 3.

La muestra se presentó primero en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca antes de llegar a la Ciudad de México. (Foto: Facebook/Museo Nacional de la Estampa MX)

Desde ahí, las personas visitantes deben caminar por avenida Hidalgo hasta llegar al museo. El trayecto toma pocos minutos.

Otra opción es bajar en la estación Bellas Artes, de las Líneas 2 y 8. Desde ahí se puede caminar por avenida Hidalgo en dirección a la colonia Guerrero. El MUNAE queda a unos minutos de la Alameda Central.

PUBLICIDAD

En Metrobús, la estación más cercana es Hidalgo, con servicio de las Líneas 4 y 7.

La Línea 4 puede servir a quienes viajan desde San Lázaro y distintas calles del Centro Histórico. La Línea 7 recorre Paseo de la Reforma entre Indios Verdes y Campo Marte.

Uno de los núcleos de la exposición reúne trabajos de artistas invitados de distintos países. (Foto: Facebook/Museo Nacional de la Estampa MX)

También es posible usar la estación Bellas Artes de la Línea 4 y caminar hasta avenida Hidalgo.

Antes de salir, conviene revisar los avisos oficiales del Metro y Metrobús, pues las rutas pueden cambiar por movilizaciones, obras o cierres temporales en el Centro Histórico.

Qué se puede ver en la exposición

La exposición reúne 83 carteles de 60 por 90 centímetros. Las obras están distribuidas en cuatro grupos: las piezas ganadoras y seleccionadas de la quinta edición, trabajos de artistas invitados, carteles premiados en la historia de la Bienal y una selección de obras de Francisco Toledo.

PUBLICIDAD

La edición actual lleva la salud mental como tema central. Los carteles plantean preguntas sobre el trato hacia las personas que atraviesan un padecimiento, las dificultades para pedir ayuda y las distintas formas de acompañamiento.

Luis David Moguel Ríos ''Juguemos a la lotería'', 2025. El presente cartel obtuvo mención honorífica. (Foto: Facebook/Museo Nacional de la Estampa MX)

La exposición estuvo antes en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, conocido como IAGO.

Ahora llega a la Ciudad de México como parte de las actividades del MUNAE, recinto dedicado a la gráfica, el grabado y la estampa.

La exposición incluye 12 carteles de Francisco Toledo

El recorrido incluye 12 carteles de Francisco Toledo, artista oaxaqueño que impulsó la creación de la Bienal hace poco más de una década.

Su presencia permite conocer parte del vínculo entre el cartel y las causas sociales que ha sostenido este encuentro.

Además de los trabajos de Toledo, hay piezas de quienes obtuvieron los tres primeros lugares de la convocatoria. Belén Itzel Nopal recibe el primer sitio; Rodolfo de Jesús Pizano Monroy obtiene el segundo y Francisco Villanueva queda en tercer lugar.

PUBLICIDAD

El cartel ganador del primer lugar, obra de Belén Itzel Nopal. Belén Itzel Nopal Alvarado ''Hidra de Lerna'', 2025. (Foto: Facebook/Museo Nacional de la Estampa MX)

La curaduría corre a cargo de Caroline Montenat. La exposición muestra carteles de distintos estilos y técnicas, pero todos parten de un mismo asunto: la salud mental como un tema de conversación pública.

Las obras no presentan una sola visión. Algunas se enfocan en la prevención, otras en los síntomas, los diagnósticos o la atención profesional.

Rodolfo de Jesús Pizano Monroy ''Depresión'', 2025. El cartel de Jesús Pizano se colocó como el segundo lugar de la 5ta Bienal. (Foto: Facebook/Museo Nacional de la Estampa MX)

El MUNAE ofrece un taller de serigrafía durante la exposición

Como actividad paralela, el MUNAE organiza el taller gratuito “Serigrafiando tu sentir”.

La actividad propone que las personas participantes plasmen experiencias y emociones en una prenda, una bolsa de tela o un paliacate mediante serigrafía.

Las sesiones continuarán los días 14, 21 y 27 de octubre, en el marco de la muestra 5ª Bienal Internacional de Cartel Oaxaca. (Foto: INBAL)

Las siguientes sesiones son el miércoles 21 de octubre, de 12:00 a 16:00 horas, y el martes 27 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas. Cada fecha tiene un cupo de 15 personas.

PUBLICIDAD

Para participar es necesario registrarse en el correo munae.comunicación@inba.gob.mx. El taller se realiza con la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y el colectivo La Chida TNT.

El MUNAE también exhibe grabados, litografías y serigrafías

Además de exposiciones temporales como la Bienal Internacional de Cartel Oaxaca, el museo conserva y presenta obras realizadas con técnicas de impresión.

En sus salas se pueden ver grabados, litografías, serigrafías, xilografías y otras piezas en papel. El museo también organiza talleres, visitas guiadas y actividades para acercar al público a estas formas de arte.

El MUNAE se localiza en avenida Hidalgo núm. 39, colonia Guerrero, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. (Foto: Secretaría de Cultura)

El recinto ocupa el antiguo edificio de la Iglesia de Santa Veracruz, frente a la Alameda Central.

Su colección reúne obra de artistas mexicanos de distintas épocas y permite conocer cómo una imagen puede reproducirse a partir de placas, piedras, madera o mallas.

PUBLICIDAD