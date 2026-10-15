México

Alcaldesa de Mazatlán asegura que hay seguridad para eventos masivos tras cancelar la Expoferia Canaco

Estrella Palacios afirmó que el municipio cuenta con condiciones para realizar actividades multitudinarias, mientras la Canaco suspendió su feria por la inseguridad

Inseguridad frena la Expoferia Canaco en Mazatlán; alcaldesa garantiza apoyo para eventos masivos
Estrella Palacios afirmó que el municipio cuenta con condiciones para realizar actividades multitudinarias, mientras la Canaco suspendió su feria por la inseguridad. (Redes Sociales )
Guardar

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, afirmó que existen condiciones de seguridad para realizar eventos masivos en el puerto, luego de que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) anunciara la cancelación de la Expoferia Canaco 2026 debido al contexto de violencia e inseguridad que enfrenta el municipio.

La presidenta municipal señaló que el Ayuntamiento mantiene su disposición para apoyar la organización de actividades multitudinarias mediante operativos de seguridad y coordinación con los gobiernos estatal y federal.

PUBLICIDAD

La postura contrasta con la decisión de los representantes del comercio organizado, quienes consideraron que las circunstancias actuales no son adecuadas para realizar la edición número 41 de la feria, programada del 12 de noviembre al 6 de diciembre.

Estrella Palacios ofrece respaldo para realizar eventos masivos

Palacios Domínguez mencionó que Mazatlán tiene próximas actividades deportivas y turísticas, entre ellas el Maratón Internacional, que se realizará en diciembre con apoyo de Venados de Mazatlán, además de la Copa Mazatlán y el Ciclotour.

La alcaldesa sostuvo que corresponde a los organizadores decidir si mantienen sus eventos y aseguró que el gobierno municipal está dispuesto a colaborar con quienes opten por realizarlos.

PUBLICIDAD

También indicó que no recibió una notificación previa sobre la cancelación de la Expoferia y que conoció la decisión a través de los medios de comunicación.

Añadió que cualquier actividad, ya sea un concierto, encuentro deportivo, evento cultural o celebración social, requiere una estrategia logística y un operativo de seguridad coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

¿Por qué cancelaron la Expoferia Canaco 2026?

La presidenta de Canaco Mazatlán, Francisca de los Ángeles Cázares Oliveros, explicó que la suspensión se decidió después de evaluar las condiciones de seguridad y los cambios en la vida cotidiana de las familias.

De acuerdo con la dirigente, los habitantes han modificado sus horarios y hábitos de movilidad, mientras que diversos establecimientos operan con jornadas limitadas.

La cancelación se determinó pese a los avances en la organización. La cámara empresarial informó que aproximadamente 80% de los espacios comerciales ya se habían vendido y que contaban con permisos autorizados y agrupaciones musicales contratadas.

La inseguridad también afecta la actividad económica

La suspensión de la feria ocurre en un contexto de dificultades para los comercios, restaurantes y hoteles de Mazatlán, sectores que han reportado una disminución en sus actividades ante el repunte de violencia.

Según datos proporcionados por Canaco Servytur, las ventas comerciales cayeron hasta 15% en septiembre de 2026 respecto al mismo mes del año anterior. Durante octubre, la reducción llegó hasta 20%.

En los restaurantes, la afluencia de comensales disminuyó hasta 25% durante septiembre. Por su parte, la ocupación hotelera registró una caída anual de 15%, al igual que las tarifas promedio.

Entre los efectos reportados por representantes empresariales también figura la dificultad para cubrir turnos vespertinos y nocturnos, debido a que algunos trabajadores prefieren evitar los traslados durante esas horas.

Los factores detrás de la cancelación de la feria

La decisión de suspender el evento estuvo relacionada con varios aspectos señalados por los organizadores:

  • Seguridad: consideraron que no existen condiciones adecuadas para realizar la feria.
  • Movilidad: las familias han restringido algunas salidas y modificado sus horarios.
  • Preparativos: alrededor de 80% de los espacios comerciales ya estaban vendidos.
  • Economía: comercios y restaurantes reportan menores ventas y afluencia de clientes.

Ayuntamiento mantiene abierta la posibilidad de realizar eventos

Palacios Domínguez reiteró que el gobierno municipal está dispuesto a respaldar a los organizadores si reconsideran la cancelación de la Expoferia.

Mientras el Ayuntamiento sostiene que existen condiciones para desarrollar actividades masivas con apoyo institucional, la Canaco decidió suspender la edición de 2026 ante el panorama de inseguridad y sus efectos en la vida cotidiana de los habitantes de Mazatlán.

Temas Relacionados

MazatlánExpoferia CanacoEstrella PalaciosSinaloaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 14 de octubre: activan alerta amarilla por lluvias en todas las alcaldías

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 14 de octubre: activan alerta amarilla por lluvias en todas las alcaldías

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Los Gallos compiten por los primeros lugares antes del estreno de la docuserie que revive la bronca en el estadio Corregidora en el 2022

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Capturan en Mazatlán a “El Wicho”: el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU

El Wicho enfrenta acusaciones por tráfico de cocaína en el país vecino

Capturan en Mazatlán a “El Wicho”: el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU

Geovanna Bañuelos responde a Alfonso Durazo: sin el PT, Morena no ganaría tantas gubernaturas ni la mayoría en el Congreso

La legisladora petista reaccionó a los dichos del gobernador de Sonora, quien minimizó a su aliado electoral

Geovanna Bañuelos responde a Alfonso Durazo: sin el PT, Morena no ganaría tantas gubernaturas ni la mayoría en el Congreso

Kenia López Rabadán exhibe la ruptura del PT con Morena durante discusión de la Ley de Ingresos: “Les lavan la cara”

La diputada del PAN se lanzó contra legisladores de la coalición oficialista por apoyar lo enviado por Sheinbaum

Kenia López Rabadán exhibe la ruptura del PT con Morena durante discusión de la Ley de Ingresos: “Les lavan la cara”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa buscado en EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa buscado en EEUU

Capturan en Mazatlán a “El Wicho”: el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU

Vinculan a proceso a ocho personas detenidas con más de 50 kilos de drogas y armas de uso exclusivo del ejército en Tabasco

Persecución armada en Cajeme deja un muerto y cuatro detenidos: Fiscalía de Sonora abre carpeta por tentativa de homicidio contra servidores

Caen 3 miembros del "Grupo operativo 666" tras un enfrentamiento armado en Oaxaca: dos elementos policiales resultaron heridos

ENTRETENIMIENTO

Festival de Macetas presenta una experiencia para amantes de las plantas con obras de arte, comida y música en vivo en CDMX

Festival de Macetas presenta una experiencia para amantes de las plantas con obras de arte, comida y música en vivo en CDMX

Lalo España estalla contra Samuel García tras presunto desalojo de un foro de televisión: “Nos sacaron como si el señor fuera Dios”

Entre Tierras llega a salas mexicanas con un retrato sobre la vida y las heridas después de la deportación

Carlos Rivera cancela conciertos por una lesión que lo llevará al quirófano

Los Tigres del Norte llegan al Tiny Desk de NPR: fecha de estreno, dónde ver y detalles

DEPORTES

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma

Rafa Márquez visita a Rayados: el seleccionador ya piensa en el próximo rival del Tri

Con terrible falla de Santiago Giménez, Porto deja escapar la victoria ante el Real Betis de Álvaro Fidalgo

Checo Pérez, el piloto que encendió la pasión de México por la Fórmula 1