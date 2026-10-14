Cristina Rivera Garza presentó “Lo roto precede a lo entero”, su nuevo libro en la FIL Monterrey 2026

La obra llega a la feria regiomontana como parte de la agenda cultural que se desarrolla del 10 al 18 de octubre. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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La escritora mexicana Cristina Rivera Garza presentó este lunes 12 de octubre su libro “Lo roto precede a lo entero. Ciento veinticinco infraensayos” en la Feria Internacional del Libro (FIL) Monterrey, un volumen editado por El Colegio Nacional que reúne textos breves surgidos de un antiguo blog de la autora No hay tal lugar. El evento se realizó en el Auditorio JAC de Cintermex, dentro de la 34 edición de la feria, que se celebra del 10 al 18 de octubre.

La obra compila 125 textos cortos que Rivera Garza publicó en un blog personal, bautizados como “infraensayos” en referencia a lo infraordinario. La autora contó que sus alumnos de un taller de redacción, durante su estancia en la frontera entre San Diego y Tijuana, la animaron a abrir ese espacio digital.

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Acompañaron la presentación Minerva Reynosa y Mónica Nepote, quienes compartieron anécdotas sobre el proceso de escritura y analizaron la nueva obra de la escritora.

Durante el evento, Rivera Garza expresó gratitud por presentarse en Monterrey, ciudad donde vivió cinco años durante su infancia y donde nació su hermana menor, Liliana Rivera Garza, víctima de feminicidio en 1990, ocurrido cuando esta tenía 20 años. Esa historia es el eje de El invencible verano de Liliana, libro con el que la autora obtuvo el Premio Pulitzer de No Ficción en 2024. Dicha obra se basó en documentos personales y testimonios recabados por la propia autora.

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La ganadora del Premio Pulitzer 2024 se encontró con los medios de comunicación durante la presentación de su libro en Monterrey. (Foto: EFE)

De acuerdo a videos que documentaron su presentación, la escritora se declaró a favor de desmitificar el oficio literario y habló del machismo asociado a los sustantivos que suelen usarse para nombrar a las escritoras.

Habló también sobre la necesidad de construir comunidades de lectores y escritores como respuesta al aislamiento social que impone el individualismo contemporáneo. La autora vinculó esta reflexión con el papel que juegan el capital y la adoración del éxito en la fragmentación de los vínculos colectivos.

De igual manera, señaló que la inteligencia artificial forma parte de ese mismo fenómeno, al exigir individuos aislados en lugar de comunidades de acción. Este señalamiento se integró a una discusión más amplia sobre el uso de nuevas tecnologías en la creación literaria.

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La escritora quedó sin el Nobel de Literatura por segundo año consecutivo

Días antes de su presentación en Monterrey, Rivera Garza quedó sin el Premio Nobel de Literatura 2026 por segundo año consecutivo pese a figurar entre las favoritas de las casas de apuestas. El galardón de este año fue para la canadiense Anne Carson, mientras que en 2025 había recaído en el húngaro László Krasznahorkai.

La presentación se realiza en el Auditorio JAC de Cintermex, uno de los espacios centrales de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2026.

La autora, originaria de Matamoros, Tamaulipas, acumula más de tres décadas de trabajo entre novelas, ensayos y poesía, según el mismo medio. Su obra entrelaza la ficción con la investigación histórica y documental, un sello reconocido por la crítica literaria en español.

Entre los títulos más reconocidos de la autora están Nadie me verá llorar, ambientada en el mundo de la locura y la marginación social en el México de principios del siglo XX, y Autobiografía del algodón, novela sobre una huelga de agricultores en la frontera entre México y Estados Unidos ocurrida en la década de 1930.

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Con la decisión de la Academia Sueca este año, la ausencia de autores latinoamericanos en el palmarés del Nobel se extiende a 16 años consecutivos, según Infobae. El último escritor de la región en recibir el galardón fue el peruano Mario Vargas Llosa, en 2010.

A la distinción del Pulitzer, Rivera Garza suma el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio Roger Caillois, obtenidos a lo largo de su carrera, de acuerdo con el mismo medio. Sus libros han sido traducidos a decenas de idiomas y su bibliografía incluye una colección de ensayos escritos durante la guerra contra el narcotráfico en México.

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