México

Ecatepec no solo enfrenta desabasto de agua, sino que el 52% no la paga

Sapase reporta 438 mil tomas registradas y señala que más de la mitad no paga el servicio y habitantes mantienen reclamos por la falta de suministro

(Foto: Pixabay)
Ecatepec enfrenta crisis de agua y de pago de sus habitantes por el servicio (Foto: Pixabay)
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Más de mil 975 millones de pesos destinados a infraestructura hidráulica, tres nuevos pozos proyectados y una campaña de descuentos para recuperar adeudos forman parte de la estrategia del gobierno de Ecatepec para enfrentar la crisis de agua potable. Sin embargo, el municipio todavía enfrenta reclamos vecinales por el desabasto y las interrupciones del servicio en distintas colonias.

Francisco Reyes Vázquez, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), calificó de histórica la inversión realizada hasta el momento con recursos de la Conagua, CAEM y municipales para obras de agua potable y drenaje.

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El funcionario anunció que próximamente se incorporarán tres pozos a la infraestructura de abastecimiento, entre ellos el Colosio 2, ubicado en la Zona Norte del municipio. La ampliación busca aumentar la disponibilidad del líquido y fortalecer el suministro para la población.

No obstante, el desafío consiste en garantizar que las inversiones se traduzcan en un servicio continuo, particularmente en las comunidades que dependen del tandeo o de pipas para cubrir sus necesidades cotidianas.

Sapase busca regularizar 52% de las tomas que no pagan agua

La manifestación, convocada por la diputada local del PVEM, inició alrededor de las 9 de la mañana, y se trataba de la Tercera Cadena Humana por el agua limpia en Ecatepec
Ecatepec tiene una crisis por el desabasto de agua

Reyes Vázquez informó que el organismo tiene registradas 438 mil tomas de agua potable, de las cuales 52 por ciento no paga el consumo. Ante esta situación, llamó a los usuarios a incorporarse a los programas de regularización para reducir sus adeudos y contribuir al financiamiento de los servicios hidráulicos.

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La campaña contempla descuentos de 100, 50 y 30 por ciento en adeudos de años anteriores, con el propósito de facilitar que las familias se pongan al corriente.

De acuerdo con el director de Sapase, estos incentivos permitieron regularizar 50 mil tomas que anteriormente no pagaban el servicio.

La recuperación de ingresos puede contribuir al mantenimiento de las redes, la reparación de fugas y la operación de los sistemas de bombeo. Sin embargo, el cobro del servicio debe acompañarse de mejoras perceptibles en el abastecimiento para responder a las necesidades de los habitantes.

Desabasto de agua afecta a habitantes de Ecatepec

Bloqueo Ecatepec falta de agua
Se registra cierre de circulación por presencia de habitantes en la carretera Texcoco-Ecatepec (San Bernardino-Gpe. Victoria), dirección Texcoco (@GN_Carreteras/X)

La falta de agua en Ecatepec ha provocado protestas y exigencias de atención por parte de vecinos que denuncian interrupciones prolongadas y dificultades para acceder al recurso.

En abril de 2026, se reportó que el déficit de suministro afectaba a alrededor de 1.2 millones de habitantes. Entre las zonas con problemas se encuentran comunidades de la Quinta Zona y áreas altas del municipio, donde las condiciones de distribución dificultan la llegada regular del líquido.

En julio, habitantes de colonias como Nueva Aragón, Media Luna y Fuentes de Aragón acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir soluciones al desabasto. Algunos denunciaron que las irregularidades en el suministro persistían desde 2020 y también expresaron preocupación por la calidad del agua recibida.

La problemática incluye fallas en la infraestructura. En septiembre, una avería en los equipos del tanque de rebombeo Cerro Gordo afectó el suministro en 21 colonias, lo que obligó a realizar reparaciones y recurrir a la distribución mediante pipas.

Estos episodios evidencian que la crisis no depende únicamente de la disponibilidad de agua, sino también de la capacidad de los sistemas para bombearla y distribuirla de manera eficiente.

SCJN ordena garantizar agua potable en 38 colonias

falta de agua ecatepec tuvozesmivoz SCJN
Falta de agua Ecatepec, tema que llegó a la SCJN tuvozesmivoz SCJN

El conflicto por el acceso al agua también llegó al ámbito judicial. El 24 de agosto de 2026, la SCJN resolvió recursos relacionados con el suministro en Ecatepec y determinó que debía garantizarse un mínimo de 100 litros diarios por persona en 38 colonias.

La resolución representa una exigencia adicional para las autoridades responsables, que deben atender las necesidades de la población y demostrar que las medidas adoptadas permiten mejorar el acceso al recurso.

La distribución mediante pipas puede atender emergencias, pero no sustituye la necesidad de contar con infraestructura suficiente para garantizar un servicio regular y de calidad.

Nuevos pozos, el reto de mejorar el suministro

Pozo de Agua de Ecatepec
Pozo de Agua La Monera, Ecatepec de Morelos Foto: Sapase Ecatepec

La incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento forma parte de las acciones con las que el municipio busca enfrentar el déficit de agua. Sin embargo, su efectividad dependerá de la capacidad de las redes, el funcionamiento de los equipos de bombeo y la distribución hacia las comunidades más afectadas.

También será necesario conocer los resultados de la inversión reportada por Sapase, incluidos los avances de las obras, el volumen adicional de agua disponible y las colonias beneficiadas.

Mientras el organismo promueve la regularización de las tomas y anuncia la ampliación de la infraestructura, para miles de familias de Ecatepec la principal exigencia continúa siendo contar con agua potable suficiente y constante en sus hogares.

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