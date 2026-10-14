Brianda Deyanara pide perdón a Vero, esposa de Memo Schutz, por shippeo en La Casa de los Famosos México 2026

La influencer atribuyó el shippeo a la falta de controversias dentro del reality. (Facebook La Casa de los Famosos México)

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Brianda Deyanara pidió una disculpa a Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, por los rumores de coqueteo que surgieron entre ambos concursantes durante La Casa de los Famosos México 2026. El encuentro ocurrió en una fiesta organizada por Galilea Montijo, cuando la creadora de contenido se acercó a la pareja para aclarar la situación de manera directa.

“Yo llegué, lo saludé a él, a Vero, le digo: Vero, mucho-- perdón, no sé, una disculpa por, por todas las cosas que se dicen en redes sociales. Yo los respeto mucho, los quiero mucho, a Memo lo quiero muchísimo”, relató Brianda sobre el momento en que se dirigió a la esposa del comentarista deportivo.

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La influencer atribuyó la controversia a una dinámica propia del formato del programa, que durante diez semanas transmitió en vivo la convivencia de los habitantes. Según su lectura, la ausencia de otros conflictos dentro de la casa derivó en que el público proyectara un romance donde no lo había.

“Y mira, siento que justamente lo platicaba hace rato, yo creo que siento que en esta casa hizo falta mucha polémica”, expresó Brianda durante una entrevista para Exa, al referirse al ambiente general de la temporada. La concursante relacionó directamente ese vacío con el origen de los rumores sobre su cercanía con Schutz.

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La creadora de contenido se disculpó con la esposa del comentarista deportivo por las versiones que surgieron en redes sociales durante su paso por La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

“A falta de que hubiera polémica, pues siento que se tiene que crear de alguna manera”, añadió. Con esa explicación, la influencer buscó desmarcar el vínculo de cualquier interpretación romántica y situarlo como producto del propio formato televisivo.

“Yo estoy tranquila, estoy feliz. Hice muy buenos amigos, eso sí me hicieron un shippeo con todo el mundo. Pero son personas con las que estas conviviendo 24/7 por 60 días”.

Brianda había calificado previamente las versiones de romance como una “tremenda barbaridad”. En declaraciones posteriores a su salida de la competencia, aseguró que las interacciones con el conductor fueron sacadas de contexto por parte de espectadores en redes sociales.

Memo Schutz, quien obtuvo el segundo lugar de la cuarta temporada con 9,834,625 votos, también se pronunció sobre la cercanía con Brianda tras concluir el programa. El comentarista utilizó una comparación familiar para explicar el trato construido durante el encierro.

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“Bueno, mira, Bri es como mi hermanita, tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro”, declaró el conductor. Schutz remarcó que el cariño hacia la participante es real, aunque sin ninguna connotación sentimental.

Tras concluir la cuarta temporada del programa, los tres involucrados ofrecieron su versión sobre los rumores que acompañaron las últimas semanas de transmisión en vivo. (ViX)

El comunicador priorizó el papel de su matrimonio frente a las especulaciones derivadas de la transmisión continua del reality. “Pero bueno, mi esposa es el amor de mi vida, mis hijos son todo. Entonces, pues no sé qué más decirles”, expresó al cierre del certamen.

Vero Fonseca descartó tensión en su matrimonio de 23 años

Verónica Fonseca respaldó públicamente a su esposo durante el Galifest, donde la pareja llegó junta con atuendos combinados. Ante las preguntas de los medios sobre la estabilidad de la relación tras el paso de Schutz por el reality, fue tajante en su respuesta.

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“La verdad es que nosotros somos un matrimonio muy sólido, de más de veintitrés años”, afirmó Fonseca. Atribuyó las versiones sobre supuestos problemas conyugales a la dinámica propia del encierro, no a un conflicto real derivado de la convivencia con Brianda.

La pareja llegó a la fiesta de Galilea Montijo y respondieron a los rumores de ‘shippeo’ que hubo dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

“No, yo lo conozco perfecto, sé cómo estamos de sólidos como matrimonio y sé cómo valora la familia, entonces estamos tranquilos”, sostuvo. Fonseca descartó haber sentido incomodidad en algún momento por la relación de apoyo entre su esposo y la joven creadora de contenido.

Schutz, por su parte, destacó el papel de Fonseca mientras él permaneció diez semanas dentro de la casa. “Ella es la campeona, porque no solamente era mi persona de confianza, sino pues al quedarse con los cuatro chamacos, el estar corriendo de un lado para otro, también como gran profesionista”, afirmó el comentarista sobre su esposa.

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