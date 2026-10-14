México

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Culiacán Rosales este 14 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, conoce la predicción del clima en Culiacán para las próximas horas para hoy.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este miércoles 14 de octubre, se prevé que en la ciudad de Culiacán habrá un 55% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 36.1 centígrados y una mínima de 24.1°. La nubosidad será del 33%.

El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la lluvia que se genera por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a alcanzar los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

PUBLICIDAD

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden subir a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La ciudad puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden ocasionar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Puebla de Zaragoza: la predicción del clima para este 14 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Puebla de Zaragoza: la predicción del clima para este 14 de octubre

Pronóstico del clima en Monterrey este 14 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Pronóstico del clima en Monterrey este 14 de octubre: temperatura, lluvias y viento

¿Cómo estará el clima en Tijuana este 14 de octubre?

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en Tijuana este 14 de octubre?

Predicción del clima: estas serán las temperaturas en Guadalajara este miércoles 14 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Predicción del clima: estas serán las temperaturas en Guadalajara este miércoles 14 de octubre

Predicción del clima en Cancún para antes de salir de casa este 14 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima en Cancún para antes de salir de casa este 14 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

Detienen en Oaxaca a “El Platanito”, líder sindical acusado de cobrar hasta 2 mil pesos mensuales por derecho de piso a taxistas

FGR ofrecerá recompensas de hasta 60 millones de pesos para capturar a criminales

Harfuch reconoce que falta mucho por hacer para pacificar Sinaloa, pero destaca que ya no se ven convoyes de sicarios en Culiacán

Omar García Harfuch sostiene que saben la ubicación de Amílcar Olán tras huida de Suiza

ENTRETENIMIENTO

Ex Timbiriche revela la “abusiva” cantidad de dinero que pagaban a los niños por cada show de la banda y la razón por la que no reclamaban

Ex Timbiriche revela la “abusiva” cantidad de dinero que pagaban a los niños por cada show de la banda y la razón por la que no reclamaban

Salud de Laura Bozzo: reportan que la conductora peruana fue hospitalizada en Acapulco por peritonitis

Festival del Chocolate, Pan y Vino 2026: tres días para probar productos artesanales en Naucalpan

Festival Plumas Migratorias llega a CDMX: habrá observación de aves, talleres y charlas

Me Caigo de Risa estrena temporada 12 con el ingreso de Daniela Luján y nuevas dinámicas

DEPORTES

Cómo quedó el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil ante Jamaica en el estadio Corregidora

Cómo quedó el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil ante Jamaica en el estadio Corregidora

América alista homenaje a Memo Ochoa en el Estadio Azteca: fecha y día en el que se hará el reconocimiento al histórico portero

Quién es Eddy Reynoso, entrenador y mánager del Canelo Álvarez por el que Pitbull Cruz le dio la espalda a su padre

Pumas pierde al Chino Huerta en partido clave tras su expulsión ante Cruz Azul

Mauricio Sulaimán confirma su asistencia a la pelea de Canelo vs Mbilli pese a tensiones en medio oriente