Quién es el primer nominado de la sexta semana en La Granja VIP 2026

El exgranjero eliminado ejerció el poder del Legado y envió directamente a un excompañero a la tabla de nominados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Legado vuelve a marcar el rumbo de La Granja VIP 2026 al abrir la sexta semana del reality. La dinámica, que convierte a cada eliminado en una pieza con incidencia posterior dentro de la competencia, se activó este lunes 12 de octubre con una decisión que sorprendió a los granjeros.

La producción confirmó la novedad durante la transmisión en vivo conducida por Adal Ramones, quien tuvo conexión directa con los granjeros y con Pascal Nadaud. El exparticipante, eliminado apenas el domingo 11 de octubre, usó frente a sus excompañeros el poder que le corresponde como quinto eliminado del programa.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que “El Legado” permite a quien abandona la competencia colocar de forma directa a un granjero en la tabla de nominados, sin esperar la votación en Asamblea ni el proceso de Traición. Quien recibe esta nominación inicia la semana en riesgo de eliminación.

Kevyn “Bicolor” Contreras se convierte en el destinatario del Legado y, con ello, en el primer nominado de la sexta semana. La decisión lo deja fuera de la competencia por el puesto de capataz, que también se definió esa misma noche.

Pascal explicó su elección frente al resto de los habitantes con un tono conciliador hacia su excompañero. “Es para no romper la tradición, no te agüites”, dijo Nadaud al anunciar la nominación.

PUBLICIDAD

Pascal Nadaud utilizó su Legado para definir al primer nominado de la sexta semana en La Granja VIP 2026, en una decisión marcada por roces previos dentro de la competencia.(Captura de pantalla La granja vip)

El exgranjero reconoció que su salida del programa limita su influencia sobre el resto de la competencia, pero insistió en que la decisión no debía frenar las dinámicas internas del grupo. “Creo que ya estoy fuera del juego Kev, yo no había visto nada, esto es para mis granjeros, ya no se preocupen por él, dejen que haga el desmadre que quiera hacer en la semana pero jueguen sus estrategias”, expresó.

La nominación directa cobra relevancia por los desacuerdos previos entre Nadaud y Kevyn, así como con Natalia Alcocer, ambos señalados por el público como posibles destinatarios del Legado antes de que se revelara la decisión.

PUBLICIDAD

La eliminación de Pascal se definió entre seis nominados

Pascal Nadaud fue el quinto eliminado de La Granja VIP 2026, resultado de una votación del público que incluyó también a Rafa Mercadante, Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Mónica Escobedo y el propio Kevyn Contreras. De los seis nominados, solo uno abandonó la competencia esa noche.

Al salir del reality, Nadaud habló sobre el proceso de votación. “Si lo esperaba y siento mucha paz, no te voy a mentir”, dijo frente a cámaras. También calificó su paso por el programa como “el proyecto más difícil en el cual he estado” y añadió que no sabía “si estaba listo para un reto y una experiencia así”.

PUBLICIDAD

Después de la eliminación, los granjeros enfrentaron una prueba con manzanas que ofrecían tentaciones económicas. Una de ellas otorgaba 25,000 pesos de presupuesto adicional a cambio de dormir en el piso durante la semana.

Kunno, en su papel de capataz, rechazó el beneficio económico y optó por que el grupo conservara las camas. El capataz argumentó que buscaba que los granjeros valoraran el presupuesto disponible en lugar de sacrificar condiciones básicas de descanso por dinero adicional.

Con el Legado en sus manos, Pascal Nadaud sorprendió a sus excompañeros al revelar frente a cámaras a quién coloca en riesgo de eliminación. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Mónica Escobedo — Comediante de stand up Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante Pablo Montero — Cantante