Perrito se convierte en el cómplice de la piñata y hace de todo para que no la rompan: video causa furor

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Las fiestas mexicanas suelen dejar momentos inesperados, pero esta vez el protagonista no fue alguno de los invitados, sino un pequeño perro que encontró la manera de participar en uno de los juegos más tradicionales de estas celebraciones. Un video difundido en redes sociales muestra al animal jalando la cuerda de una piñata mientras los asistentes intentan romperla, una escena que provocó risas entre quienes han visto la grabación.

El comportamiento del lomito llamó la atención por la insistencia con la que tiraba de la cuerda, como si quisiera intervenir en el juego y evitar que la figura quedara al alcance de la persona que intentaba golpearla.

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Perrito jala la cuerda mientras intentan romper la piñata

(Captura de pantalla)

En el material que circula por internet se observa al perro sobre el techo de una vivienda. Desde esa posición, el animal consigue sujetar la cuerda de la piñata y comienza a tirar de ella en varias ocasiones.

Abajo, los invitados siguen la dinámica habitual de este entretenimiento: una persona intenta romper la piñata mientras los demás observan y esperan el momento de recoger los dulces que caigan al suelo.

Sin embargo, la participación del lomito cambia el desarrollo de la actividad. Cada vez que jala la cuerda, la piñata se mueve y parece complicarle la tarea a quien busca alcanzarla con un palo.

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La escena resulta especialmente divertida porque el perro parece involucrarse en el juego a su manera. Aunque no es posible conocer sus intenciones reales, sus movimientos dan la impresión de que busca mantener la piñata fuera del alcance de los participantes.

El video comenzó a compartirse entre usuarios que reaccionaron con humor ante la inesperada conducta del animal. Para muchos, el lomito terminó convirtiéndose en la auténtica estrella de la fiesta, por encima de quienes habían organizado la reunión.

¿Dónde ocurrió la divertida escena?

(Captura de pantalla)

A pesar de la popularidad que alcanzaron las imágenes, hasta el momento no se ha confirmado el sitio donde sucedieron los hechos ni la fecha en que fueron grabados.

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Tampoco se han difundido datos que permitan identificar al perro, conocer a sus propietarios o establecer si pertenece a la familia que aparece durante la celebración.

Por esta razón, no es posible determinar si el animal suele participar en reuniones de este tipo o si su intervención fue una coincidencia captada por alguien que se encontraba en el lugar.

Lo que sí muestran las imágenes es una situación poco habitual que encontró en las redes sociales el escenario perfecto para circular entre miles de usuarios.

Los perros, parte importante de los hogares mexicanos

(Captura de pantalla)

Más allá de las risas que provocó la grabación, la popularidad de los videos protagonizados por mascotas refleja el espacio que estos animales ocupan en la vida cotidiana de numerosas familias.

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Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que el 66.4 por ciento de las viviendas en México cuenta con al menos un animal de compañía, una proporción que evidencia la presencia de mascotas en los hogares del país.

No obstante, la situación de los perros que viven en la calle representa un desafío para el bienestar animal. Estimaciones atribuidas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a asociaciones veterinarias, como la AMMVEPE, han señalado que alrededor del 70 por ciento de los perros del país se encontrarían en esa condición.

Estas cifras suelen citarse para dimensionar el problema del abandono y la falta de hogares para millones de animales, aunque las estimaciones pueden variar según la fuente y la metodología empleada.

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Mientras tanto, el perrito de la piñata continúa captando la atención de los usuarios por una travesura que convirtió una celebración cotidiana en un momento digno de compartir. Sin necesidad de hacer trucos ni seguir órdenes, el lomito se robó las miradas y dejó una escena que muchos resumieron como la prueba de que cualquier integrante de la familia puede convertirse en el alma de la fiesta.