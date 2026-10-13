Cofepris emite alerta sanitaria por irregularidades en medicamentos Riopan y Synvisc

Cofepris emite alerta sanitaria por irregularidades en medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió alertas sanitarias por la falsificación de dos medicamentos comúnmente utilizados en el sector de la salud: Riopan y Synvisc.

Estas irregularidades fueron identificadas a partir de información técnica y documental proporcionada por las empresas titulares de sus registros sanitarios, por lo que la autoridad llamó a la población y a los establecimientos que los comercializan a extremar precauciones.

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Los avisos advierten sobre los riesgos de consumir productos adulterados, debido a que se desconoce la composición de sus ingredientes, así como las condiciones en las que fueron elaborados, transportados y almacenados. Estas circunstancias impiden garantizar su seguridad, calidad y eficacia, lo que podría representar un peligro para quienes los usan.

Riopan: estos son los lotes identificados

La primera alerta corresponde a Riopan, un producto con los componentes magaldrato y dimeticona, en presentación de gel. De acuerdo con la información proporcionada por Takeda México, S.A. de C.V., se identificaron dos lotes falsificados del producto en su presentación de frasco con 250 mililitros.

Las características que deben revisarse son las siguientes:

Nombre: Riopan (Magaldrato/Dimeticona).

Concentración: 8 g/1 g/100 mL.

Presentación: gel en frasco de 250 mL.

Lotes señalados: 12542237 y 12191278.

Caducidad: la alerta aplica independientemente de la fecha indicada.

Cofepris pidió a la población no adquirir estos productos si identifica alguno de los lotes mencionados, especialmente cuando se ofrezcan en tianguis, mercados o establecimientos informales.

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En caso de tener información sobre su posible comercialización, las personas pueden presentar una denuncia sanitaria. Si existen dudas sobre la autenticidad del producto, también es posible consultar el Visor de Registros de Medicamentos de Cofepris o contactar al titular del registro sanitario.

Por su parte, las farmacias y los distribuidores que encuentren unidades de los lotes señalados en sus almacenes deberán inmovilizarlas y comunicarse con la empresa responsable para coordinar su devolución.

La Cofepris emite una alerta sanitaria en México por la presencia de lotes falsificados de Riopan y Synvisc, e insta a reportar su comercialización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Synvisc: Cofepris alerta por falsificación del producto intraarticular

La segunda advertencia sanitaria se relaciona con Synvisc® Hylan G-F20, un suplemento viscoelástico intraarticular comercializado en una caja que contiene una jeringa de vidrio de 2.25 mililitros. Sanofi México, S.A. de C.V. notificó la identificación de una presentación falsificada.

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Los datos para reconocer el producto señalado son:

Nombre: Synvisc® Hylan G-F20.

Tipo de producto: suplemento viscoelástico intraarticular.

Presentación: caja con jeringa de vidrio de 2.25 mL.

Lote identificado: ARSP005.

Caducidad: la advertencia aplica con cualquier fecha de vencimiento.

La autoridad sanitaria recomendó denunciar cualquier información sobre la posible venta de este lote y reportar las sospechas de incidentes adversos mediante el sistema de Tecnovigilancia.

Además, solicitó a farmacias y distribuidores adquirir dispositivos médicos únicamente con proveedores autorizados y validados por el titular del registro sanitario. Estos establecimientos deben contar con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, así como con documentación que acredite la adquisición legal de los productos.

Finalmente, Cofepris informó que mantendrá las acciones de vigilancia y comunicará nuevas evidencias cuando corresponda, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud de la población.

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