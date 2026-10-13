México

Cofepris emite alerta sanitaria por irregularidades en medicamentos Riopan y Synvisc

Las autoridades informaron que mantendrán las acciones de vigilancia y comunicarán nuevas evidencias cuando corresponda, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud de la población

Cofepris
Cofepris emite alerta sanitaria por irregularidades en medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió alertas sanitarias por la falsificación de dos medicamentos comúnmente utilizados en el sector de la salud: Riopan y Synvisc.

Estas irregularidades fueron identificadas a partir de información técnica y documental proporcionada por las empresas titulares de sus registros sanitarios, por lo que la autoridad llamó a la población y a los establecimientos que los comercializan a extremar precauciones.

PUBLICIDAD

Los avisos advierten sobre los riesgos de consumir productos adulterados, debido a que se desconoce la composición de sus ingredientes, así como las condiciones en las que fueron elaborados, transportados y almacenados. Estas circunstancias impiden garantizar su seguridad, calidad y eficacia, lo que podría representar un peligro para quienes los usan.

Riopan: estos son los lotes identificados

La primera alerta corresponde a Riopan, un producto con los componentes magaldrato y dimeticona, en presentación de gel. De acuerdo con la información proporcionada por Takeda México, S.A. de C.V., se identificaron dos lotes falsificados del producto en su presentación de frasco con 250 mililitros.

Las características que deben revisarse son las siguientes:

  • Nombre: Riopan (Magaldrato/Dimeticona).
  • Concentración: 8 g/1 g/100 mL.
  • Presentación: gel en frasco de 250 mL.
  • Lotes señalados: 12542237 y 12191278.
  • Caducidad: la alerta aplica independientemente de la fecha indicada.

Cofepris pidió a la población no adquirir estos productos si identifica alguno de los lotes mencionados, especialmente cuando se ofrezcan en tianguis, mercados o establecimientos informales.

PUBLICIDAD

En caso de tener información sobre su posible comercialización, las personas pueden presentar una denuncia sanitaria. Si existen dudas sobre la autenticidad del producto, también es posible consultar el Visor de Registros de Medicamentos de Cofepris o contactar al titular del registro sanitario.

Por su parte, las farmacias y los distribuidores que encuentren unidades de los lotes señalados en sus almacenes deberán inmovilizarlas y comunicarse con la empresa responsable para coordinar su devolución.

Infografía con ilustraciones de un frasco de jarabe, una jeringa y cajas de texto explicativas sobre productos farmacéuticos.
La Cofepris emite una alerta sanitaria en México por la presencia de lotes falsificados de Riopan y Synvisc, e insta a reportar su comercialización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Synvisc: Cofepris alerta por falsificación del producto intraarticular

La segunda advertencia sanitaria se relaciona con Synvisc® Hylan G-F20, un suplemento viscoelástico intraarticular comercializado en una caja que contiene una jeringa de vidrio de 2.25 mililitros. Sanofi México, S.A. de C.V. notificó la identificación de una presentación falsificada.

Los datos para reconocer el producto señalado son:

  • Nombre: Synvisc® Hylan G-F20.
  • Tipo de producto: suplemento viscoelástico intraarticular.
  • Presentación: caja con jeringa de vidrio de 2.25 mL.
  • Lote identificado: ARSP005.
  • Caducidad: la advertencia aplica con cualquier fecha de vencimiento.

La autoridad sanitaria recomendó denunciar cualquier información sobre la posible venta de este lote y reportar las sospechas de incidentes adversos mediante el sistema de Tecnovigilancia.

Además, solicitó a farmacias y distribuidores adquirir dispositivos médicos únicamente con proveedores autorizados y validados por el titular del registro sanitario. Estos establecimientos deben contar con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, así como con documentación que acredite la adquisición legal de los productos.

Finalmente, Cofepris informó que mantendrá las acciones de vigilancia y comunicará nuevas evidencias cuando corresponda, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud de la población.

Temas Relacionados

Cofeprismedicamentosalerta sanitariaadulteracionesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Piedras en los riñones: los alimentos que debes evitar si ya tuviste una

Después de sufrir cálculos renales, ciertos alimentos y bebidas pueden favorecer la aparición de nuevos episodios

Piedras en los riñones: los alimentos que debes evitar si ya tuviste una

Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

Leví Peralta era coordinador académico de la Escuela Secundaria Técnica 69 donde fue asesinado a balazos dentro del plantel ubicado en San Blas Atempa

Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de octubre: cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de octubre: cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre

El aceite esencial que promete pestañas más fuertes, evita su caída y da cejas con mayor volumen

Dermatólogos y cosmetólogos suelen recomendar el uso de productos de origen animal para quienes buscan proteger y mejorar su aspecto

El aceite esencial que promete pestañas más fuertes, evita su caída y da cejas con mayor volumen

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

El actor mexicano alarmó a sus fans tras la publicación

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan torturada y sin vida a fotógrafa desaparecida en Acapulco junto a su pareja

Hallan torturada y sin vida a fotógrafa desaparecida en Acapulco junto a su pareja

Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

Del poder del Santa Rosa de Lima al debilitamiento del Cártel de Tijuana: Karem Yépez y Enedina Arellano, las mujeres al mando de cárteles en México

Sicarios de “El Güero Gym” torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación: no tenía orden de aprehensión al momento de su arresto

Abandonan restos humanos envueltos en llamas sobre carretera federal de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

¿Cuáles son los fetiches más comunes en México? Los pies no lideran el top 10, según estudio

Pedro Damián lanza mensaje sobre la serie de Timbiriche: “A mí tampoco me preguntaron nada”

Las 10 mejores bebidas con temática de Halloween y Día de Muertos para fiestas: recetas fáciles y económicas

Lista de películas de animación mexicanas para disfrutar el Día de Muertos 2026 en familia y dónde poder verlas

DEPORTES

Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: a qué hora y dónde ver el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Manchester City vs PSG: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la Champions League 2026-2027

Lo que no se ve del GP de México 2026: así se prepara el Autódromo Hermanos Rodríguez para la Fórmula 1

México vs España: todo sobre la historia de la Furia Roja y sus figuras para el debut en el Mundial Sub 17 Femenil