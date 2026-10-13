Fuga en gasolinera de CDMX provoca evacuación de más de 200 personas de Inmengen e INE: autoridades activan protocolos

Un grupo de operarios e inspectores efectúa la revisión de un registro subterráneo en el suelo de una estación de servicio.

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Una fuga de combustible en una gasolinera de la Ciudad de México provocó este martes la evacuación preventiva de aproximadamente 220 personas del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) y de 866 trabajadores de la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE). Autoridades capitalinas y personal de ambas instituciones activaron medidas de protección civil para resguardar a quienes se encontraban en los inmuebles.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que los equipos de emergencia atendieron un reporte por olor a hidrocarburo en el Inmegen, ubicado en Periférico Sur, colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan. El origen del incidente fue una fuga en una estación de servicio contigua, que generó una filtración hacia los niveles de estacionamiento de la institución.

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Por separado, el INE confirmó que el desalojo de sus oficinas centrales se realizó alrededor de las 11:00 horas, de manera ordenada y conforme a sus planes de contingencia. El organismo precisó que ninguna persona resultó lesionada o afectada durante el incidente.

Personal Táctico Operativo, en coordinación con @Bomberos_CDMX, @Pemex y la #UGIRPC, atendieron un reporte por olor a hidrocarburo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica ubicado en Periferico Sur, col. Arenal Tepepan, @TlalpanAl.



El aroma provino de una filtración en los… pic.twitter.com/98hmERx5nt — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 13, 2026

¿Qué provocó la evacuación del Inmegen y del INE?

De acuerdo con el aviso difundido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el olor a hidrocarburo detectado en el Instituto Nacional de Medicina Genómica estaba relacionado con una filtración en sus estacionamientos, proveniente de una estación de servicio cercana.

Ante esa situación, se determinó retirar preventivamente a las personas que se encontraban en el inmueble. La dependencia capitalina detalló: “Como medida preventiva, se realizó la evacuación de aproximadamente 220 personas”.

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El INE explicó en su comunicado que se detectó una filtración en los tanques de almacenamiento de diésel de un expendio de combustible hacia el estacionamiento de una institución de salud junto a sus instalaciones. Debido a la cercanía del incidente, su Coordinación de Seguridad y Protección Civil recomendó evacuar por completo las oficinas centrales.

Las cifras corresponden a reportes distintos: las aproximadamente 220 personas fueron informadas por las autoridades capitalinas en relación con el Inmegen, mientras que los 866 empleados y empleadas corresponden al desalojo del complejo del INE.

Bomberos, Pemex y Protección Civil atienden la fuga en Tlalpan

La atención del incidente involucró a Personal Táctico Operativo, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Tlalpan.

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La titular de la dependencia capitalina, Myriam Urzúa Venegas, supervisó los trabajos para la absorción del hidrocarburo, según el mensaje difundido en redes sociales. La intervención se concentró en atender la filtración reportada y realizar las labores correspondientes en el inmueble afectado.

El aviso de las autoridades capitalinas resumió las principales acciones:

Atención del reporte por olor a hidrocarburo en el Inmegen.

Identificación de una filtración hacia los niveles de estacionamiento .

Evacuación preventiva de aproximadamente 220 personas.

Coordinación con Bomberos, Pemex y Protección Civil de Tlalpan .

Supervisión de los trabajos para la absorción del combustible.

En esa publicación, la dependencia también señaló: “No hay riesgo para la población ni para inmuebles aledaños”. Esta valoración acompañó el reporte de las labores realizadas por los equipos de emergencia.

INE evacúa a 866 trabajadores y mantiene actividades en home office

La evacuación de la sede central del INE se llevó a cabo como medida de resguardo del personal, tras la recomendación de su área de seguridad y protección civil. El organismo informó que el operativo siguió los procedimientos previstos para este tipo de contingencias.

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El comunicado destacó que “ninguna persona resultó lesionada o afectada” y señaló que el retiro de las 866 personas trabajadoras ocurrió en orden. La medida preventiva permitió desalojar el complejo mientras las autoridades atendían la fuga en la gasolinera cercana.

Además del desalojo, el Instituto Nacional Electoral anunció un cambio temporal en su modalidad de trabajo. Según la información disponible al momento de publicar su comunicado, la fuga de combustible persistía, por lo que las actividades continuarían en home office mientras se mantuviera la contingencia.

El organismo indicó que mantiene coordinación con las autoridades de Protección Civil para atender el incidente y proteger tanto a su personal como a sus instalaciones. Por ello, la evacuación de las oficinas no representa por sí misma la suspensión de todas sus funciones: el trabajo continuará a distancia durante la atención de la emergencia.

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Los reportes oficiales distinguen entre la valoración de riesgo para la población y el estado de la fuga. Mientras la autoridad capitalina informó que no existía riesgo para habitantes o inmuebles aledaños, el INE señaló que el escape de combustible seguía activo al emitir su comunicado. La continuidad del trabajo remoto quedó vinculada a la duración de esa contingencia.