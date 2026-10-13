México

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 13 de octubre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Guardar

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Obstrucción de carril

Estación afectada: Manuel González - Buenavista

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: 416 ORIENTE

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cómo es el servicio del Metrobús

El Metrobús brinda servicio todos los días del año. (Cuartoscuro)
El Metrobús brinda servicio todos los días del año. (Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Piedras en los riñones: los alimentos que debes evitar si ya tuviste una

Después de sufrir cálculos renales, ciertos alimentos y bebidas pueden favorecer la aparición de nuevos episodios

Piedras en los riñones: los alimentos que debes evitar si ya tuviste una

Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

Leví Peralta era coordinador académico de la Escuela Secundaria Técnica 69 donde fue asesinado a balazos dentro del plantel ubicado en San Blas Atempa

Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de octubre: cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de octubre: cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre

El aceite esencial que promete pestañas más fuertes, evita su caída y da cejas con mayor volumen

Dermatólogos y cosmetólogos suelen recomendar el uso de productos de origen animal para quienes buscan proteger y mejorar su aspecto

El aceite esencial que promete pestañas más fuertes, evita su caída y da cejas con mayor volumen

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

El actor mexicano alarmó a sus fans tras la publicación

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan torturada y sin vida a fotógrafa desaparecida en Acapulco junto a su pareja

Hallan torturada y sin vida a fotógrafa desaparecida en Acapulco junto a su pareja

Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

Del poder del Santa Rosa de Lima al debilitamiento del Cártel de Tijuana: Karem Yépez y Enedina Arellano, las mujeres al mando de cárteles en México

Sicarios de “El Güero Gym” torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación: no tenía orden de aprehensión al momento de su arresto

Abandonan restos humanos envueltos en llamas sobre carretera federal de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

¿Cuáles son los fetiches más comunes en México? Los pies no lideran el top 10, según estudio

Pedro Damián lanza mensaje sobre la serie de Timbiriche: “A mí tampoco me preguntaron nada”

Las 10 mejores bebidas con temática de Halloween y Día de Muertos para fiestas: recetas fáciles y económicas

Lista de películas de animación mexicanas para disfrutar el Día de Muertos 2026 en familia y dónde poder verlas

DEPORTES

Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: a qué hora y dónde ver el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Manchester City vs PSG: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la Champions League 2026-2027

Lo que no se ve del GP de México 2026: así se prepara el Autódromo Hermanos Rodríguez para la Fórmula 1

México vs España: todo sobre la historia de la Furia Roja y sus figuras para el debut en el Mundial Sub 17 Femenil