México

Madre de Jeshua Cisneros lo busca desde hace 11 meses: denuncia amenazas y campaña de desprestigio

El hostigamiento contra la madre buscadora comenzó tras una mesa de trabajo y responsabiliza a la fiscal Nancy Rangel por su seguridad

La líder del colectivo Lirios Buscadores realiza una declaración en la vía pública sosteniendo un teléfono celular. Viste una camiseta blanca con la ficha de búsqueda de su hijo y un pañuelo rojo en el cuello. En la grabación, la representante expone una denuncia sobre posibles omisiones de las autoridades en la investigación sobre la desaparición de su familiar, además de señalar agresiones y mensajes recibidos a través de redes sociales.

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Karla Ileana Lechuga Rendón, madre buscadora y líder del colectivo Lirios Buscadores Izcalli, denunció amenazas y una campaña de desprestigio en redes sociales mientras busca a su hijo, Jeshua Cisneros Lechuga, desaparecido desde hace casi once meses.

Lecucha realizó el pronunciamiento frente a la Secretaría de Gobernación. Allí pidió que las autoridades investiguen los mensajes intimidatorios que ha estado recibiendo en sus redes sociales y que garanticen su seguridad.

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De acuerdo con la buscadora, el hostigamiento comenzó después de participar en una mesa de trabajo con el vicefiscal del Estado de México, Martín Marín; la Unidad de Justicia de la SEBOP y la fiscal especializada en desaparición, Nancy Rangel.

También afirmó que enfrenta acciones dirigidas a desacreditar y deslegitimar la labor del colectivo. La dirigente sostuvo que las intimidaciones no son hechos menores. “No permitiré que el miedo sea utilizado como una herramienta para silenciarme”, expresó.

Responsabilizó públicamente a Rangel de cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad y seguridad. “No acepto que se pretenda desacreditar una lucha que nace del amor, del dolor y de la obligación de las autoridades a buscar a quienes han desaparecido”.

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La madre buscadora pidió investigar posibles omisiones en el caso de Jeshua Cisneros

Karla Lechuga sostuvo que existen aspectos de la desaparición de su hijo Yeshua Cisneros Lechuga que requieren una investigación profunda. Exigió que se esclarezca lo ocurrido y que se examine la actuación de las autoridades involucradas.

También pidió que se determine si hubo omisiones, negligencias o responsabilidades en otras carpetas de investigación relacionadas con el caso. A casi once meses de la desaparición, afirmó que continuará frente a las instituciones para exigir información. “No me han devuelto a mi hijo, no han apagado mi voz”, declaró.

La líder del colectivo aseguró que no abandonará la búsqueda de su hijo ni el acompañamiento a las familias que caminan con ella. Rechazó que las amenazas puedan dividir o frenar la exigencia de justicia.

“No nos van a intimidar, no nos van a dividir y no nos van a hacer renunciar a nuestra exigencia de verdad y justicia”, afirmó Lechuga.

¿Qué ha pasado con la búsqueda de Jeshua Cisneros?

El 21 de septiembre, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emitió una Alerta Nacional por Jeshua Cisneros Lechuga, tras casi un año de haber desaparecido en Cuahtitlán Izcalli, para difundir su ficha entre 656 empresas públicas y privadas mientras las autoridades mantienen una investigación sobre cuatro policías por su presunta relación con el caso.

La noche del 13 de noviembre de 2025, Jeshua desapareció con 18 años. De acuerdo con sus padres, Cisneros salió alrededor de las 22:00 horas de la casa de un amigo con dirección a Arcos Alba, pero no alcanzó el transporte público para volver a su domicilio y decidió caminar.

Sus padres señalaron que el joven conocía el trayecto. Cámaras de seguridad proporcionadas por vecinos permitieron reconstruir una parte de su recorrido: salió de Jardines de la Hacienda y llegó a Plaza San Marcos, cerca de la autopista México-Querétaro.

El joven cruzó la plaza y salió hacia la lateral de la autopista, donde se localiza la zona industrial de Cuamatla. Ahí se perdió su rastro.

La familia presentó la denuncia de desaparición ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de México un día después de los hechos, aunque las diligencias comenzaron desde la noche del 13 de noviembre de 2025.

Jeshua Cisneros manifestación Cuautitlán Izcalli FGJEM
Jeshua Cisneros manifestación Cuautitlán Izcalli FGJEM (Said CT/FB)

En julio de 2026, el colectivo Lirios Buscadores de Izcalli, fundado por Karla Lechuga, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigaba a cuatro policías estatales por su probable vínculo con la desaparición de Jeshua. No se han revelado más detalles de esa indagatoria.

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